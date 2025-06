कियारा लुबिक के बाद फोकोलारे का नेतृत्व करने वाली मारिया वोचे अब नहीं रहीं

वाटिकन न्यूज

रोक्का दी पापा, शनिवार 21 जून 2025 : 16 जुलाई 1937 को ऐयेलो कालाब्रो में जन्मी, इस क्षेत्र की पहली महिला वकील, 1959 से एक फोकोलारिन, छह साल तक कियारा लुबिक के साथ और फिर छह साल तक तुर्की में आंदोलन के लिए जिम्मेदार, मारिया वोस का शुक्रवार 20 जून को शाम 5:22 बजे रोक्का दी पापा में "उनके घर में" निधन हो गया। फोकोलारे आंदोलन की अध्यक्ष मार्गरेट कर्रम द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान में कहा गया है, "अपने फोकोलारे की फोकोलारिन की देखभाल और प्यार और हम सभी की प्रार्थनाओं से घिरी हुई, वह शांत थी।"

फोकोलारे आंदोलन की अध्यक्ष मार्गरेट कर्रम लिखती हैं मारिया वोचे का नाम “इम्माउस” रखा गया था, जिसे कियारा लुबिक ने दिया था, “जो याद दिलाता है कि पुनर्जीवित व्यक्ति के हमारे साथ चलने के अनुभव ने उनके पूरे जीवन को चिह्नित किया। उन्होंने कहा: ‘वास्तव में, आप ईश्वर का कार्य कैसे करती हैं? बीच में येसु के साथ!’”। फोकोलारे की वर्तमान अध्यक्ष, जिन्होंने 2021 में मारिया वोचे का स्थान लिया, “याद करती हैं कि मारिया वोचे की निकटता इतनी विवेकपूर्ण लेकिन जीवंत”, “उनकी सलाह इतनी बुद्धिमत्ता से भरी” थीं। वे विभिन्न अवसरों, पार्टियों, वर्षगाँठ, यात्राओं पर मौजूद रहती थीं; उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थनाओं, अपने जीवन की पेशकश का आश्वासन दिया और अक्सर मुझे एक उपहार, एक फूल, उनकी कविताओं में से एक खोजने के लिए कहा।” अंतिम संस्कार सोमवार, 23 जून को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3:00 बजे रोक्का दी पापा के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में होगा।

14 मार्च, 2008 को फोकोलारे आंदोलन की संस्थापिका कियारा लुबिक की मृत्यु के बाद, मारिया वोचे को पहली अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 2021 तक दो कार्यकालों के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके दुनिया भर के 182 देशों में 20 लाख सदस्य हैं। मारिया वोचे ने वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "यह एक ऐसा अनुभव था जो मैं कहूँगी कि शुरुआत में मुश्किल था, बेशक, क्योंकि यह अज्ञात भी था और इसलिए अभी भी खोजा जाना बाकी था, लेकिन यह एक सुंदर और समृद्ध अनुभव था। इसने मेरी आत्मा को दुनिया के लिए खोल दिया और इसलिए मैं इन वर्षों के बाद वास्तव में बहुत समृद्ध महसूस करती हूँ और इस अनुभव के लिए ईश्वर की बहुत आभारी हूँ, विशेष रूप से इतना प्यार देने के लिए जो मैंने इस परिवार को देने की कोशिश की, लेकिन मुझे निश्चित रूप से उन लोगों से भरपूर प्यार मिला जो पहले मेरे लिए अज्ञात थे और जो अब मेरे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, वास्तव में दुनिया भर में मेरे भाई और बहन हैं।"

2009 में, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने मारिया वोचे को लोकधर्मियों के लिए पोंटिफिकल काउंसिल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और 2011 में नवीन सुसमाचार प्रचार के लिए पोंटिफिकल काउंसिल की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। 2012 में, उन्होंने आयरलैंड में 50वें अंतर्राष्ट्रीय यूखारीस्तीय कांग्रेस में भाषण दिया। 2 सितंबर को, उन्होंने जेनफेस्ट (बुडापेस्ट, हंगरी) में सभी महाद्वीपों के 12,000 युवाओं को समापन संदेश दिया। मारिया वोस का संत पापा फ्राँसिस के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिनसे उनकी मुलाकात 2013 में हुई थी, जिस वर्ष उन्होंने कियारा लुबिक के संत घोषित करने और संत प्रकरण की औपचारिक शुरुआत के लिए अनुरोध किया था, जिसे 27 जनवरी 2015 को संत प्रकरण खोला गया था। 2017 में, वह फिर से संत पापा फ्राँसिस से मिलीं, जिन्होंने उन्हें लगभग 1,200 उद्यमियों, युवाओं और छात्रों के साथ स्वागत किया, जो 54 देशों से (समन्वय की अर्थव्यवस्था) ‘इकोनॉमी ऑफ कम्युनियन’ प्रोजेक्ट की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आए थे, जिसे कियारा लुबिक ने 1991 में ब्राजील की अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक समस्याओं और सामान्य रूप से पूंजीवाद के लिए एक ठोस प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया था।

