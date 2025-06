सियोल की कलीसिया ने शत्रुता समाप्त करने का आग्रह किया

वाटिकन न्यूज

कोरिया, मंगलवार, 24 जून 2025 (रेई) : कोरियाई कलीसिया ने कोरियाई युद्ध के फैलने की वर्षगांठ 25 जून के निकट रविवार को आयोजित वार्षिक "कोरियाई लोगों के मेल-मिलाप और एकता के लिए प्रार्थना दिवस" का आयोजन किया, जिसके लिए म्योंगडोंग कथिड्रल में एक हजार से अधिक श्रद्धालु एकत्रित हुए।

सियोल के महाधर्माध्यक्ष पीटर चुंग सून-टैक ने अपने प्रवचन में कहा कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे विभाजन ने शत्रुता और अलगाव को बढ़ावा दिया है।

उन्होंने कहा, "उत्तर और दक्षिण 80 से अधिक वर्षों से विभाजित हैं, लगातार तनाव और टकराव के बीच घृणा और दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं।"

धर्माध्यक्ष ने कहा, "दक्षिण में उदासीनता बढ़ रही है, लोग पूछ रहे हैं, 'हमें उत्तर के बारे में क्यों सोचना चाहिए?' लेकिन हम एक कोरियाई लोग है।"

महाधर्माध्यक्ष ने येसु के उदाहरण का हवाला देते हुए काथलिकों से मेल-मिलाप की दिशा में पहला कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "संघर्ष और विभाजन को दूर करने के लिए, हमें सबसे पहले आगे आना चाहिए, जैसा कि येसु ने हमसे कहा था, 'तुम उन्हें कुछ खाने को दो।'"

महाधर्माध्यक्ष चुंग ने अंतर-कोरियाई संबंधों में हाल ही में हुए विकास की ओर इशारा किया, जिसमें सीमा पर लाउडस्पीकर प्रसारण के पारस्परिक निलंबन पर प्रकाश डाला गया।

उन्होंने इस कदम को एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण कदम बताया, जिसने लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में मदद की और दोनों कोरिया के बीच भविष्य के संबंधों की फिर से कल्पना करने के लिए जगह बनाई।

उन्होंने विश्वासियों से दुश्मनी को त्यागकर शांति का काम शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और उत्तर एवं दक्षिण के बीच "शत्रुता और घृणा को त्यागकर एक नया रिश्ता शुरू होना चाहिए।"

बाद में, महाधर्माध्यक्ष ने सुलह समिति की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए म्योंगडोंग कैथिड्रल आध्यात्मिक केंद्र में एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसकी स्थापना 1995 में दिवंगत कार्डिनल स्टीफन किम सौ-ह्वान ने की थी।

समिति का काम प्रार्थना, शिक्षा और पहुँच पर आधारित है, जिसका मिशन विभाजन को ठीक करना और एकता को बढ़ावा देना है।

सुलह समिति के उपाध्यक्ष फादर सू-योंग जंग ने उतार-चढ़ाव वाले अंतर-कोरियाई संबंधों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए समिति के निरंतर प्रयासों पर जोर दिया।

सुसमाचार के संदेश में निहित, समिति पिछले तीन दशकों से दृढ़ रही है, चल रही राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद कोरियाई प्रायद्वीप पर विभाजन को दूर करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कोरिया के शांति-निर्माण प्रयासों की वैश्विक प्रासंगिकता को भी रेखांकित किया, तथा शीत युद्ध-युग के तनावों से विभाजित राष्ट्र के रूप में देश की अद्वितीय स्थिति पर ध्यान दिलाया।

यूक्रेन और मध्य पूर्व जैसे स्थानों में चल रहे संघर्षों के बीच, उन्होंने सुलह की नींव रखने में कोरिया द्वारा एक उदाहरण स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि सियोल में 2027 के विश्व युवा दिवस से पहले, युवा लोग शांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए ठोस पहल और संवाद का नेतृत्व करेंगे।

