गायब हुए लोगों के परिवारों का समर्थन करती मेक्सिको कलीसिया

मेक्सिको सिटी, मंगलवार, 10 जून 2025 (रेई) : अब अपने लापता प्रियजनों को खोजने के लिए राज्य या पुलिस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि 200 से अधिक माता-पिताओं का दल, जिन्हें खोजकर्ताओं के रूप में जाना जाता है, अब मेक्सिको भर में खाली पड़े भूखंडों में अपने हाथों से खुदाई करता है। पीड़ा में जी रहे ये परिवार गुप्त कब्रों के स्थानों के बारे में गुमनाम सुझावों पर काम करते हैं। ऐसे कई सुराग तथाकथित "शांति बक्स" के माध्यम से आते हैं, जिन्हें पूरे देश में पल्लियों में स्थापित किया गया है, जहाँ लोग गुमनाम रूप से जानकारी जमा कर सकते हैं। मेक्सिको के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, 2006 से 125,000 से अधिक लोग गायब हो चुके हैं।

काथलिक कलीसिया, अन्य संगठनों के साथ, इन परिवारों के दर्द और संघर्ष में उनके साथ है, यह जानते हुए कि गायब हुए ज़्यादातर लोग संभवतः ड्रग उत्पादक संघ या नार्को-राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार हुए हैं। अन्य लोग अवैध मानव अंग व्यापार में पकड़े गए हैं, जिसे बड़ी संख्या में लापता हो रहे लोगों, खासकर, बच्चों और शिशुओं सहित युवाओं से समझा जा सकता है।

मार्च में, जलिस्को राज्य में एक ऐसी जगह की खोज के बाद पूरा राष्ट्र सदमे में आ गया, जिसका इस्तेमाल आपराधिक समूहों द्वारा प्रशिक्षण स्थल और विनाश शिविर दोनों के रूप में किया जाता था, जिसमें शवदाह भट्टियाँ भी थीं। तथाकथित "डरावनी खेत" में सैकड़ों जले हुए मानव अवशेष और 1,800 से अधिक व्यक्तिगत सामान बरामद किए गए - जिसमें कपड़े, जूते, बैकपैक और नोटबुक शामिल थे। परिवार यह जानकर नाराज़ हो गए कि पुलिस ने पहले इस जगह के महत्व को खारिज कर दिया था।

मेक्सिको के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने इन अपराधों की निंदा, मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में की, तथा अधिकारियों से नशीले पदार्थों की तस्करी और राजनीतिक क्षेत्रों के बीच संबंधों को तोड़ने का आह्वान किया। बिशप एसेरो, जिन्होंने 2024 में मेक्सिको में शांति वार्ता शुरू करने में मदद की थी, हर महीने खोजी माताओं के समूहों के साथ मिलते हैं, सहानुभूति, आपसी समर्थन और नई जानकारी साझा करने के लिए जगह बनाते हैं।

धर्माध्यक्ष फ्राँसिस जेवियर एसेरो के साथ साक्षात्कार को पढ़ें :

प्रश्न : "शांति बक्स" कैसे काम करते हैं?

वे पल्ली में रखे गए मेलबॉक्स हैं जहाँ लोग गुमनाम रूप से लिख सकते हैं। अगर किसी ने किसी संपत्ति पर संदिग्ध गतिविधि देखी है, तो वे पता प्रस्तुत करते हैं। हम अपनी मासिक बैठकों के दौरान सभी प्रस्तुतियाँ पढ़ते हैं। इन सुझावों की बदौलत, हमने दफन स्थलों की खोज की है और यहाँ तक कि अपहृत व्यक्तियों को भी बचाया है।

प्रश्न : क्या आप अधिकारियों से संपर्क करते हैं या सिर्फ परिवारों की सहायता करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं?

हमारी अपील समाज के सभी वर्गों से है। मेक्सिको की स्थिति को देखते हुए, हमारा मिशन है सरकार सहित सभी प्रकार के लोगों से पुलों का निर्माण करना। हालाँकि कुछ बातचीत शुरू हुई है, लेकिन इस बात का खतरा है कि यह इन परिवारों की पीड़ा को अनदेखा कर सकती है या उनके दर्द को कमतर आंक सकती है। एक खोज आयोग मौजूद है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि समस्या इसकी संरचना में है, इसमें गहराई से सुनने की कमी है। हम केवल यह माँग करते हैं कि अधिकारी खोज करनेवाली माताओं, पिताओं और भाई-बहनों की बात सुनें जो अपने प्रियजनों के अवशेषों के बिना शोक नहीं मना सकते। हम निरंतर संवाद चाहते हैं, ध्रुवीकरण नहीं। हमारी प्रतिबद्धता सुसमाचार में निहित है; हम इन परिवारों की बात उसी तरह सुनते हैं जिस तरह येसु सुने होते।

प्रश्न: आप ने अबतक क्या सेतु बनाया है?

हम शांति के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, परिवारों के बीच संबंध बनाते हैं और पल्ली समुदायों से लेकर सार्वजनिक अधिकारियों तक जागरूकता बढ़ाते हैं। बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन अब हमें पिछले साल की शांति वार्ता में की गई प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा।

प्रश्न : इस त्रासदी के जवाब में आप कलीसिया के चरवाहों से क्या उम्मीद करते हैं?

माताओं की ओर से एक ठोस अनुरोध यह है कि पुरोहित पवित्र मिस्सा के दौरान लापता लोगों के नामों का उल्लेख करें। मुझे पता है कि कई बिशप उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इन परिवारों का चुपचाप समर्थन कर रहे हैं, पुरोहितों और प्रियजनों दोनों की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए जानकारी साझा करने में मदद कर रहे हैं।

अगला कदम धर्मप्रांतों के बीच अधिक समन्वय लाना है, जैसा कि हम प्रांतीय स्तर पर कर रहे हैं, ताकि हमारी नेटवर्क प्रतिक्रिया को मजबूत किया जा सके।

