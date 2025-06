लातीनी अमरीका की कलीसिया ने “न्यायसंगत पारिस्थितिक परिवर्तन” का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज

रोम, बृहस्पतिवार, 12 जून 25 (रेई) : कोलंबिया और वाटिकन के बीच 190 वर्षों के राजनयिक संबंधों की यादगारी में, रोम में परमधर्मपीठीय ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय ने जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर लैटिन अमेरिकी कलीसिया के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए कोलंबियाई दूतावास के साथ एक मंच की मेजबानी की।

"सही बदलाव: सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास के लातीनी अमेरिकी दृष्टिकोण को आकार देने में कलीसिया की भूमिका" शीर्षक वाले इस कार्यक्रम में लातीनी अमेरिकी देशों के सामने मौजूद दोहरी चुनौतियों पर ध्यान दिलाया गया। एक ओर, पर्यावरणीय कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता, कभी-कभी सामाजिक-आर्थिक विकास की कीमत पर; और दूसरी ओर, ट्रिपल वैश्विक संकट (जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण) के प्रभाव से आनेवाली असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता।

वक्ताओं में कोलंबिया स्थित परमधर्मपीठीय जावेरियाना विश्वविद्यालय के अकादमिक उप-रेक्टर मरिया अदलादे फराह क्विजानो; ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फादर एडेलसन अराउजो डॉस सैंतोस; और लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल आयोग के सचिव एमिल्स कुडा शामिल थे। पैनलिस्टों ने जलवायु परिवर्तन के प्रश्न को संबोधित करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की।

लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन एपिस्कोपल काउंसिल के अध्यक्ष कार्डिनल जैमे स्पेंगलर ने चेतावनी दी कि "वर्तमान हमें संकेत दे रहा है कि दुनिया जो हमें सहारा देती है, बिखर रही है।" जवाब में, उन्होंने लैटिन अमेरिका में काथलिक कलीसिया से पर्यावरण और सामाजिक गिरावट की वर्तमान स्थिति की निंदा करने और आशा की आवाज़ बनने का आग्रह किया। कार्डिनल स्पेंगलर ने झूठे जलवायु समाधानों की आलोचना की, जो बाजार तर्क के तहत प्रकृति को वित्तीय संपत्ति में बदल देते हैं। कार्डिनल ने जोर देकर कहा कि समाधान में "तत्काल संरचनात्मक परिवर्तन" शामिल हैं।

लैटिन अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और शोषण की चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए, कार्डिनल स्पेंगलर ने आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा, छोटे पैमाने पर खेती के लिए समर्थन और प्रकृति के वित्तीयकरण से इनकार करने का आह्वान किया।

वाटिकन न्यूज के सेबास्टियन सैनसन फेरारी से बात करते हुए, ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी के रेक्टर, जेसुइट फादर, मार्क एंड्रयू लुईस ने बताया कि कैसे स्कूल इस मंच के मिशन को व्यावहारिक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "हमारे पास एक डिप्लोमा है जिसे हम यहाँ अभिन्न परिस्थितिकी में पढ़ाते हैं, जो एक तरह की लोकप्रिय शिक्षा है," "यह एक व्यावहारिक तरह का डिप्लोमा है।"

चूंकि पर्यावरण की देखभाल केवल वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों तक सीमित नहीं है, इसलिए विश्वविद्यालय का कार्यक्रम जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इसमें शामिल होने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि जैसा कि फादर लुईस ने आग्रह किया, "व्यावहारिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है।" उन्होंने बताया कि यह पोप फ्राँसिस के विश्वपत्र लाउदातो सी और उनके पूरे परमाध्यक्षीय काल का अनिवार्य पहलू है - अच्छे विचारों और योजनाओं को लेना और उन्हें क्रियान्वित करना।

लेकिन इसकी शुरुआत अर्जेंटीना के पोप से नहीं हुई। रेक्टर ने बताया, "इससे पहले भी, कलीसिया उन तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था, जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक लेकिन व्यावहारिक प्रभाव हो सकता है।" विश्वपत्र ने कार्रवाई के आह्वान को आगे बढ़ाने और आमघर की देखभाल करने के उनके मिशन की नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने में मदद की।

1970 के दशक के पारिस्थितिक आंदोलन पर विचार करते हुए, फादर लुईस ने कहा कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह है सतत विकास। उन्होंने जोर देकर कहा, "हमें सतत विचारों की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करना जो कोई नहीं कर सकता, व्यावहारिक नहीं है; यह बेकार है।"

जो करने की आवश्यकता है वह है ऐसे तरीके खोजना जिसमें सभी शामिल हों और जो उन्हें पृथ्वी के बारे में सोचने और उसके प्रति अधिक सचेत होने के लिए प्रोत्साहित करें। फादर लुईस ने दोहराया कि यह लाउदातो सी के अनुसार जीने की कुंजी है: कि "हम सभी को अपने घर की देखभाल करनी है।"

