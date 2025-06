काथलिक पेशेवर नेता ने थाईलैंड में विश्वास-संचालित कार्यकारी कार्यक्रम शुरू किया

लिकास न्यूज

थाईलैंड में काथलिक व्यापारी कार्यकारी एवं पेशेवरों (सीबीइपी) और फिलीपींस में ख्रीस्तीय पेशेवर एवं व्यापारी भ्रातृत्व (बीसीबीपी) द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम यूएनआईएपीएसी, इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनियन ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के तहत व्यापक सहयोग का हिस्सा है।

यह नेटवर्क 38 देशों के 45,000 से अधिक कार्यकारी का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक बाजारों में आस्था से प्रेरित नेतृत्व को बढ़ावा देता है।

सीबीइपी अकादमी को व्यवसाय के लिए एक आध्यात्मिक और नैतिक रोडमैप के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो विवेक, जिम्मेदार प्रबंधन और काम को एक व्यवसाय के रूप में समझने पर जोर देता है।

फिलीपींस में यह पहल 20,000 बीसीबीपी सदस्यों तक पहुँच चुका है।

फिन्मा फाउंडेशन इंक के अध्यक्ष बॉबी लविना ने एक सभा के दौरान कहा, "काम पाप का परिणाम नहीं है, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है।" उन्होंने कहा कि काम "एक महान चीज है और मानव होने का अर्थ है।"

उन्होंने प्रतिभागियों को आधुनिक व्यावसायिक अभ्यास के नैतिक आयामों पर विचार करने के लिए चुनौती दी।

उन्होंने प्रश्न किया, "आपके विचार में व्यापार करने के तरीके को ख्रीस्त के चेहरे को अधिक प्रतिबिंबित करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है?" एवेलाना एंड एसोसिएट्स के अध्यक्ष जॉय एवेलाना ने इस आध्यात्मिक रूपरेखा को दोहराया। उन्होंने कहा कि ईश्वर स्वयं "एक कार्यकर्ता है... प्रथम कार्यकर्ता।"

उन्होंने कहा, "क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया है, इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को एक कार्यकर्ता के रूप में बनाया है। हम ईश्वर के सहकर्मी हैं। हम ईश्वर के सह-निर्माता हैं।"

एवेलाना ने काम के प्रति प्रचलित दृष्टिकोण की आलोचना की, उन्होंने आम गलतफहमियों को उजागर किया, जैसे कि; "जब तक मुझे इसके लिए भुगतान मिलता है, और यह मेरे परिवार का भरण-पोषण करता है, तब तक मैं काम से खुश हूँ," और "काम में सफलता का मतलब जीवन में सफलता है।"

उन्होंने प्रतिभागियों से अपनी प्रेरणाओं की फिर से जाँच करने और यह पूछने का आग्रह किया: "क्या यह मेरा व्यवसाय है?" और "हमारे लिए ईश्वर की क्या योजना है?" उन्होंने आगे कहा, "लाभ से ज़्यादा प्रेरणा से प्रेरित होने की जरूरत है।"

दो दिवसीय इस सम्मेलन में काथलिक अधिकारी एकत्रित हुए, जो संयुक्त मूल्य में एक बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के उद्यमों की देखरेख करते हैं।

अन्य प्रमुख वक्ताओं में अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल डिलीवरी सर्विस के प्रमुख डेंच डेसिनो और बीसीबीपी के पूर्व अध्यक्ष पीवी बेली शामिल थे।

बैंकॉक के महाधर्माध्यक्ष फ्राँसिस जेवियर वीरा अर्पोंद्राताना और एशिया के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ (एफएबीसी) के सहायक महासचिव फादर विलियम लारूस भी मौजूद थे, जिन्होंने विश्वास और व्यवसाय के बीच गहन जुड़ाव के लिए स्थानीय कलीसिया के समर्थन को रेखांकित किया।

सीबीईपी थाईलैंड के अध्यक्ष जॉर्ज वराकोर्न टेकामोंट्रीकुल ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे लंबे समय से प्रतीक्षित मील का पत्थर बताया।

उन्होंने कहा, "हम बीसीबीपी के साथ इस सहयोग को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यह एक दीर्घकालिक परियोजना है जिसे हम अंततः साकार करने में सक्षम हैं।" "हमने इसे यूएमआईएपीएसी ग्लोबल बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत किया और उन्होंने सोचा कि दो देशों के व्यवसायियों के लिए काथलिक अधिकारियों के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण साझा करना बहुत दिलचस्प है... इससे यूएमआईएपीएसी एशिया चैप्टर मजबूत होगा और एशिया के सदस्यों का और विस्तार होगा।"

आयोजकों ने कहा कि सीबीएपी अकादमी पूरे एशिया में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना जारी रखेगी, जो प्रार्थना, उद्देश्य और आम भलाई के प्रति प्रतिबद्धता में निहित नेतृत्व के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी।

