कार्डिनल कूवाकाड ने याद किया सन्त पापा फ्राँसिस को

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शनिवार, 14 जून 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): रोम के चिरकोनवालात्सियोने आप्पिया स्थित पादोवा के सन्त अन्तोनी को समर्पित पल्ली गिरजाघर के कार्डिनल का पदग्रहण करते हुए शुक्रवार को कार्डिनल जॉर्ज कूवाकाड ने दिवंगत सन्त पापा फ्राँसिस को याद किया।

कार्डिनल महोदय ने कहा कि सन्त पापा फ्राँसिस द्वारा नियुक्त अंतिम कार्डिनलों की अन्तिम घोषणा में उन्हें कलीसिया के राजकुमार के पद पर सम्मानित किया गया था। उन्होंने बताया कि सन्त पापा फ्राँसिस की प्रेरितिक यात्राओं में उनके संग रहकर उन्होंने 18 देशों की यात्रा की।

कार्डिनल कूवाकाड ने कहा कि उन यात्राओं के दौरान सन्त पापा फ्राँसिस की विनम्रता और दुर्बल वर्ग के प्रति उनके ध्यान से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि सन्त पापा फ्राँसिस सदैव अल्पसंख्यकों, हाशिये पर जीवन यापन करनेवालों, मुश्किलों में फंसे लोगों, बीमारों, बुज़ुर्गों और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया करते थे तथा सन्त पेत्रुस के उत्तराधिकारी की सांत्वना और निकटता उन तक लाते थे। कार्डिनल ने कहा कि सन्त पापा फ्राँसिस मानवता के महान आदर्श थे और हर तरह से परमपिता ईश्वर की कोमलता को व्यक्त करते थे।

सन्त अन्तोनी को समर्पित गिरजाघर के पल्लीवासियों का अभिवादन कर कार्डिनल जॉर्ज ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि सन्त अन्तोनी के पर्व दिवस पर ही मुझे इस पल्ली का कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने बताया कि उनकी मातृभूमि केरल में पादोवा के सन्त अन्तोनी की भक्ति प्रचलित है इसलिये भी इस पल्ली का हिस्सा बनना मेरे लिये गौरव की बात है। अपने स्वागत-सत्कार के लिये पल्ली में सेवारत समस्त पुरोहितों एवं धर्मबहनों का उन्होंने हार्दिक आभार व्यक्त किया तथा सभी को ख्रीस्त में एक बने रहने का सन्देश दिया।

अपने प्रवचन में कार्डिनल कूवाकाड ने स्मरण दिलाया कि पादुआ सन्त अन्तोनी ​​एक कठिन संदर्भ में भी ईश्वर के नबूवती सन्देश को खोजने में सक्षम रहे, जो उस उदासीन शहर के लिए एक वाक्पटु संकेत बन गया। सन्त अन्तोनी के सदृश ही सन्त पापा फ्राँसिस ने भी हमें खुद से बाहर आने और लोगों के साथ चलने, उन्हें मार्गदर्शन देने, उनके साथ खड़े होने और विनम्रता के साथ उनका समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया है। इसी प्रकार, उन्होंने कहा सन्त पापा लियो 14 वें ने भी 09 जून को रोमन क्यूरिया की जयंती के लिए कहे शब्दों में ज़ोर दिया कि "कलीसिया की फलदायीता क्रूस पर निर्भर करती है, अन्यथा यह दिखावा है।

