धर्माध्यक्ष रोड्स ने धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता पर प्रकाश डाला

अमेरिका, मंगलवार, 24 जून 2025 (रेई) : अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता सप्ताह, रविवार को राजनीतिक ध्रुवीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू हुआ, जिसके कारण "किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन करने के लिए सत्य की खोज और कलीसिया के प्रति निष्ठा को त्यागना पड़ सकता है।" धर्माध्यक्ष केविन रोड्स ने कहा कि ध्रुवीकरण अमेरिकी धर्माध्यक्षों और कलीसिया के लिए विशेष चिंता का विषय है, खासकर, तब जब "लोग अपने विश्वास से ज्यादा अपनी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं।"

धार्मिक स्वतंत्रता सप्ताह से पहले वाटिकन न्यूज से बात करते हुए, यूएससीसीबी की धार्मिक स्वतंत्रता समिति के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष रोड्स ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के विभिन्न बिंदुओं से आ सकते हैं, जिसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों राजनीतिक दल अपने वैचारिक विरोधियों की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

सप्ताह का प्रत्येक दिन धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित एक अलग मुद्दे को समर्पित है, बिशप रोड्स ने कहा, यह देखते हुए कि यद्यपि ध्यान मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने आनेवाले मुद्दों पर है, लेकिन सप्ताह का एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी है - इस वर्ष नाइजीरिया और निकारागुआ में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अमेरिकी धर्माध्यक्षों द्वारा उठाए गए घरेलू मुद्दों में प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए काथलिक कलीसिया की सेवाएँ शामिल हैं। धर्माध्यक्ष रोड्स ने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि हम अप्रवासी बहस में शामिल हो रहे हैं।" इसके बजाय, "यह हमारी क्षमता, हमारी स्वतंत्रता, भोजन या आवास प्रदान करने, हमारे प्रांत में रहनेवाले लोगों को सहायता प्रदान करने से संबंधित है। हम यह नहीं देखते कि उनकी अप्रवासी स्थिति क्या है।"

धर्माध्यक्ष ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने की कलीसिया की क्षमता पर हमला धार्मिक स्वतंत्रता का "गंभीर उल्लंघन" है।

धर्माध्यक्ष रोड्स ने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान जोर देने के लिए मुद्दों का चयन काफी हद तक अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर यूएससीसीबी की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित है। इस वर्ष संबोधित की गई अन्य चुनौतियों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए सरकारी फंडिंग शामिल है जो मानव जीवन की गरिमा और अपने बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की पसंद को बनाए रखने में विफल रहती हैं।

धर्माध्यक्ष रोड्स ने कहा कि उत्तरार्द्ध "एक और क्षेत्र है जिस पर हमने बहुत मेहनत की है," "कलीसिया की शिक्षा और हमारे विश्वास के कारण कि शिक्षा मुख्य रूप से माता-पिता की जिम्मेदारी है।"

उन्होंने कहा कि माता-पिता को "अपने बच्चों को अपने द्वारा चुने गए स्कूलों में पढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें धार्मिक स्कूल भी शामिल हैं, लेकिन कभी-कभी इसके कारण हमारे साथ भेदभाव किया जाता है।" उन्होंने धार्मिक स्कूलों के खिलाफ भेदभाव को "अन्यायपूर्ण" बताया।

अंत में, धर्माध्यक्ष रोड्स ने उल्लेख किया कि धार्मिक स्वतंत्रता सप्ताह प्रत्येक वर्ष संत थॉमस मोर और जॉन फिशर के पर्व पर शुरू होता है, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए कष्ट सहे और इंग्लैंड के राजा को इंग्लैंड में कलीसिया के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में मान्यता देने से इनकार करने के कारण शहीद हो गए। हालाँकि वे वास्तव में अपने देश से प्यार करते थे, उन्होंने कहा, "उनकी अंतिम निष्ठा मसीह और उनके राज्य के प्रति थी।"

इसी तरह, संत पेत्रुस और पौलुस, जिनके पर्व के साथ धार्मिक स्वतंत्रता सप्ताह का समापन होता है, जब उन्होंने अपने विश्वास को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया, उन्हें "रोम में सताया गया, कैद किया गया और शहीद कर दिया गया।"। इसलिए, धर्माध्यक्ष रोड्स ने कहा, "मुझे लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता सप्ताह के लिए बुकएंड, ये दो पर्व, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं" और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम करने वालों के लिए एक प्रेरणा हैं।

