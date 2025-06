मानव तस्करी का मुकाबला कर रही हैं तंजानिया काथलिक संघ की धर्मबहनें

सारा पेलाजी

वाटिकन सिटी, मंगलवार 10 जून 2025 (वाटिकन न्यूज) : मानव तस्करी की इन बढ़ती चुनौतियों के जवाब में, (टीसीएएस) तंजानिया काथलिक संघ की धर्मबहनों ने तलिथा कुम कार्यक्रम के माध्यम से मानव तस्करी का मुकाबला करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

तलिथा कुम मानव तस्करी से लड़ने के लिए समर्पित धर्मसंघियों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। इसका मिशन मानव तस्करी की रोकथाम, सुरक्षा और बचे लोगों के सामाजिक पुन: एकीकरण पर केंद्रित है।

2021 से, टीसीएएस के मानव तस्करी विरोधी कार्यक्रम के तहत धर्मबहनों ने तंजानिया के छह क्षेत्रों (ज़ोन) में जागरूकता अभियान चला रही हैं। तलिथा कुम तंजानिया कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाली सिस्टर यूजेनिया मशाना ने वाटिकन न्यूज़ के साथ साझा किया कि उनका मुख्य ध्यान पल्लियों, मस्जिदों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से समुदायों को प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण मुख्य रूप से कमजोर के रूप में पहचाने जाने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों को लक्षित करता है। इनमें से कुछ मुसोमा, इरिंगा, काहामा, डोडोमा, माउंटवारा, दार एस सलाम, अरुशा, किगोमा, ताबोरा, सिंगिडा, तांगा, मोशी और सेम धर्मप्रांतों में पाए जाते हैं।

बचाव कार्यों और पीड़ितों के मनोवैज्ञानिक समर्थन के बारे में, सिस्टर यूजेनिया ने अधिक सुरक्षित घर बनाने, स्कूल क्लब बनाने और सामुदायिक निगरानी समूह बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने गृह मंत्रालय के साथ सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसकी क्षमता और पहुंच तंजानिया में अधिक है।

सिस्टर यूजेनिया ने यह भी बताया कि टीसीएएस के तहत धर्मबहनों द्वारा संचालित कुछ परियोजनाओं का प्रदर्शन कैसा रहा है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू होने के बाद से तंजानिया के छह क्षेत्रीय क्षेत्रों में 32,000 से अधिक व्यक्तियों को मानव तस्करी के बारे में जागृत और संवेदनशील बनाया है। इसके अतिरिक्त, धर्मबहनों ने एशिया और अन्य अफ्रीकी देशों के पीड़ितों के प्रत्यावर्तन का समर्थन और सुविधा प्रदान की हैं।

एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 8 फरवरी को तंजानिया में संत बखिता के पर्व पर मानव तस्करी के खिलाफ राष्ट्रीय दिवस रखा गया है। यह दिन हर साल महत्व में बढ़ रहा है और पीड़ितों के लिए जागरूकता बढ़ाने और वकालत करने का काम आगे बढ़ रहा है।

अन्य संलग्न गतिविधियों में तस्करी विरोधी संदेश को मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त पहल और मीडिया अभियान के लिए अंतर-धार्मिक सहयोग शामिल हैं।

कुछ सफलताओं के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें वास्तविक अभियान गतिविधियों को लागू करने में कठिनाइयाँ, व्यापक आउटरीच और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सीमित समय, साथ ही बचाए गए पीड़ितों के लिए समर्पित सुरक्षित घरों और आश्रयों की कमी शामिल है। विशेष सुरक्षित घरों की अनुपस्थिति पीड़ितों के प्रभावी समर्थन और संरक्षण में बाधा डालती है।

फिर भी, सिस्टर यूजेनिया को विश्वास है कि तंजानिया में धर्मबहनों के प्रयासों ने, तलिथा कुम कार्यक्रम के माध्यम से, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सार्थक प्रगति की है। निरंतर समर्थन, बेहतर समन्वय और संसाधन आवंटन के साथ, इन पहलों का विस्तार और निरंतरता की जा सकती है, जिससे अंततः कमज़ोर लोगों की रक्षा हो सकती है और पीड़ितों को सम्मान बहाल किया जा सकता है।

