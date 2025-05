युगांडा: मिशनरी धर्मबहनें शरणार्थियों की देखभाल करती हैं

सिस्टर हेलेन कासाका, एलएसएमआई

युगांडा, मंगलवार, 20 मई 2025 : अफ्रीका की माता मरियम की मिशनरी धर्मबहन मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सिस्टर लीना सियाबाना युगांडा के अरुआ धर्मप्रांत में विस्थापित दक्षिण सूडानी समुदायों की सेवा करती हैं।

अपने धर्मसमाज के मिशन के हिस्से के रूप में "एक उपचारात्मक और सांत्वना देने वाली उपस्थिति" होने के नाते, वे दुनिया के सबसे उपेक्षित शरणार्थियों के लिए देखभाल, शिक्षा और आशा लाती हैं। पिछले पाँच वर्षों से, सिस्टर लीना दक्षिण सूडान सीमा के पास बस्तियों में काम कर रही हैं, संघर्ष से उजड़े हुए लोगों के जीवन को फिर से बनाने में मदद कर रही हैं।

लगभग 1.7 मिलियन शरणार्थियों की मेजबानी करने वाले युगांडा की अपनी खुले-द्वार नीति के लिए प्रशंसा की जाती है। लेकिन लगातार कम वित्त पोषण, भीड़भाड़ और सहायता एजेंसियों द्वारा नीतिगत बदलावों ने व्यवस्था को तनाव में डाल दिया है।

सिस्टर लीना कहती हैं, "यहाँ की बस्तियाँ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों से भरी हुई हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। अकेले अदजुमानी जिले में 54,000 से अधिक शरणार्थी हैं।" वे चेतावनी देती हैं, "परिवार टूट रहे हैं।"

सस्टर लीना 2019 में आईं। 2022 में, उन्होंने माजी और अगोजो बस्तियों में एक साल तक ज़रूरतों का आकलन किया, स्थानीय नेताओं के साथ काम किया और निवासियों के संघर्षों को समझने के लिए स्थानीय भाषाएँ सीखीं।

उन्होंने शरणार्थियों और मेज़बान समुदायों के बीच व्यापक आघात, बाधित शिक्षा और नाज़ुक सह-अस्तित्व को उजागर किया। जवाब में, उन्होंने छात्रवृत्तियाँ हासिल कीं, व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया और थेरेपी सत्र आयोजित किया। वे कहती हैं, “आध्यात्मिक देखभाल लचीलापन फिर से बनाती है।” “यह शरणार्थियों को नुकसान से उबरने, उद्देश्य खोजने और आशा के साथ फिर से जुड़ने में मदद करती है।”

रविवार को, उन्होंने गिरजाघर तक पहुँचने में असमर्थ लोगों के लिए आम के पेड़ के नीचे सामूहिक प्रार्थना और पवित्र परमप्रसाद ग्रहण करने व्यवस्था का नेतृत्व किया। जब खाद्य राशन में कटौती की गई, तो उनकी टीम ने बच्चों वाले परिवारों और विकलांग बुजुर्गों को आपातकालीन आपूर्ति वितरित की।

एक हल्की रोशनी वाले टेंट में, सिस्टर लीना एक महिला के बगल में घुटनों के बल बैठी हैं, जो हफ़्तों से सोई नहीं है। शरणार्थी फुसफुसाते हुए कहते हैं, "बुरे सपने बंद नहीं होंगे।" सिस्टर लिनाह कहती हैं, "वे सिर्फ़ युद्ध से नहीं भाग रहे हैं, यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी का तनाव है।"

टीम की मानसिक स्वास्थ्य प्रमुख के तौर पर, वे परित्याग, भूख और अलगाव से होने वाले भावनात्मक घावों को संबोधित करती हैं। हाल ही में यूएनएचसीआर नीति में हुए बदलाव ने कुछ शरणार्थियों को खाद्य सूचियों से बाहर कर दिया, जिससे हालात और खराब हो गए। वे कहती हैं, "जब हम भोजन जैसी बुनियादी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, तो आत्महत्या की दर कम हो जाती है। यह इतना आसान है।"

शरणार्थी कल्याण परिषद के साथ काम करते हुए, सिस्टर लीना घर-घर जाकर कमज़ोर परिवारों की पहचान करती हैं। वे कहती हैं, "वे सिर्फ़ मुलाकात किये जाने और देखे जाने के लिए आभारी हैं।" "एक बुज़ुर्ग महिला ने मुझसे कहा, 'आप मुझे याद दिलाती हैं कि मैं अभी भी इंसान हूँ।'"

जातीय समूहों और मेज़बान समुदायों के बीच तनाव बना रहता है। “हम सिर्फ़ सहायता कर्मी नहीं हैं; हम मध्यस्थ हैं,” सिस्टर लीना बताती हैं। उनकी टीम संवाद के ज़रिए शांति को बढ़ावा देती है, हालाँकि ज़रूरतें उपलब्ध संसाधनों और साझेदारियों से कहीं ज़्यादा हैं।

शिविरों में अपनी सेवा देने के अलावा, सिस्टर लीना एडजुमानी विकारिएट में युवा धर्मबहनों को सलाह देती हैं, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर कार्यशालाएँ आयोजित करती हैं। सिस्टर लीना कहती हैं, “युवा धर्मबहनें मार्गदर्शन चाहती हैं, लेकिन प्रशिक्षित परामर्शदाता दुर्लभ हैं।” यात्रा की चुनौतियाँ और सीमित बुनियादी ढाँचा काम को जटिल बनाता है, लेकिन वे प्रतिबद्ध रहती हैं। “हर मुलाक़ात पवित्र भूमि है, मसीह के प्रेम को प्रतिबिंबित करने का एक मौका।”

सिस्टर लीना के लिए, मिशन व्यक्तिगत है। वे कहती हैं, "हम शरणार्थियों के साथ चलते हैं और उनकी पीड़ा में येसु को देखते हैं। चुनौतियाँ, भूख, आँसू, हमारे उद्देश्य को फिर से जगाते हैं: चंगा करना, सांत्वना देना और आशा को फिर से जगाना।"

जबकि दुनिया का ध्यान भटक रहा है, उनका संदेश ज़रूरी है: "ये संख्याएँ नहीं हैं। वे माताएँ, बच्चे, बुज़ुर्ग, सम्मान के योग्य लोग हैं। हम नज़रें नहीं हटा सकते।"

