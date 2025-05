येसु के पवित्र हृदय की धर्मबहनें : दक्षिण सूडानी शरणार्थियों के लिए एक जीवन रेखा

सिस्टर पावला मोगी, सीएमएस

दक्षिण सूडान, मंगलवार, 20 मई 2025 : सूडान के भीड़भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में, जहाँ हिंसा और अभाव रोज़मर्रा की चुनौतियाँ हैं, येसु के पवित्र हृदय की धर्मबहनें (एसएचएस) शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं।

अल कशफ़ा जैसे शिविरों में रहने वाली दक्षिण सूडानी धर्मसमाज की धर्मबहनें, संघर्ष के दशकों से विस्थापित हुए हज़ारों लोगों को आध्यात्मिक देखभाल, आघात परामर्श और व्यावहारिक सहायता प्रदान करती है।

धर्मबहनों की उपस्थिति व्हाइट नाइल स्टेट में महत्वपूर्ण है, जो अल कशफ़ा, गेमेया और जॉरी जैसे पड़ोसी शिविरों में शरणार्थियों की सेवा करती हैं। वे धर्मशिक्षा कार्यक्रम चलाती हैं, बीमारों से मिलती हैं और भूख, दुर्व्यवहार और विस्थापन के भावनात्मक बोझ से पीड़ित लोगों को सांत्वना देती हैं।

दिसंबर 2023 से अल कशफ़ा में काम कर रही सिस्टर जॉर्जिना विक्टर न्यारत ने कहा, "हमारी मुख्य सेवा उनकी बात सुनना है।" "लोग वास्तव में पीड़ित हैं।"

दक्षिण सूडान में सिस्टर सिक्सटुस माज़ोल्डी द्वारा 1954 में स्थापित एसएचएस धर्मसमाज ने युद्ध और विस्थापन का प्रत्यक्ष अनुभव किया है।

1964 में प्रथम सूडान गृहयुद्ध से भागने के बाद, धर्मबहनों ने दक्षिण सूडान लौटने से पहले युगांडा में शरण ली, लेकिन 1983 में द्वितीय सूडान गृहयुद्ध छिड़ जाने पर उन्हें फिर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से, वे अपने लोगों के साथ हैं, अपने मिशन को जारी रखने के लिए सीमाएँ पार करती हैं।

2016 में, दक्षिण सूडान में हिंसा बढ़ने के बाद, खार्तूम के धर्माध्यक्ष दानियल एडवोक कुर ने धर्मबहनों को सूडान के व्हाइट नाइल क्षेत्र में शरणार्थियों की देहाती देखभाल के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अल कशाफा में निवास स्थापित किया, जो 150,000 से अधिक दक्षिण सूडानी लोगों की मेजबानी करने वाला शिविर है।

प्लास्टिक शीट से निर्मित धर्मबहनों का निवास एक साधारण संरचना है, लेकिन उनकी उपस्थिति विस्थापितों के लिए जीवन रेखा रही है।

धर्मबहनें न केवल देखभाल करने वालों के रूप में बल्कि तनावपूर्ण माहौल में मध्यस्थ के रूप में भी काम करती हैं, जहाँ मेजबान समुदाय अक्सर शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

सिस्टर मेरी अचवानी जॉर्ज 2016 से अल कशफ़ा में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण सूडानी शरणार्थियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें जलाऊ लकड़ी और पानी इकट्ठा करने पर प्रतिबंध शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "कई लोगों को शिविर छोड़ने पर बलात्कार और दुर्व्यवहार की धमकी दी जाती है।" इन चुनौतियों के बावजूद, धर्मबहनें प्रार्थना और एकजुटता के माध्यम से शरण और आशा प्रदान करती हैं।

धर्मबहनें खाद्य राशन कम होने पर भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) कुछ राहत प्रदान करता है, लेकिन कमी बनी रहती है, जिससे शरणार्थियों को थोड़े से मुआवजे के साथ दिहाड़ी मज़दूर के रूप में काम करना पड़ता है।

सिस्टर मेरी ने कहा, "तनाव और हताशा इतनी असहनीय हो सकती है, खासकर युवाओं के लिए, कि वे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं।"

इन कठिनाइयों के बीच, धर्मबहनों की उपस्थिति शरणार्थियों को उनके विश्वास को गहरा करने और सहन करने में मदद करती है।

सिस्टर जॉर्जिना ने याद किया, "शुरुआत में, लोग कलीसिया के करीब नहीं थे," "अब वे हमारे साथ प्रार्थना करना पसंद करते हैं।" हर साल, धर्माध्यक्ष दानियल एडवोक दृढ़ीकरण संस्कार देने और प्रेरितिक देखभाल प्रदान करने के लिए शिविरों का दौरा करते हैं।

सिस्टर मेरी ने शरणार्थियों की लचीलेपन पर जोर दिया, जो सूडान से आने वाले नए लोगों के साथ अपने पास जो कुछ भी है उसे साझा करते हैं।

"उनके पास जो कुछ भी है, उसके साथ दक्षिण सूडानी शरणार्थी शिविरों में आने वाले विस्थापित सूडानी लोगों की भी सहायता करते हैं। वे हमें बताते हैं: ‘धर्मबहनों, ईश्वर यहाँ हैं और एक दिन हम अपने घर लौट जाएँगे।'"

