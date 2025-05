धर्मबहनें मलावी में हज़ारों लोगों के लिए सौर ऊर्जा और उम्मीद लेकर आयी हैं

सिस्टर जसिंता एंटोनेट ओकोथ, एफएसएसए

मलावी, मंगलवार 13 मई 2025 (वाटिकन न्यूज) : जैसे-जैसे मलावी के ग्रामीण इलाकों में सूरज ढलता है, हज़ारों परिवारों के लिए अब अंधेरा दिन के अंत का संकेत नहीं रह जाता। पवित्र रोज़री की धर्मबहनों के जीवन बदलने वाली पहल की बदौलत, सौर ऊर्जा से चलने वाली रोशनी घरों को रोशन कर रही है और समुदायों को नई उम्मीद और अवसरों से सशक्त बना रही है।

पवित्र रोजरी की धर्मबहनों के धर्मसमाज (एमएसएचआर) की सुपीरियर जनरल, सिस्टर बेर्नाडेट मनयेनयेम्बे ने कहा, "सौर रोशनी ने मलावी में 9,000 से ज़्यादा परिवारों के दैनिक जीवन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ बिजली की पहुँच नहीं है।" वे हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ काम करने वाली धर्मबहनों के एक समूह का नेतृत्व करती हैं, ताकि टिकाऊ सौर समाधान प्रदान किए जा सकें।

इस पहल में 15 धर्मबहनों का एक समूह है, जो यह साबित कर रहा है कि सेवा, आस्था और नवाचार जीवन को बदल सकते हैं। गरीबी को कम करने के अपने मिशन से प्रेरित होकर, वे कठिनाई के चक्र को तोड़ने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और व्यावहारिक समाधान प्रदान करती हैं।

धर्मबहनें ‘वाट्स ऑफ लव’ एक गैर-लाभकारी संगठन के साथ मिलकर काम करती हैं। यह संगठन गरीबी के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने हेतु एक सिद्ध, मापनीय मॉडल का उपयोग करता है। संगठन सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें प्रदान करता है, जो समुदायों को पारंपरिक प्रकाश स्रोतों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है।

सिस्टर मनयेनयेम्बे के अनुसार, ‘वाट्स ऑफ लव’ अपने कार्यक्रम में धर्मबहनों को शामिल करता है ताकि देश के सबसे दूरदराज इलाकों और सबसे कमजोर लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि धर्मबहनें पहले से ही जमीनी स्तर पर सेवा कर रही हैं।

उन्होंने कहा, “एक धर्मसमाज के रूप में, हमारे करिश्मे का उद्देश्य प्रेम में ईश्वर के राज्य की घोषणा करना है। इसलिए, हम अपने आस-पास के लोगों की आध्यात्मिक और मानवीय ज़रूरतों को सुने और उनका जवाब दिए बिना इसकी घोषणा नहीं कर सकते। हमें शिक्षित करना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से गरीबों की सहायता करनी चाहिए।”

हजारों घरों में सौर रोशनी पहुंचने से इसका प्रभाव स्पष्ट है - रातें उज्जवल होती हैं और भविष्य उज्जवल होता है। ऐसे देश में जहां बिजली तक पहुंच चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, ये सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय साबित करते हैं कि थोड़ी सी रोशनी जीवन को बदलने में बहुत मदद कर सकती है। सिस्टर मनयेनयेम्बे ने कहा, "मैरा मानना है कि ईश्वर गरीबों और पीड़ितों की सेवा के लिए ‘वाट्स ऑफ लव’ को भेज रहे हैं।" "संगठन न केवल सौर लाइट वितरित करता है, बल्कि लोगों को बैटरी, मोमबत्तियाँ या पैराफिन खरीदने से बचाए गए पैसे का उपयोग व्यवसाय या अन्य गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी सशक्त बनाता है जो उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटों के प्राप्तकर्ताओं को सबसे पहले वाट्स ऑफ लव के उद्देश्य से परिचित कराया जाता है, जो उन्हें लाइटों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, "मैं वास्तव में मानसिकता बदलने और लोगों को चीजों को अलग तरीके से करने में सक्षम बनाने में शिक्षा के महत्व को समझती हूँ।"

यह पहल बहनों के लिए आस्था और कार्य के बीच एक सेतु बन गई है, जिनका मिशन गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा में गहराई से निहित है। सिर्फ़ भौतिक सहायता प्रदान करने से कहीं ज़्यादा, इसने दृष्टिकोण को नया आकार दिया है, सम्मान, गरिमा और सभी के लिए यीशु के असीम प्रेम पर ज़ोर दिया है।

सिस्टर मनयेनयेम्बे ने वाटिकन न्यूज़ को बताया, "इस कार्यक्रम ने हमें अपने विश्वास को कार्य में लाने में मदद की है। ज़्यादातर मामलों में, हमारे पास देने के लिए भौतिक वस्तुएँ नहीं होती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम ने हमें ऐसा करने में मदद की है। गरीबों की सेवा करते हुए, हम सभी के लिए येशु के प्रेम को देखते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के अपने झुंड को इकट्ठा करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के साथ ईश्वर के बच्चे के रूप में सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं।"

सिस्टर मनयेनयेम्बे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2024 से वाट्स ऑफ़ लव के साथ जुड़ने के बाद, सौर रोशनी ने मलावी में लोगों के दैनिक जीवन में काफ़ी सुधार किया है। "छात्र रात में पढ़ाई कर सकते हैं और महंगे तथा हानिकारक केरोसिन लैंप, टॉर्च या मोमबत्तियों पर निर्भर हुए बिना अपना गृहकार्य पूरा कर सकते हैं। बेहतर रोशनी ने एकाग्रता और सीखने के परिणामों में सुधार किया है।"

इसके अलावा, उन्होंने कहा, "हर हफ़्ते या महीने में लोग जो बचत करते हैं, उसके ज़रिए वे खेती या व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।"

जैसे-जैसे परियोजना का विस्तार हो रहा है, सिस्टर मनयेनयेम्बे को उम्मीद है कि इसका प्रभाव आशा को प्रेरित करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निर्भरता से मुक्त होने और ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ाने में मदद करेगा, जहाँ वे अपने दम पर कामयाब हो सकें।

