ज़ाइटॉमिर की नाज़रीन धर्मबहनें : युद्ध के समय में शरण, प्रार्थना और आशा

थोमस ज़ीलेनकीविक्ज़

ज़ाइटॉमिर, यूक्रेन, मंगलवार, 20 मई 2025 : मई 2022 में, धर्मबहनों ने कारितास द्वारा प्रदान किए गए परिसर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के श्रमिकों और स्वयंसेवकों के बच्चों के लिए एक पूरे दिन का किंडरगार्टन खोला। "उनके पास बच्चों को छोड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए हमने कम से कम जितना संभव हो सके उतने बच्चों को अपने यहां रख लिया।

सिस्टर फ्रांसिस्का ने कहा, "वहां केवल कुछ ही कमरे बचे थे।" आज, चार और पांच वर्ष की आयु के लगभग 20 बच्चे प्रतिदिन नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां कला और अंग्रेजी की पढ़ाई के अलावा वे प्रार्थना में भी भाग लेते हैं। सिस्टर फ्रांसिस्का ने कहा, "ये बच्चे हर दिन सैनिकों के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा, "यूक्रेन में कोई ख्रीस्तीय किंडरगार्टन नहीं हैं, इसलिए हमारी पहल कुछ नई थी, इसका संचालन कारितास एसपीईएस की बदौलत संभव हो सका।"

2024 में, सिस्टर गाब्रिएला, जो 15 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोवैज्ञानिक के रूप में काम कर चुकी थीं, टीम में शामिल हुईं। सिस्टर फ्रांसिस्का ने कहा, "वे सेवा करने की इच्छा से आई थीं, हालांकि उन्हें अभी भी भाषा सीखनी है।" उन्होंने परिवार सहायता केंद्र में समन्वयक के रूप में काम करना शुरू किया। हर महीने 200 से अधिक लोग - बच्चे और वयस्क - इस सेवा का लाभ उठाते हैं।

सिस्टर फ़्रांसिस्का तुमानिविच ने बताया कि सबसे कम उम्र के बच्चे एक शिक्षक के साथ समूह में पाठ सीखते हैं और एक मनोवैज्ञानिक के साथ बड़े बच्चों के लिए शिल्प कार्यशालाएं होती हैं। जिन महिलाओं ने अपने प्रियजनों को खो दिया है वे सहायता समूहों में मिलती हैं। उन्होंने कहा, "यह एक सुरक्षित जगह है जहां वे चाय पीने और बातचीत करने के लिए आ सकते हैं।"

कर्मचारियों में से लगभग आधे विस्थापित महिलाएं हैं, जो भाषा चिकित्सा, मनोविज्ञान और शिक्षाशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने स्वयं भी दर्दनाक अनुभव झेले हैं। सिस्टर फ़्रांसिस्का ने जोर देकर कहा, "ये महिलाएं हमारे लिए एक उपहार हैं।" उन्होंने दिलचस्प गतिविधियों के उदाहरण याद किये, जैसे भाषाई जिम्नास्टिक, नृत्य, गायन।

उन्होंने कहा, "इन महिलाओं की कहानियाँ बहुत कठिन और मार्मिक हैं, यही कारण है कि केंद्र का संचालन इतना महत्वपूर्ण है।" सिस्टर फ़्रांसिस्का ने जोर देकर कहा "हम इस समय अनाथों और विधवाओं की एक पीढ़ी से जूझ रहे हैं, और कई परिवार इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उनके सदस्य विदेश में हैं।"

परिवार देखभाल केंद्र चलाना बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखने का समन्वय भी है। "हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे ग्राहकों के लिए चाय-नाश्ता मिले और उनके लिए आरामदायक स्थान हो, ताकि वे रात का खाना खा सकें और हमारे साथ प्रार्थना कर सकें।”

नर्सरी स्कूल और केंद्र में अपनी दैनिक सेवा के अलावा, धर्मबहनें आध्यत्मिक साधना का आयोजन भी करती हैं और परिवारों के लिए प्रशिक्षण बैठकें भी चलाती हैं। सिस्टर फ्रांसिस्का, जो प्रतिदिन कलीसिया न्यायालय में काम करती हैं, ने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक सहायता भौतिक और मनोवैज्ञानिक सहायता के साथ-साथ चलती है। उन्होंने अपनी बातों को विराम देते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि ये लोग न केवल एक और दिन जी सकें, बल्कि जीवन का मूल्य और आशा भी पा सकें।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here