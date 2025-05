अफ्रीका और यूरोप के धर्माध्यक्ष: 'अफ्रीका को दान की नहीं बल्कि न्याय की जरूरत है'

वाटिकन समाचार

ब्रुसेल्स, शुक्रवार 16 मई 2025 : 21 मई को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले, अफ्रीका और मेडागास्कर धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ (एसईसीएएम) और यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के आयोग (सीओएमईसीई) ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें "यूरोपीय प्राथमिकताओं में एक गहन बदलाव" के बारे में चिंता जताई गई।

आधा दशक पहले, एसईसीएएम और सीओएमईसीई ने इस बात पर जोर दिया था कि वे "दृढ़ता से आश्वस्त" हैं कि यूरोप और अफ्रीका में "अपनी साझा जड़ों और भौगोलिक निकटता द्वारा चिह्नित अपने दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करके बहुपक्षीय सहयोग को फिर से जीवंत करने की क्षमता है।"

हालांकि, 15 मई को जारी किए गए अपने बयान में, दोनों धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों ने अपनी चिंता को उजागर किया कि ध्यान "सबसे कमजोर क्षेत्रों और समुदायों के साथ एकजुटता से हटकर" और "भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों के एक अधिक संकीर्ण रूप से परिभाषित समूह" की ओर चला गया है।

प्राथमिकताएं "अतीत के पैटर्न" में बदल गई हैं - "अफ्रीकी लोगों की वास्तविक जरूरतों और आकांक्षाओं पर यूरोपीय कोर्पोरेट और रणनीतिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देना" इसका मतलब है कि जीवन की बुनियादी नींव - भूमि, पानी, बीज और खनिज - एक बार फिर "विदेशी लाभ के लिए" वस्तु बन गए हैं।

इसलिए अफ्रीकी महाद्वीप को अपने पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों को "हरित" ऊर्जा परियोजनाओं का हिस्सा होने के रूप में विपणन किए जाने वाले भूमि समझौतों या औद्योगिक कृषि के विषाक्त इनपुट और कचरे के बोझ को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के माध्यम से यूरोप के डीकार्बोनाइजेशन उद्देश्यों का समर्थन करने हेतु जोखिम में डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एसईसीएएम और सीओएमईसीई के बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह वर्तमान स्थिति "साझेदारी नहीं है। यह न्याय नहीं है।"

संत पापा फ्राँसिस के विश्वपत्र, ‘लौदातो सी’ को याद करते हुए, धर्माध्यक्षीय सम्मेलन "पृथ्वी की चीख और गरीबों की चीख" को याद करते हैं, जो "पूरे अफ्रीका में जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई देती है।" यह अफ्रीकी देशों के साथ उनके और यूरोप के बीच संबंधों में असंतुलन के परिणामस्वरूप होने वाले अन्याय को इंगित करता है।

एसईसीएएम और सीओएमईसीई जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और मृदा क्षरण के प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप पर भूख कैसे बढ़ रही है, "इसलिए नहीं कि हमारे पास भोजन की कमी है, बल्कि इसलिए कि हमने ऐसी प्रणालियों को हावी होने दिया है जो लोगों से ऊपर लाभ को प्राथमिकता देती हैं।"

दोनों सम्मेलन यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से आग्रह करते हैं, जो 21 मई को ब्रुसेल्स में मिलेंगे, कि वे “अफ्रीकी लोगों की गरिमा को अफ्रीकी संघ (एयू) - यूरोपीय संघ (ईयू) साझेदारी के केंद्र में रखें।” वे किसान-प्रबंधित बीज प्रणालियों की रक्षा और संवर्धन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जो “खाद्य संप्रभुता की कुंजी” हैं।

अंत में, एसईसीएएम और सीओएमईसीई का कथन अमूर्त से ठोस तक जाने के विशिष्ट उदाहरणों के साथ कार्रवाई का आह्वान बन जाता है। वे “अफ्रीका में अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के निर्यात और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने” की वकालत करते हैं। वे इस अन्याय की ओर इशारा करते हैं कि यूरोप में प्रतिबंधित रसायन अभी भी बनाए जा रहे हैं और अफ्रीकी किसानों को बेचे जा रहे हैं। “इस दोहरे मापदंड को समाप्त किया जाना चाहिए।”

यह कथन अफ्रीकी महाद्वीप और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतर देखभाल और सम्मान करने के तरीके पर कई सुझाव देता है। लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि “अफ्रीका को दान की आवश्यकता नहीं है” बल्कि, उसे न्याय और “पारस्परिक सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय गरिमा की केंद्रीयता पर आधारित साझेदारी” की आवश्यकता है।

ऐसा करने के लिए, एसईसीएएम और सीओएमईसीई ने एयू और ईयू मंत्रियों से “इस क्षण के लिए तैयार होने” और अफ्रीकी नागरिक समाज, देशज लोगों और धार्मिक समुदायों की बातों को अधिक ध्यान से सुनने का आह्वान किया है, “न कि प्रतीकात्मक प्रतिभागियों के रूप में, बल्कि नीति के समान सह-निर्माताओं के रूप में।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here