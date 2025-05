पूर्वी कलीसियाओं की जयंती रोम में

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार,12 मई को सुबह 8:30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में इथियोपियाई रीति से प्रार्थना की गई, जिसका नेतृत्व इथियोपिया और इरीट्रिया की कलीसिया ने किया, और दोपहर 1:00 बजे, अर्मेनियाई कलीसिया ने संत मरिया मेजर महागिरजाघर में अर्मेनियाई रीति से प्रार्थना की। फिर, उसी महागिरजाघर में दोपहर 3 बजे, कॉप्टिक रीति से प्रार्थना की गई।

13 मई को, पुनः संत पेत्रुस महागिरजाघर में दोपहर 1:00 बजे पूर्वी सीरियाई रीति से प्रार्थना की गई, जिसमें पूर्व की कलीसिया की प्राचीन यूखरिस्त प्रार्थना की गई। समारोह का नेतृत्व खलदेई और सिरो-मालाबार कलीसियाओं ने की।

शाम को 6:45 बजे, संत मरिया मेजर महागिरजाघर में सीरियाई काथलिक कलीसिया, मरोनाइट कलीसिया और सिरो-मलंकरा कलीसियाएँ संध्या वंदना में भाग लेंगे।

और अंत में, रात्रि 9 बजे, अकाथिस्ट भजन - बीजान्टिन रीति से ईश्वर की माता की स्तुति का एक गीत - संत मरिया मेजर महागिरजाघर के प्रांगण में होगा।

बुधवार, 14 मई को, पूर्वी कलीसियाओं की जयंती तीर्थयात्रा के अंतिम दिन, पोप लियो 14वें के साथ मुलाकात सुबह 10:00 बजे पॉल छठवें हॉल में निर्धारित है, जिसके बाद दोपहर 2:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में बीजेन्टाईन रीति से प्रार्थना होगी, जिसे ग्रीक मेलकाइट काथलिक कलीसिया, यूक्रेनी ग्रीक काथलिक कलीसिया, रोमानियाई ग्रीक काथलिक कलीसिया और अन्य बीजेन्टाईन रीति की कलीसियाओं द्वारा किया जाएगा।

23 पूर्वी काथलिक कलीसियाएँ हैं, जो स्व-शासित हैं और पोप के साथ पूर्ण सहभागिता में हैं, और पूर्वी ख्रीस्तीय धर्म में निहित विशिष्ट धर्मविधिक रीति, ईशशास्त्र और परंपराओं को सुंरक्षित रख रहे हैं।

इनमें से अधिकांश कलीसियाएँ पूर्वी ऑर्थोडॉक्स समुदायों और रोमन काथलिक कलीसिया के बीच ऐतिहासिक पुनर्मिलन से उत्पन्न हुए हैं, और वे पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, भारत और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, साथ ही दुनियाभर में प्रवासी समुदाय के रूप में फैले भी हैं।

