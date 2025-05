सिस्टर नोर्मा पिमेंटेल ने संत पापा फ्राँसिस के 'आई लव यू' को याद किया

देबोरा कास्टेलानो लुबोव

टेक्सास, मंगलवार, 6 मई 2025 : "संत पापा फ्राँसिस ने हमें मानवता को बचाने के लिए जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना से भर दिया है, ताकि हम उन लोगों की ओर से बोल सकें जिन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और दूर धकेला जा रहा है या दूर कर दिया गया है और वे कहते हैं, 'नहीं।' हमें यह जानना चाहिए कि जीवन और लोगों का सम्मान कैसे करें और उन्हें वह आलिंगन प्रदान करें जो ईश्वर हमें देता है।"

सिस्टर नोर्मा पिमेंटेल, एक मेक्सिकन-अमेरिकी धर्मबहन और ‘मिशनरीज ऑफ जीसस’ धर्मसमाज की सदस्य हैं। वे टेक्सास में रियो ग्रांदे वैली के काथलिक चैरिटी की कार्यकारी निदेशिका हैं, उन्होंने संत पापा की मृत्यु के बाद वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में अपने विचारों को साझा किया।

अपने काम में, सिस्टर नोर्मा ने यू.एस.-मेक्सिको सीमा पर प्रवासियों को मानवीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके काम में संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण लेने वाले हजारों प्रवासियों को आपातकालीन आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय, मई 2024 में उन्होंने रोम में तालिथा कुम की दूसरी आम सभा में मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मानव तस्करी और प्रवासियों की दुर्दशा पर अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा की।

साक्षात्कार में, सिस्टर पिमेंटेल, जिन्हें टाइम पत्रिका के 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था, याद करती हैं कि कैसे संत पापा फ्राँसिस, एक अच्छे दोस्त, उनके सबसे बड़े अधिवक्ताओं में से एक थे।

प्रश्न: सिस्टर नोर्मा, बहुत से लोग संत पापा के निधन पर शोक मना रहे हैं, लेकिन संत पापा फ्राँसिस के साथ आपकी कुछ हद तक विशेष मित्रता रही है। उनके निधन के समय में, आप उनकी कौन सी बातों को याद करती हैं?

सिस्टर नोर्मा : पूछने के लिए धन्यवाद। यह वास्तव में बहुत दुखद समय है और उनका निधन वास्तव में दिल को छू लेने वाला है क्योंकि वे हम सभी के लिए और विशेष रूप से मेरे जीवन में उनकी उपस्थिति विशेष मायने रखती है। वे बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मुझे अलग से पहचाना, यहाँ दक्षिण टेक्सास में हमारे समुदाय में आने वाले कई अप्रवासी परिवारों का स्वागत करने और उनका जवाब देने के लिए हम में से बहुत से लोगों के काम को पहचाना। उन्होंने इसे देखा, इसे स्वीकार किया और धन्यवाद कहना चाहते थे, और केवल धन्यवाद ही नहीं, बल्कि वास्तव में मुझसे कह रहे थे, 'मैं तुमसे प्यार करता हूँ।' 'ते क्विएरो मुचो।' ... 'आप जो कर रहे हैं, करते रहें'... 'आप अद्भुत हैं'... 'कृपया ऐसा करें।' मुझे लगता है कि यह मुझे तैयार कर देगा, अगर आप चाहें।

मेरे जीवन में वे साहस के एक अद्भुत प्रेरणाश्रोत थे। साहस के उनके शब्द, उनकी उपस्थिति, और नेतृत्व करना और वह आवाज़ बनना जो कमज़ोर, मासूम, सबसे कमज़ोर लोगों को सबसे आगे लाती है, ताकि लोग उन्हें देख सकें और स्वीकार कर सकें और उन्हें आवाज़ दे सकें। यह कुछ ऐसा है जिसे संत पापा फ्राँसिस ने हमेशा हर बार उजागर किया जब भी मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला।

मेरे जीवन में उनकी उपस्थिति इतनी उत्साहजनक थी कि मुझे विश्वास है कि मैं और अधिक सेवा करना जारी रखूँगी और उनके उदाहरण का अनुसरण करूँगी। वे हमेशा बहुत विनम्र और उदार थे, और आज की दुनिया में सबसे गरीब, मासूम और कमज़ोर लोगों की रक्षा करते थे। उनमें, मैंने हमेशा मुखर रहने और आज की दुनिया में सबसे कमज़ोर, मासूम लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने हेतु निरंतर प्रोत्साहन देखा।

प्रश्न: सिस्टर नोर्मा, क्या आप अपने काम के बारे में विस्तार से बता सकती हैं और आपको क्या लगता है कि संत पापा फ्राँसिस आगे चलकर आपके साथ रहेंगे?

सिस्टर नोर्मा : मैं दक्षिण टेक्सास में मेक्सिको के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर हूँ, और चूँकि मैं सीमा पर हूँ, इसलिए दुनिया भर से, खासकर मध्य अमेरिका से कई परिवार पलायन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मध्य अमेरिका के कई देशों जैसे ग्वाटेमाला, होंडुरास और साल्वाडोर से हुई, लेकिन यह दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी कई लोग यहाँ पहुँचते हैं।

यह एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग हफ़्तों और संभवतः महीनों की लंबी यात्रा करके आते थे। जब वे सीमा पर पहुँचते थे, तो वे मदद की ज़रूरत की बहुत ही दयनीय स्थिति में होते थे और जब वे संयुक्त राज्य में प्रवेश करते थे, तो एक सीमा गश्ती दल होता था [जो] उन्हें संसाधित करता था, और कई मामलों में उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने और अपनी स्थिति को वैध बनाने और कम से कम उस पर काम करने की अनुमति दी जाती थी और उन्हें सीमा गश्ती दल द्वारा हमारे पास लाया जाता था।

इसलिए, मैं और मेरे समुदाय की धर्मबहनें, उनका स्वागत करती हैं, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर प्रवेश कराती हैं जहाँ उनका स्वागत मुस्कुराहट और आलिंगन द्वारा किया जाता है। हमारे पास सैकड़ों हज़ार परिवार के लोग आते जाते रहते हैं।

दस वर्षों से हम यह कर रही हैं, और जब से संत पापा फ्राँसिस ने वास्तव में हमें पहचाना है, मेक्सिको के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जो काम किया जा रहा था। हमने मानव तस्करों द्वारा उनका जीवन घायल और नष्ट होते देखा है। उनकी देखभाल करना, प्यार और ध्यान द्वारा उनकी गरिमा को बहाल करना हमें अच्छा लगता है।

यह कुछ ऐसा था जिसके लिए हमारे समुदाय के सभी लोग एकत्रित हुए और मदद करना चाहते थे और इतने सारे लोगों, इतने सारे परिवारों और बच्चों और माताओं के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे... इस प्रकार, संत पापा फ्राँसिस हमारे भीतर ऐसा करने के लिए वह शक्ति बने हुए हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने हमें मानवता को बचाने के लिए जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना से भर दिया है, उन लोगों की ओर से बोलने के लिए जिन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और दूर धकेला जा रहा है या दूर कर दिया गया है। हमें यह जानना चाहिए कि जीवन और लोगों का सम्मान कैसे करें और उन्हें वह आलिंगन प्रदान करें जो ईश्वर हमें देता है। ईश्वर से हमें जो प्रेम मिलता है, उसे दूसरों को देना है, ताकि जिन्हें इसकी आवश्यकता है, वे इसे प्राप्त कर सकें।

प्रश्न: सिस्टर नोर्मा, यह एक तरह से संत पापा फ्राँसिस की विरासत का एक सुंदर सारांश था। क्या आप उनके प्रभाव पर कुछ और कहना चाहेंगी और विशेष रूप से, कैसे संत पापा ने अपने पूरे परमाध्यक्षीय कार्यकाल में धर्मबहनों को पहचाना और उनका उत्थान किया?

सिस्टर नोर्मा : आप जानते हैं कि संत पापा फ्राँसिस दुनिया भर में धार्मिक कार्यों को स्वीकार करने में बहुत तेज थे और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में। जब संत पापा फ्राँसिस ने हमारे द्वारा किए जा रहे काम को पहचाना, तो उन्होंने धर्मबहनों को स्वीकार किया और कहा, 'धन्यवाद, बहनों। लोगों के साथ बाहर रहने और हमारे समुदायों में बदलाव लाने के लिए आपके द्वारा किए गए अद्भुत काम के लिए धन्यवाद, उन्हें यह दिखाते हुए कि प्यार, भगवान उनसे प्यार करते हैं...'

और इसलिए दुनिया भर में महिलाओं को संत पापा ने बहुत सुंदर तरीके से देखा और पहचाना। उन्होंने हमें एक स्थान दिया, कलीसिया में एक विशेष स्थान, और इसलिए मुझे लगता है कि हम उन्हें अपने संत पापा के रूप में पाकर बहुत धन्य हैं।

