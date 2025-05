पेपल फाउंडेशन की ओर से 60 से अधिक देशों के जरूरतमंद लोगों को 14 मिलियन डॉलर

वाटिकन न्यूज

विकासशील देशों में संत पापा की पहलों का समर्थन करनेवाले अमेरिकी परोपकारी संगठन पेपल फाउंडेशन ने वाटिकन द्वारा पहले से पहचानी गई राहत परियोजनाओं के लिए अनुदान में $10 मिलियन के आवंटन की घोषणा की है। मिशन फंड के माध्यम से अतिरिक्त $4 मिलियन तत्काल मानवीय सहायता के लिए निर्देशित किए जाएंगे।

इस सहायता में स्वच्छ जल तक पहुँच, स्कूल घरों का निर्माण और मरम्मत, गिरजाघरों और सेमिनरी की मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण और बुजुर्ग पुरोहितों की देखभाल शामिल होगी।

पेपल फाउंडेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवर्ड (वार्ड) फिट्जगेराल्ड तृतीया ने कहा, "ये निवेश हमारे मिशन के केंद्र में हैं, जो ख्रीस्त के प्रेम को सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है।" न्यूयॉर्क के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल तिमोथी डोलन को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कार्डिनल डोलन और वार्ड फिट्जगेराल्ड तृतीया दोनों वर्तमान में जुबली वर्ष से जुड़ी रोम की तीर्थयात्रा में भाग ले रहे हैं। फाउंडेशन के 80 से अधिक सदस्य, जिन्हें सेंट पीटर के प्रबंधकों के रूप में जाना जाता है, अपने परिवारों के साथ चार पेपल बेसिलिकाओं : संत पेत्रुस महागिरजाघर, संत जॉन लेटरन महागिरजाघर, संत मरिया मेजर महागिरजाघर और संत पॉल महागिरजाघर के पवित्र द्वारों को पार करेंगे।

कार्डिनल तिमोथी डोलन ने कहा, "संत मति का सुसमाचार हमें सिखाता है, 'तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाई-बहनों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया, तुमने मेरे लिए किया।'" उन्होंने आगे कहा कि बढ़ती आर्थिक असमानता की दुनिया में, संत पेत्रुस के प्रबंधक "गरीबों और कमजोर लोगों की आस्था और करुणा के साथ सेवा करने" की अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं।

पेपल फाउंडेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वार्ड फ़िट्ज़गेराल्ड तृतीया ने वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में इस बात पर जोर दिया कि संगठन का उद्देश्य संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी की सेवा करना और जहाँ कहीं अधिक जरूरत है, वहाँ कलीसिया का समर्थन करना है।

वार्ड फिट्जगेराल्ड तृतीया ने कहा, "जाहिर है, पोप फ्राँसिस के परमाध्यक्षीय काल, गरीबों तक पहुँचने का एक खास समय था। उन्हें गरीबों से बहुत प्यार था, और हमने पिछले कुछ सालों में यूस्टेस मेटा और कार्डिनल सीन ओ'मेली के नेतृत्व में दुनियाभर के गरीबों की सेवा करने में बहुत समय बिताया है।"

उन्होंने बताया कि इस वर्ष के फंड का वितरण "पोप फ्राँसिस के विशाल दिल और प्रेमपूर्ण विरासत" को श्रद्धांजलि के रूप में है।

फाँडेशन के अध्यक्ष ने कहा, "संत पेत्रुस के प्रबंधक पोप के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए सम्मानित महसूस करते हैं, जो दुनियाभर में अनाथ बच्चों और गर्भवती माताओं से लेकर बुजुर्गों और विकलांगों तक की तत्काल जरूरतों को पूरा करता है। प्रत्येक अनुदान कमजोर लोगों की देखभाल करने, कलीसिया को मजबूत करने और विकासशील देशों में सुसमाचार की आशा को साझा करने के लिए एक प्रार्थनापूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

अनुदान के अलावा, पेपल फाउंडेशन हर साल 100 से ज्यादा पुरोहितों, धर्मबहनों और सेमिनारी छात्रों को 800,000 डॉलर की छात्रवृत्ति आवंटित करता है। यह सहायता उन्हें संत जॉन पॉल द्वितीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम के हिस्से के रूप में रोम में अध्ययन करने में सक्षम बनाती है, जिसे जॉन और कैरोल सैमन और पेपल फाउंडेशन के सदस्यों के साथ शुरू किया गया था।

सिस्टर विवियाना वेला माज़ालो ने कहा, "सबसे पहले, मैं अध्ययन करने के इस अवसर के लिए ईमानदारी से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज, अध्ययन करना सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि यह आवश्यक है, क्योंकि आज की दुनिया की चुनौतियों के लिए सक्षम, अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है जो दूसरों को सही जवाब दे सकें। मैंने धर्मशिक्षा और युवा प्रेरिताई पर अध्ययन किया है, और अब मैं लोगों की सेवा करने और उन्हें वापस देने के लिए तैयार हूँ।" वे रोम के शैक्षिक विज्ञान सहायक विभाग से पढ़ाई पूरी कर रही हैं।

फाँडेशन के अध्यक्ष ने कहा, "अतः जो दल रोम के आसपास के विभिन्न कॉलेजों में ईशशास्त्र और दर्शनशास्त्र में उन्नत शिक्षा और डॉक्टरेट प्राप्त कर रहे हैं, हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि उनकी जड़ें पेपल फाउंडेशन के समर्थन में नित हैं, और हम जानते हैं कि कलीसिया के प्रति उनका प्रेम संत पेत्रुस के संरक्षकों, पेपल फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति देकर प्रदान की गई कृपा से कई गुना बढ़ जाता है।"

फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक डेविड सैवेज ने रेखांकित किया कि "प्रत्येक अनुदान, प्रत्येक छात्रवृत्ति, तथा समर्थन का प्रत्येक कार्य कलीसिया के प्रेम का ठोस चिन्ह है।"

उन्होंने कहा, "विश्वास के इस साझा मिशन के माध्यम से, हम संत पापा के दृष्टिकोण की सेवा में आम लोगों, याजकवर्ग और कलीसियाई नेतृत्व को एकजुट करते हैं - वैश्विक कलीसिया को मजबूत करना और इसके सबसे कमजोर सदस्यों का उत्थान करना। हमें उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हर धर्मप्रांत के काथलिक इस मिशन में शामिल होने पर विचार करेंगे।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here