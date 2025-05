सड़कों से आशा तक: अमानी चिल्ड्रन्स फैमिली प्राइमरी स्कूल

सिस्टर क्रिस्टीन मासीवो सीपीएस

नैरोबी, मंगलवार 13 मई 2025 (वाटिकन न्यूज) : अमानी चिल्ड्रन्स फैमिली प्राइमरी स्कूल सड़क पर रहने वाले कई बच्चों का घर बन गया है, जिन्हें अक्सर 'चोकोरा' कहा जाता है, यह शब्द बेघर युवाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो नैरोबी की सड़कों पर अपनी पीठ पर बोरे लटकाए घूमते हैं, खाने के टुकड़े खोजते हैं और अपने दर्द, आघात और भूख को कम करने के लिए गोंद सूँघते हैं।

मिशनरी सिस्टर्स ऑफ द प्रेशियस ब्लड द्वारा संचालित इस जीवन-परिवर्तन केंद्र की शुरुआत 1983 में हुई, जब सिस्टर दमियाना, जिन्हें बच्चे प्यार से शोश (दादी) कहते थे, ने सड़कों की कठोर वास्तविकता में भोजन, आश्रय या कपड़ों के बिना रहने वाले युवाओं की असहनीय पीड़ा देखा।

करुणा से प्रेरित होकर, सिस्टर दमियाना ने एक खाद्य सहायता कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें दिन में दो बार भोजन दिया जाता था, जिसमें मक्का और बीन्स का एक सरल लेकिन जीवनरक्षक मिश्रण शामिल था जिसे गिथेरी के रूप में जाना जाता है। इन बच्चों के लिए यह स्वर्ग से मिले मन्ना से कम नहीं था - यह इस बात का संकेत था कि किसी को उनकी परवाह है।

लेकिन सिस्टर दमियाना और अन्य धर्मबहनों को जल्दी ही एहसास हो गया कि सिर्फ़ खाना ही काफी नहीं था। बच्चों को शिक्षा, उम्मीद और सड़क पर जीने से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। सीमित संसाधनों के साथ,धर्मबहनों ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाना शुरू किया, ज़मीन को अपने पहले चॉकबोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया। अपने मिशन में विश्वास रखने वाले परोपकारियों की बदौलत, किताबों और कलमों ने जल्द ही धूल भरी धरती की जगह ले ली, जिससे इन भूले-बिसरे बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हुई।

अमानी चिल्ड्रेन्स फैमिली प्राइमरी स्कूल में हर बच्चा एक दर्दनाक कहानी लेकर आता है। कई बच्चे घरेलू हिंसा से पीड़ित घरों से भाग गए और उन्हें सड़कों पर और भी कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। कुछ बच्चे सड़कों पर ही पैदा हुए और पले-बढ़े, जबकि अन्य ने अपने माता-पिता को खो दिया और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कई लोगों के लिए, जीवित रहने का मतलब भीख माँगना और कभी भी पर्याप्त भोजन न मिलना था। कुछ गरीबी और शराब की लत से जूझ रहे परिवारों से आते हैं, जहाँ माता-पिता देखभाल करने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं।

जब धर्मबहनें इन बच्चों का स्वागत करती हैं, तो पहला कदम पुनर्वास होता है। छह महीने से अधिक समय तक, उन्हें गोंद की लत और सड़क पर जीवन जीने की मानसिकता पर काबू पाने में सहायता की जाती है। धीरे-धीरे, उन्हें एक संरचित दिनचर्या, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास से परिचित कराया जाता है। एक बार पुनर्वास हो जाने के बाद, उन्हें धर्मबहनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की पूर्ण सहायता से उपयुक्त स्कूल स्तरों में रखा जाता है।

शिक्षा के अलावा, धर्मबहनें बच्चों को समाज में फिर से शामिल करने का काम करती हैं - कुछ को उनके रिश्तेदारों से मिलाया जाता है, जबकि अन्य को कावांगवारे समुदाय में स्थायी घर मिल जाता है। जो बच्चे सफल होते हैं, उनके लिए धर्मबहनें स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय समर्थकों की मदद से माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करती हैं। कई लोग गरीबी और निराशा के चक्र को तोड़ते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गये हैं और काम करते हैं।

सेंटर की समर्पित धर्मबहनों में से एक, सिस्टर विएंडा, बच्चों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की गवाही देती हैं। वे कहती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, अमानी चिल्ड्रन फैमिली प्राइमरी स्कूल ने कई बेहतरीन व्यक्ति तैयार किए हैं: एक वकील, एक आर्किटेक्ट, एक फार्मासिस्ट और एक मेडिकल छात्र जो वर्तमान में नैरोबी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा है।

शायद सबसे मार्मिक कहानी एक शिक्षक की है, जो अब एक कर्मचारी है, जो धर्मबहनों द्वारा बचाए जाने से पहले एक सड़क पर रहने वाला लड़का था। आज, वह उसी संस्थान में एक गौरवान्वित शिक्षक के रूप में खड़ा है जिसने उसे बचाया था।

गहरी कृतज्ञता के साथ, वह मिशनरी सिस्टर्स ऑफ द प्रेशियस ब्लड को धन्यवाद देता है और कहता है कि उनके बिना, वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह कहाँ होता।

यह केंद्र शिक्षा देने के अलावा बहुत कुछ करता है - यह प्रतिभाओं का पोषण करता है, आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित करता है और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। संगीत, नृत्य और कलाबाजी ने कुछ लोगों के लिए छात्रवृत्ति, नौकरी और आजीविका के द्वार खोले हैं।

धर्मबहनें समग्र देखभाल प्रदान करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक बच्चे को प्यार और फिर से सपने देखने के लिए मार्गदर्शन मिले। उनके लिए, अमानी एक स्कूल से कहीं अधिक है - यह एक परिवार है, एक सुरक्षित आश्रय है और एक उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम है।

अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से, धर्मबहनें साबित करती हैं कि कोई भी बच्चा उद्धार से परे नहीं है। वे जीवित प्रमाण हैं कि प्यार, शिक्षा और विश्वास के साथ, सबसे अधिक भुलाए गए लोग भी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं।

जैसा कि अमानी चिल्ड्रन्स फैमिली प्राइमरी स्कूल अपने मिशन को जारी रखता है, यह आशा की किरण बना हुआ है - हर बच्चे को, उनके अतीत की परवाह किए बिना, आशा और सम्मान का भविष्य बनाने का मौका देता है।

