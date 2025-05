8 मई : पोम्पेई की माता मरियम का पर्व

वाटिकन न्यूज

नेपल्स, बृहस्पतिवार, 8 मई 2025 (रेई) : पोम्पेई की माता मरियम के पर्व दिवस पर बृहस्पतिवार 8 मई को, कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवन्नी बतिस्ता रे ने तीर्थस्थल पर समारोही ख्रीस्तयाग अर्पित किया।

पोम्पेई का माता मरियम तीर्थस्थल इटली का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जहाँ बार्तोलो लोंगो नामक व्यक्ति ने माता मरियम की भक्ति की शुरूआत की।

कार्डिनल जोवन्नी बतिस्ता रे अपने उपदेश में कहा, पोम्पेई के तीर्थस्थल में... सुसमाचार में गूंजे शब्द हमारे मन और हृदय को नाजरेथ की ओर ले जाते हैं, जो उस समय रोमन साम्राज्य के एक सीमांत प्रांत का एक गांव था, जबकि आजकल यह एक ऐसे क्षेत्र में है जो एक भयानक युद्ध से त्रस्त है, जिसमें अनगिनत मौतें और विनाश हो रहे हैं।

सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा, महादूत गाब्रिएल ने कुँवारी मरियम का अभिवादन करते हुए कहा: "प्रणाम, प्रभु की कृपापात्री, प्रभु आपके साथ हैं।" इसे सुनकर मरियम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने छोटेपन और गरीबी से वाकिफ होकर चौंक गईं, और महादूत के दूसरे शब्द से और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गईं: "प्रभु की कृपापात्री। और देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम येसु रखेगी। वे महान होंगे, और परमपावन के पुत्र कहलाएंगे।" (लूका 1:31-32)।

उसी क्षण से मरियम, ईश्वर के निर्णय से, मसीह द्वारा लाई गई मुक्ति के माध्यम से, मानवता के उद्धार के लिए सहयोग की एक अद्भुत भूमिका में शामिल हो गईं। उस दिन से, संसार का इतिहास बदल गया, क्योंकि ईश्वर के पुत्र मानव इतिहास में आये और मनुष्य बन गये।

मरियम द्वारा कहा गया “हाँ”, आज्ञाकारिता के कार्य से भी पहले, विश्वास का कार्य था। वह ईश्वर पर भरोसा था: अपना जीवन ईश्वर के हाथों में सौंपना था।

कार्डिनल ने कहा, “वह शहर जहां से आज हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं। वह किसी दूसरे समय की कहानी नहीं है। उनकी कहानी में एक गारंटी है: नये पोम्पेई के निर्माण का पहला पत्थर कुँवारी मरियम का तीर्थस्थल है। उस बिंदु से दान की दिशा खुली, जिसने कार्यों के माध्यम से शहर के शहरी चेहरे को भी डिजाइन किया। सब कुछ मरियम के संकेत के तहत उत्पन्न हुआ, लेकिन सब कुछ मसीह के नाम पर हुआ, जिसके लिए, माँ के रूप में, वह मार्ग का संकेत देती है।

कार्डिनल ने अंत में मध्यस्थता की प्रार्थना पर जोर देते हुए कहा कि यह “प्रार्थना”, जिसे हम करनेवाले हैं, एक उत्कट प्रार्थना है और इसके साथ एक जीवन संकल्प भी होनी चाहिए। निश्चय ही, जिन्हें हम स्वर्ग और पृथ्वी की अधिष्ठात्री, विजय की रानी,​​हमारी माता और हमारी आशा के रूप में पुकारते हैं, वह हमें अपनी सुरक्षा से वंचित नहीं करेगी।

रोमन काथलिक सेन्टस वेबसाईट के अनुसार उन्नीसवीं सदी के अंतिम हिस्से तक नेपल्स के पास पोम्पेई घाटी लगभग वीरान हो चुकी थी। तुलनात्मक रूप से जो लोग अभी भी वहाँ रहते थे, उनमें से ज्यादातर ने अपना प्राचीन काथलिक धर्म खो दिया था; अज्ञानता और अंधविश्वास का बोलबाला था। केवल मुट्ठी भर लोग छोटे पैरिश गिरजाघर में मिस्सा पूजा में भाग लेते थे।

अक्टूबर 1872 में, बार्तोलो लोंगो नाम का एक आदमी घाटी में आया। वह फुस्को की काउंटेस का पति था, जिसकी वहाँ कुछ संपत्ति थी; और बार्तोलो यह देखने आया था कि उसकी हालत क्या है। वह एक काथलिक के रूप में पला-बढ़ा था और शायद नाम के लिए अभी भी काथलिक था, हालाँकि वह बहुत धार्मिक नहीं था।

9 अक्टूबर को, वह एक सुनसान सड़क पर चल रहा था, तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने उससे कहा कि अगर वह मुक्ति पाना चाहता है, तो रोजरी की भक्ति फैलाए। धन्य कुँवारी मरियम ने विश्वास दिलाया कि यही मुक्ति पाने का रास्ता है।

बार्तोलो घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने उत्तर दिया कि यदि कुँवारी मरियम सचमुच ऐसी प्रतिज्ञा करती हैं कि मैं बच जाऊंगा, तो मैं तब तक घाटी नहीं छोड़ूँगा जब तक कि रोजरी माला विन्ती की लोकप्रिय नहीं फैल जाती।

लोगों को रोजरी माला विन्ती में भक्ति में रुचि दिलाने के उनके प्रारंभिक प्रयास बहुत सफल नहीं रहे, लेकिन वह लगा रहा, और दो या तीन वर्षों में उसने छोटे चैपल में दैनिक प्रार्थना के लिए अपने आसपास काफी लोगों को इकट्ठा कर लिया।

1875 में धर्माध्यक्ष ने घाटी का दौरा किया और बार्तोलो को उनके द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए बधाई दी। उन्होंने सुझाव दिया कि पोम्पेई की माता मरियम के सम्मान में वहां एक गिरजाघर बनाया जाना चाहिए और फिर, भविष्यवक्ता की भूमिका निभाते हुए, धर्माध्यक्ष ने चैपल के पास एक मैदान की ओर इशारा किया और घोषणा की कि किसी दिन उस स्थान पर एक गिरजाघर खड़ा होगा।

रोजरी माला विन्ती में रोजाना भाग लेनेवाले लोगों की संख्या बढ़ने के साथ, यह तय किया गया कि धन्य कुँवारी मरियम की एक तस्वीर रखी जाए, ताकि श्रद्धालु प्रार्थना करते समय ध्यान लगा सकें। 13 अक्टूबर, 1875 को, बार्तोलो यह देखने के लिए नेपल्स गए कि क्या उन्हें कोई उपयुक्त तस्वीर मिल सकती है, लेकिन कई दिनों की खोज के बाद, उन्हें बहुत निराशा हुई, उन्होंने पाया कि किसी भी अच्छी तस्वीर की कीमत लगभग चार सौ फ्रैंक थी, और उनके पास इतने पैसे नहीं थे।

हालांकि, वह खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था और पोम्पेई के भले लोगों को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अनिच्छा से कबाड़ की दुकान से पांच लीरा में एक सेकेंड हैंड पेंटिंग खरीद ली। ट्रक चालक को यह नहीं पता था कि पैकेज में क्या है, उसने इसे कचरे के ढेर के ऊपर फेंक दिया और तस्वीर प्रार्थनालय पहुंची गई। लोग जीर्ण-शीर्ण तस्वीर से प्रसन्न हुए और उसे अपने पास रख लिया। कुछ ही दिनों में माता मरियम की मध्यस्थता से कई चमत्कार हुए। उन्हें पोम्पेई की माता मरियम का नाम दिया गया। पोप पीयुस 11वें के आदेश पर 1876-1891 में एक गिरजाघर और 1934-1939 में एक नई बेसिलिका का निर्माण किया गया।

