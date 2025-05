पेरू के बाहर सबसे बड़ा पेरूवासी समुदाय पोप लियो 14वें के लिए उत्साहित

वाटिकन न्यूज

पेरू के बाहर पेरू का सबसे बड़ा विश्वासी समुदाय न्यू जर्सी के पीटरसन में पाया जाता है, और वे पोप लियो 14वें के चुनाव से बेहद खुश हैं। शहर में समुदाय के बच्चे स्थानीय कलीसिया की जमीन पर एक कृत्रिम मैदान में खेल पायेंगे, जिसका नाम नए पोप के नाम पर रखा जाएगा।

यह जानकारी पीटरसन में संत योहन बपतिस्ता महागिरजाघर के रेक्टर और पीटरसन धर्मप्रांत के विशेष परियोजनाओं के रेक्टर, मोन्सिन्योर जेनो सिल्वा ने वाटिकन न्यूज के साथ साझा की, जो वाटिकन के सुसमाचार प्रचार विभाग में भी नियुक्त हैं।

"पीटरसन में हमारा पेरू समुदाय बहुत उत्साहित था जब उन्होंने सुना कि पोप लियो चुने गए हैं। गिलेर्मो, जो हमारे पेरू दिवस परेड का संचालन करते हैं, ने मुझे फोन किया और कहा, 'मैं फूल लाने जा रहा हूँ।' और वे पेरू के रंगों में सुंदर फूल लेकर आए, और हमने वेदी के पास पोप लियो की एक बड़ी तस्वीर लगाई।"

"वहाँ पोप लियो के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। वे महागिरजाघर में पेरू, वाटिकन और अमेरिकी झंडों के साथ पोप लियो की तस्वीर के सामने अपनी तस्वीर खिंचवाने पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे।"

मोनसिन्योर सिल्वा के कहा कि पीटरसन में दुनियाभर के सबसे बड़े पेरूवियन प्रवासी हैं, उन्होंने कहा, "महागिरजाघर ठीक उसी जगह पर स्थित है जिसे हम 'लिटिल लीमा', 'लिटिल पेरू' कहते हैं।"

उन्होंने कहा कि जब पोप लियो के चुनाव की घोषणा की गई, तो समुदाय "बहुत खुश था और अत्यंत उत्साहित हो गया।" "लोग महागिरजाघर आ रहे थे, और पवित्र मिस्सा के दौरान गिरजाघर इतना भरा हुआ था कि पीटरसन के धर्माध्यक्ष केविन स्वीनी और मैंने, विशेष रूप से पोप लियो के लिए पवित्र मिस्सा आयोजित करने का फैसला किया, लेकिन साथ ही पेरू के समुदाय के साथ भी समर्थन, प्रोत्साहन और खुशी मनाने का फैसला किया।"

चुनाव के दौरान मोनसिन्योर सिल्वा, पीटरसन पुलिस अधिकारियों और पासेक काउंटी शेरिफ के अधिकारी दल के साथ थे, उन्होंने कहा, "वे सभी मेरे कार्यालय में ठसाठस भरे हुए थे।"

जब पोप लियो ने इतालवी भाषा में बोलना बंद किया और संत पेत्रुस महागिरजाघर के झरोखे पर स्पेनिश में बात की, तो उन्होंने कहा, सभी अधिकारी "जयकार कर रहे थे।"

उन्होंने कहा, "पोप लियो के चुनाव के साथ कलीसिया अब यहाँ है। यह प्रासंगिक है। जीवंत है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं।"

मोनसिन्योर सिल्वा ने बताया कि महागिरजाघर का प्रांगण पीटरसन शहर के डाउनटाउन में घासवाला एकमात्र जगह है।

उन्होंने कहा, "हर दिन, मेरे बच्चे कीचड़ और पत्थरों एवं हर चीज़ में खेलते हैं।" "इसलिए मैंने पैसे जुटाने, इसे उखाड़ने और विशेष कृत्रिम मैदान लगाने का फैसला किया ताकि बच्चे हर दिन कीचड़, पत्थरों और घावों के बिना सुरक्षित रूप से इस पर खेल सकें।"

"दूसरे दिन किसी ने कहा, 'हम पोप लियो को इस मैदान पर नहीं आने दे सकते। वे शिकागो सफेद मोजा के प्रशंसक हैं,' और वे यांकीज़ के प्रशंसक हैं।" फिर भी, मोंसिनेर सिल्वा कहते हैं, उन्होंने उन्हें कहीं और प्रशंसक होने के कारण 'माफ़' कर दिया है।

मोनसिन्योर सिल्वा ने कहा, "हम मैदान का नाम पोप लियो के नाम पर रखने जा रहे हैं।" "जब मैदान बनाया जा रहा था, तब बिशप केविन और मैं बाहर निकल रहे थे, और बिशप केविन ने मेरी ओर देखा और कहा, 'हमें बच्चों के खेलने के लिए इस पहले मैदान का नाम पोप लियो 14वें के नाम पर रखना होगा।"

मोनसिन्योर सिल्वा ने इस बात पर जोर दिया कि पेरू और अमेरिका के समुदाय में सेवा करना कितना बड़ा "सौभाग्य" है, "जहाँ अब पोप के पद से बहुत अधिक जुड़ाव है।"

"मैं कहूँगा कि पोप लियो के चुनाव के साथ लोगों को काथलिक होने पर गर्व है। और मैं जानता हूँ, और आप जानते हैं, गर्व जटिल है, लेकिन, मेरा मतलब है, स्वामित्व की यह भावना है, और मैं इस रहस्यमय निकाय का हिस्सा होने के लिए बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ जो कलीसिया है।"

व्यक्तिगत रूप से, मोनसिन्योर सिल्वा ने कहा, "पोप लियो ने अब तक जो कुछ कहा है, उसे सुनकर, मैं पूरी तरह से प्रेरित हूँ।"

