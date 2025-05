पूर्वी कलीसियाओं की जयन्ती : शांति के लिए प्रार्थना

वाटिकन न्यूज

रोम, मंगलवार, 13 मई 2025 (रेई) : अर्मेनियाई काथलिक कलीसिया के प्रमुख प्राधिधर्माध्यक्ष ने कहा, "विश्वास और आशा के तीर्थयात्री, खुशी और जोश से भरे दिलों के साथ, हम आज इस शाश्वत शहर में एकत्रित हुए हैं, जो प्रार्थना और भक्ति का सदियों पुराना गवाह है। हम संत मरिया मेजर महागिरजाघर के इस राजसी बसिलिका में है, ईश्वर की माँ की सुरक्षात्मक छाया तले, हम आशा को समर्पित पवित्र वर्ष में दिवंगत और आदरणीय पोप फ्राँसिस द्वारा पारित विश्वास और आध्यात्मिक विरासत का आभार मनाते हैं।"

इन्हीं शब्दों के साथ, अर्मेनियाई प्राधिधर्माध्यक्ष, परम पूज्य राफेल बेद्रोस 21वें मिनासियन ने अर्मेनियाई रीति से पवित्र मिस्सा में प्रवचन प्रस्तुत किया, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने 12 मई को पूर्वी काथलिक कलीसियाओं की जयंती के अवसर पर संत मरिया मेजर महागिरजाघर के पॉलाईन चैपल में की।

बुधवार तक चलनेवाले प्रमुख जयंती समारोहों में से तेरहवें समारोह में पूर्वी काथलिक कलीसियाओं के हजारों श्रद्धालु और प्रतिनिधि रोम आए हैं - जिनमें लेबनान, सीरिया और आर्मेनिया सहित दुनियाभर के विभिन्न देशों से प्राधिधर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, पुरोहित और तीर्थयात्री शामिल हैं।

संत मरिया मेजर महागिरजाघर में दिवंगत पोप फ्राँसिस की कब्र से कुछ ही दूर और रोम की संरक्षिका माता मरियम के चरणों में दिव्य उपासना में पूर्वी कलीसियाओं के लिए वाटिकन विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल क्लौदियो गुजेरोती, सचिव महाधर्माध्यक्ष मिकेल जलाख और पूर्वी कलीसियाओं के अन्य प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

इसमें राजनयिक प्रतिनिधि भी शामिल थे, जैसे वाटिकन में अर्मेनियाई राजदूत बोरिस साहकियन और इटली में अर्मेनियाई राजदूत व्लादिमीर करापेटियन।

प्रार्थना में विभिन्न मध्य पूर्वी देशों से अर्मेनियाई तीर्थयात्रियों का एक दल भी था, जिसमें उनके धर्माध्यक्ष और पल्ली पुरोहित भी शामिल थे।

अपने प्रवचन में, अर्मेनियाई काथलिक कलीसिया के प्राधिधर्माध्यक्ष ने वर्तमान समय को "नवीनीकरण का अनुग्रह-भरा समय" और "सभी प्रकार की घृणा को दूर करने का अवसर" बताया। उन्होंने पोप फ्राँसिस के शब्दों और "सार्वभौमिक बंधुत्व के प्रामाणिक अर्थ को पुनः प्राप्त करने" के उनके आह्वान को याद किया।

प्राधिधर्माध्यक्ष मिनासियन ने कहा, "हम, पूर्वी अर्मेनियाई काथलिक कलीसिया के बच्चे, सदियों से विश्वास और शहादत के गवाह हैं, आज हम मध्य पूर्व और पूरे विश्व में चल रहे युद्धों के इस समय में, मसीह के प्रति हमारी निष्ठा के लिए हमारे जीवन और हमारे खून के साथ गवाही देने के लिए बुलाए जा रहे हैं, और उदारता एवं ख्रीस्तीय प्रेम में निहित हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं।"

उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे मसीह के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, साहसपूर्वक और ईमानदारी से सुसमाचार की गवाही देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें, "ताकि हर दिल और हर परिवार में आशा चमक सके, और दुनिया में शांति और प्रेम ला सके।"

प्राधिधर्माध्यक्ष ने पोप लियो 14वें के लिए प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनके लिए उनकी आशीष से भरपूर एक फलदायी प्रेरिताई की शुभकामनाएँ दीं।

प्राधिधर्माध्यक्ष ने आगे कहा, "आइए, हम इस समय को पास्का समारोह के रूप में जीएँ और अपने पोप के मार्गदर्शन में हम साथ-साथ चलें, खुद को ईश्वर की दया पर सौंपें, जो हमारी सांत्वना हैं।" उन्होंने मसीह के साथ जुबली यात्रा जारी रखने के लिए आवश्यक तीन प्रमुख शब्दों पर प्रकाश डाला तथा अपने प्रवचन का समापन किया, अर्थात् "विनम्रता, जो हमें ईश्वर की इच्छा के लिए खोलती है; सादगी, जो हमें पवित्रता और प्रामाणिकता के साथ जीने में मदद करती है; और उदारता, जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करने, सुसंगतता और उदारता के साथ सुसमाचार की गवाही देने का आग्रह करती है।"

समारोह के समापन पर, कार्डिनल गुजेरोती ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने पोप लियो का आलिंगन प्रदान करते हुए उनका स्वागत किया, साथ ही पोप फ्राँसिस को भी याद किया, जिन्होंने नारेक के संत ग्रेगरी को कलीसिया का धर्माचार्य घोषित किये।

पूर्वी कलीसियाओं के लिए वाटिकन विभाग के प्रीफेक्ट ने भी 24 अप्रैल की तारीख को याद किया, इसे अर्मेनियाई लोगों के लिए दर्दनाक यादों का दिन बताया और उनसे एकजुट रहने का आग्रह किया। कार्डिनल ने कहा, "आप प्रभु के क्रूस के बहुत करीब हैं, जिसके साथ आपने कई दुःख उठाये हैं।" उन्होंने अर्मेनियाई कलीसिया को काथलिक धर्म के भीतर "एक अनमोल मोती" के रूप में वर्णित किया और उम्मीद जताई कि पवित्र वर्ष की तीर्थयात्रा इस मोती को सुंदरता और प्रकाश बिखेरने की अनुमति देगी।

अंत में, कार्डिनल गुजेरोती ने उपस्थित लोगों को पोप लियो 14वें के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया और सभी को अगली सुबह पॉल छठवें हॉल में उपस्थित होने का समय दिया, जहाँ प्रातः 10 बजे अन्य पूर्वी कलीसियाओं के सदस्यों के साथ पोप से मुलाकात निर्धारित है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here