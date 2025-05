फादर रोमानेली : पोप लियो हमें सुदृढ़ रहने के लिए नया प्रोत्साहन देते हैं

वाटिकन न्यूज

गज़ा, बृहस्पतिवार, 22 मई 2025 (रेई) : वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, गज़ा में हॉली फैमिली के पल्ली पुरोहित, फादर गाब्रिएल रोमानेली ने वर्तमान में उस क्षेत्र के माहौल का वर्णन किया।

फादर रोमानेली ने कहा, "भोजन, स्वच्छ पानी और दवा की कमी, हमारी सुरक्षा के लिए खतरे से भी ज्यादा, मुझे चिंता इस बात की है कि उम्मीद खो सकती है।"

उन्होंने कहा, चूँकि गज़ा पट्टी में लोगों के साथ "इंसान (अधिकार के साथ) की तरह नहीं बल्कि वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा रहा है," "आशा फीकी पड़ रही है।"

यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, शांति वापस आ जाएगी, घरों का पुनर्निर्माण होगा, और यह कि "छोटा और नाजुक ख्रीस्तीय समुदाय" जारी रहेगा, संघर्ष के बीच उम्मीद बनाए रखना मुश्किल है।

पल्ली पुरोहित ने इस बात पर जोर दिया कि गज़ा में रहनेवाले अधिकांश लोग नागरिक हैं और किसी भी तरह से सशस्त्र संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं। फादर रोमनेली ने कहा, "हमारे समुदाय को बचना चाहिए, ताकि गज़ा में ख्रीस्तीयों की स्पष्ट उपस्थिति बनी रहे।"

प्रश्न: फादर गाब्रिएल, अब स्थिति कैसी है, खासकर ख्रीस्तीय समुदाय के लिए, जो लगभग 20 महीनों से पल्ली परिसर में शरण लिए हुए है?

कलीसिया और दुनियाभर के कई मित्रों से मिली मदद की बदौलत हम न केवल अपने पल्लीवासियों की मदद कर पाए हैं, बल्कि हजारों परिवारों की भी मदद कर पाए हैं - चाहे उनका धर्म या मूल कुछ भी हो - जो मदद मांगने हमारे पास आते हैं।

लेकिन पिछले करीब तीन महीनों से हमें गज़ा के बाहर से कुछ भी नहीं मिला है। सभी सहायता - चाहे भोजन, पानी या दवा - इस्राएली सेना द्वारा प्रवेश द्वार पर रोक दी जाती है। सौभाग्य से, हमने कुछ सामग्री जमा कर ली थी, और उसके द्वारा, हम जीवित रह गये। लेकिन, हम अब अपने समुदाय के बाहर के लोगों की मदद नहीं कर सकते।

हमारे पास अभी भी रोटी पकाने के लिए थोड़ा आटा है, लेकिन हमें इसे कई बार छानना पड़ता है क्योंकि इसमें कीड़े भरे होते हैं। बीमारी से बचने के लिए हमें अपने सारे पानी को भी शुद्ध करना पड़ता है। कभी-कभी, हम स्थानीय किसानों या अस्थायी स्ट्रीट स्टॉल से सब्जियाँ खरीद लेते हैं, लेकिन वे बहुत महंगी होती हैं। एक प्याज की कीमत लगभग 10 यूरो है; टमाटर थोड़े सस्ते मिलते हैं जो 15 यूरो में एक किलो मिल जाता है।

अब हमें अपने बचे हुए सामान का प्रबंधन बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि हम लगभग 500 शरणार्थियों को आश्रय दे रहे हैं, जिनमें मदर टेरेसा की बहनों द्वारा देखभाल किए जाने वाले लगभग 50 बच्चे भी शामिल हैं।

हम गज़ा में कहीं भी डायपर नहीं पा सकते, भले ही शिशुओं और बुजुर्गों दोनों के लिए उनके बिल्कुल जरूरत हो। जब वे उपलब्ध थे, तो उनकी कीमत 3 यूरो से कम नहीं थी।

दवाओं की स्थिति निराशाजनक है। हमारे पास दवाएँ पूरी तरह खत्म हो गई हैं, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए खतरनाक है जिन्हें पुरानी बीमारियाँ हैं - हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह की बीमारी - जिनके पास अब उपचार तक पहुँच नहीं है। जिधर भी आप मुड़ते हैं, आपको जरूरत ही नजर आती है।

लेकिन सबसे बढ़कर, कोई नहीं जानता कि यहाँ रहनेवाले 2.3 मिलियन लोगों के लिए भविष्य में क्या होगा। और यही अनिश्चितता आशा की कमी की ओर ले जा रही है। लोग हर किसी द्वारा त्यागे जाने का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि केवल ईश्वर अब उनके भाग्य की परवाह करते हैं।

प्रश्न : क्या आप नजदीक में बम की आवाज सुनते हैं?

हाँ, अक्सर सुनते हैं। [मंगलवार की सुबह], हमले कम थे, क्योंकि हमले उत्तर की ओर अधिक केंद्रित लग रहे थे। लेकिन हम उन्हें लगातार सुनते हैं, और अक्सर छर्रे - कभी-कभी काफी बड़े - पास में गिरते हैं।

"सामान्य होने" का एक अवास्तविक एहसास होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं, तो बच्चे पल्ली प्रांगण में बाहर खेल रहे होते हैं। अगर उन्हें कोई विस्फोट सुनाई दे, चाहे वह कितना भी नजदीकी क्यों न हो, तो वे शायद खेलते रहेंगे। खतरे को भाग्य पर छोड़ दिया जाता है।

जब इस्राएली लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ते हैं, तो लोग घर के अंदर भागते हैं, छर्रे गिरने की आशंका में कुछ मिनट प्रतीक्षा करते हैं, और फिर बाहर निकलकर अपने दैनिक जीवन को फिर से शुरू करते हैं। आतंक एक दिनचर्या बन गई है।

गिरजाघर में भी ऐसा ही होता है: हम एक साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं, और अचानक छर्रे छत पर गिरते हैं या विस्फोट की लहर से खिड़कियाँ खुल जाती हैं - लेकिन प्रार्थना जारी रहती है। यह दिनचर्या हमें भागने से ज़्यादा सुरक्षा देती है।

प्रश्न: कई महीनों तक, पोप फ्राँसिस के रोज़ाना शाम को फोन करने से आपको सुकून मिलता रहा। अब हमारे पास पोप लियो 14वें हैं। नए पोप से आप क्या उम्मीद करते हैं?

पोप फ्राँसिस के रात 8:00 बजे के फोन कॉल को "पोप का समय" के रूप में जाना जाता है। आज भी, हर शाम 8 बजे, हम उनके फोन कॉल को याद करने के लिए अंजलुस के साथ घंटियाँ बजाते हैं। कुछ लोग, जब घंटियाँ सुनते हैं, तो अभी भी चिल्लाते हैं, "शुभ संध्या, संत पापा!" क्योंकि उनकी उपस्थिति अभी भी हमारे बीच महसूस की जाती है।

पोप फ्राँसिस ने हमारे लिए जो किये वह बिल्कुल असाधारण था - इतिहास में अभूतपूर्व।

पोप लियो 14वें से, हमने दृढ़ रहने के लिए तुरन्त एक नया प्रोत्साहन महसूस किया, खासकर जब - हमने गिरजाघर में एक स्क्रीन स्थापित की और सौभाग्य से, उस शाम बिजली और इंटरनेट दोनों थे - उन्होंने शांति के लिए प्रार्थना के साथ अपनी प्रेरिताई शुरू की।

हम सभी एक साथ थे - काथलिक, ऑर्थोडॉक्स और कई मुस्लिम दोस्त, गज़ा और दुनिया के लिए, नए पोप को शांति हेतु निवेदन करते सुनकर खुशी हुई।

प्रश्न: फादर गाब्रिएल, क्या आप इस अवसर का लाभ उठाते हुए पोप लियो को संदेश भेजना चाहेंगे?

बिल्कुल। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम उनके शांति के शब्दों के लिए अत्यन्त आभारी हैं, और हमारा पूरा समुदाय उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और सिर्फ हम ही नहीं - काथलिक, ऑर्थोडॉक्स और मुस्लिम सभी को लगता है कि उनके पास एक पिता हैं।

पोप फ्राँसिस की निकटता पूरी कलीसिया की निकटता थी। और हम उस निकटता को पोप लियो के साथ भी महसूस कर रहे हैं। वे पेत्रुस के उत्तराधिकारी, कलीसिया के पिता और हम सबके पिता हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here