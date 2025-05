म्यांमार में कलीसिया ने एकजुटता एवं सहायता की अपील

वाटिकन न्यूज

म्यांमार, बृहस्पतिवार, 15 मई 2025 (रेई) : वाटिकन की फिदेस समाचार एजेंसी को भेजे गए एक बयान में, मांडले महाधर्मप्रांत के विकर जनरल, फादर पीटर की मौंग ने कहा, "हमें अब न केवल अपनी भौतिक संरचनाओं का पुनर्निर्माण करना चाहिए, बल्कि अपने युद्धग्रस्त समुदायों के भीतर आशा भी जगानी चाहिए।"

उन्होंने फिर से पुष्टि की, "हम अपने कलीसियाई समुदायों को बहाल करने में मदद करने के लिए अपनी तत्काल अपील को नवीनीकृत करते हैं।"

इस बीच, मंडले धर्मप्रांत की आपातकालीन बचाव टीम, सक्रिय रूप से गिरजाघरों, पुरोहित आवासों, धर्मशिक्षा की कक्षाओं और सामुदायिक केंद्रों को हुए नुकसान का आकलन कर रही है, जिन्हें, पुरोहित के अनुसार, "तुरंत बहाली की आवश्यकता है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्निर्माण न केवल शारीरिक सुधार के लिए आवश्यक है, बल्कि आध्यात्मिक और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए भी आवश्यक है।

फादर की माउंग ने जोर देकर कहा, "यह परीक्षा की घड़ी है," क्योंकि वे "हर जगह के विश्वासियों से समर्थन की अपील करते हैं।"

इन कठिनाइयों के बावजूद, म्यांमार में काथलिक समुदाय पोप लियो 14वें के चुनाव की खुशी आशा और उम्मीद के साथ मना रहा है।

मांडले के महाधर्माध्यक्ष मार्को टिन विन ने नए पोप को हार्दिक बधाई संदेश दिया, जिसमें उन्हें “म्यांमार में शांति का समर्थन करने” का निमंत्रण दिया।

महाधर्माध्यक्ष टिन विन ने कहा कि पोप के चुनाव ने सभी धर्मों के लोगों की दिलचस्पी जगाई है।

उन्होंने कहा, “बौद्ध, मुस्लिम और प्रोटेस्टेंट सहित कई गैर-काथलिकों ने (पोप के) चुनाव में दिलचस्पी दिखाई। यह हमारे लिए गवाही और प्रचार का क्षण बन गया है।”

म्यांमार के कार्डिनल, यांगून के महाधर्माध्यक्ष चार्ल्स माउंग बो, जो कॉन्क्लेव में भाग लिये, विश्वासियों से कहा, “मैंने उनसे हमें न भूलने के लिए कहा और उन्होंने उम्मीद जताई कि वे जल्द ही म्यांमार आएंगे।”

अंत में, डोमिनिकन फादर पॉल आंग म्यिंट ने कार्डिनल की भावना को दोहराया।

फादर ने कहा, "हमें यकीन है कि पोप लियो म्यांमार और अन्य जगहों पर भूले-बिसरे लोगों, पीड़ितों, गरीबों और कई शरणार्थियों पर ध्यान देंगे।" "वे बेजुबानों की आवाज बनेंगे।"

