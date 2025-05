कार्डिनलों को विनम्र, दीन-हीन और हम प्रत्येक की प्रार्थना की आवश्यकता है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 1 मई 2025 (रेई) : "मेरे लिए प्रार्थना करना न भूलें," ये वे शब्द हैं जिनके साथ स्वर्गीय पोप फ्राँसिस हमेशा अपने उपदेशों और विभिन्न भाषणों का समापन करते थे।

सम्मेलन की शुरुआत से सात दिन पहले, 1 मई की पूर्व संध्या और माता मरियम के महीने की शुरुआत में, कार्डिनलों ने एक घोषणा जारी की जिसमें अगले पोप को चुनने में आत्मपरख की कृपा के लिए प्रार्थना करने हेतु विश्वासियों को आमंत्रित किया है।

कार्डिनल, सेदे वकांते या अंतराल अवधि के दौरान परमधर्मपीठ के प्रशासन की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए, प्रार्थना को एक “सच्ची ताकत” के रूप में वर्णित करते हैं जो “ख्रीस्त के एक शरीर में सभी सदस्यों की एकता को बढ़ावा देने में सक्षम है।”

रोम और टूलूज़ में ईशशास्त्र के फ़्रांसीसी मूल के प्रोफ़ेसर फादर सिल्वेन डेटोक, ओ.पी. ने कार्डिनलों के निमंत्रण और सार्वभौमिक कलीसिया की प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में वाटिकन न्यूज से बात की।

प्रश्न: सभी विश्वासियों की सामूहिक प्रार्थना कलीसिया की एकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है, जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है?

एकता का स्रोत पवित्र आत्मा में है, जो कलीसिया को जीवंत बनाता है। यदि पवित्र आत्मा कलीसिया में नहीं होता, तो हम एक तरह के एनजीओ होते हैं। पोप फ्राँसिस अक्सर इस बात पर जोर देते थे।

एक एनजीओ के लिए सबसे अच्छा यही है कि वह अच्छा काम करता है; सबसे खराब, कि वह कुछ भी नहीं करता है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होता – यह एक तरह की कांच की छत है जिसे हम तोड़ नहीं सकते।

लेकिन पवित्र आत्मा हमें ऊपर की दुनिया, प्रभु की दुनिया, ईश्वर की दुनिया की ओर खींचती है। वही कलीसिया को उसकी एकता प्रदान करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम उस एकता को प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं। यदि हम पेत्रुस के नए उत्तराधिकारी के चुनाव की घटना को सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं - यानी, एक ऐसा दृष्टिकोण जो अत्यन्त मानवीय है, टिप्पणी और बकबक मात्र - तो हम उस अलौकिक आयाम को खोने का जोखिम उठाते हैं जिसे यह घटना हमें विश्वास में प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करती है।

पवित्र आत्मा वह संवाहक है जो हमें एक-दूसरे के साथ सामंजस्य में लाता है, हमें इस सर्वसम्मत प्रार्थना में एकजुट करता है। मैं ऊपरी कक्ष में प्रेरितों के बारे में सोचता हूँ, जो अपने लिए, अपने में और उनके माध्यम से पवित्र आत्मा के कार्य का स्वागत करने के लिए एक हृदय होकर प्रार्थना कर रहे थे।

प्रेरितों के उत्तराधिकारी, जो अब रोम में एकत्र हुए हैं, इसी प्रक्रिया में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। यह केवल एक नेता का चुनाव करने का मानवीय मामला नहीं है। एक ऐसे कार्य के लिए हृदय का खुलना जरूरी है जो हमसे बढ़कर है, जो हमसे ऊपर से आता है, हमसे परे है। क्या हम इस अलौकिक कार्य को प्राप्त कर रहे हैं? क्या हम इसे होने देने के लिए तैयार हैं?

प्रार्थना के लिए अपने आह्वान में, कार्डिनलगण कलीसिया के जीवित शरीर के संत पौलुस के रूपक का आह्वान करते हैं। कलीसिया एक जीवित शरीर है। कलीसिया का सिंहासन, जिसका वर्तमान में कार्डिनल मंडल एक विशेष तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग, जो खुद शरीर नहीं है, लेकिन इसकी सेवा में समर्पित है।

जो असाधारण रूप से सुंदर है वह यह है कि सबसे निर्णायक महत्वपूर्ण अंगों में से एक अब पूरे शरीर, इसकी सभी कोशिकाओं से कह रहा है, "हमें सभी की आवश्यकता है, हमें सभी की प्रार्थना की आवश्यकता है।" हमें पूरे शरीर को उस कार्य के इर्द-गिर्द एकजुट करने की आवश्यकता है जिसे पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए, कलीसिया के माध्यम से, कलीसिया में पूरा करना चाहते हैं।

मुझे यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर लगता है कि वे खुद को एक जीवित शरीर की सेवा करते हुए देखते हैं जो उनसे बड़ा है।

अगर हम संत पौलुस के महान रूपक पर वापस जाएँ, तो येसु एक तरह से सिर हैं; पवित्र आत्मा शरीर को जीवंत करने वाली आत्मा की तरह है। और इस शरीर के भीतर, हम सभी अंग हैं, उसकी कोशिकाएँ हैं। कलीसिया का धर्मसिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। अन्य अंग हैं - पवित्र धर्मग्रंथ, पवित्र परंपराएँ आदि। ये महत्वपूर्ण अंग एक जीवित शरीर की सेवा करते हैं जो उनसे बड़े हैं।

यहाँ हम महसूस करते हैं कि पूरे शरीर के बिना, कुछ विफल हो सकता है। कार्डिनल जो कर रहे हैं वह पवित्र आत्मा से प्रेरित पूरे जीवित शरीर के लिए है।

प्रश्न: कार्डिनलों के समक्ष कार्य के भार और भव्यता को देखते हुए, ईश्वर के लोगों की प्रार्थना किस प्रकार विनम्रता का कार्य है?

आपका प्रश्न मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि धर्मविधिक कैलेंडर कितना उपयुक्त है। इसमें कोई संयोग नहीं है। हम पास्का के बाद के काल में हैं, जब येसु के पुनरुत्थान के बाद प्रेरित को बीच की स्थिति में होने के समान ठीक से पता नहीं था कि क्या करना है। वे टटोल रहे थे।

पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण के पूर्व, मरियम उनके साथ हैं। मरियम उनके साथ प्रार्थना करती हैं। बृहस्पतिवार को, हम मरियम का महीना शुरू कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है।

कलीसिया एक साथ - छोटों की प्रार्थना, विनम्र लोगों की प्रार्थना- की आवश्यकता महसूस करती है।

लोकप्रिय परंपरा में अनगिनत किस्से हैं जो विनम्र प्रार्थना की शक्ति को उजागर करते हैं। जैसे कि एक महान उपदेशक मंच पर एक शानदार उपदेश दे रहा था, लोगों का परिवर्तन हो रहा था और इसके लिए वह अपने में घमंड महसूस कर रहा था। पवित्र आत्मा ने उसे दिखलाया कि इन सारी सफलताओं का कारण मंच के नीचे रोजरी विन्ती कर रही छोटी बुजुर्ग महिला थी, जो दीनता से प्रार्थना कर रही थी।

दीन लोगों की प्रार्थना कलीसिया को ऊपर रखती है। इस प्रार्थना में सभी को शामिल करना महत्वपूर्ण है ताकि हम कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा की इच्छा प्राप्त कर सकें। आज दिल नरम हो जाएँ और आत्मा कलीसियाओं से जो कह रही है, उस पर ध्यान दें।

हम पास्का काल में हैं, और धर्मविधि हमें प्रकाशना ग्रंथ पर ध्यान लगाने के लिए आमंत्रित करती है। प्रकाशना ग्रंथ की शुरुआत में, ऐसे असाधारण अंश हैं जहाँ जी उठे येसु कलीसियाओं को आमंत्रित करते हैं कि वे सुनें कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है।

आज आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है? बाकी सवाल सिर्फ सांसारिक बकवास हैं। सवाल यह नहीं है कि किसी को परंपरावादी होना चाहिए या प्रगतिशील।

मुख्य प्रश्न यह है: प्रेरितों के उत्तराधिकार के माध्यम से पवित्र आत्मा आज मानवता के लिए क्या हासिल करना चाहता है? कलीसिया ईश्वर के लिए किया गया कोई मानवीय परियोजना नहीं है। यह मनुष्यों के भीतर ईश्वर का कार्य है।

