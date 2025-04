अमेरिकी धर्माध्यक्ष शरणार्थियों पर संघीय सरकार के साथ सहयोग समाप्त करेंगे

वाटिकन न्यूज़

वाशिंगटन, मंगलवार 8 अप्रैल 2025 : सोमवार को एक “दिल दहला देने वाली घोषणा” में, संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षों ने “बच्चों की सेवाओं और शरणार्थी सहायता से संबंधित संघीय सरकार के साथ मौजूदा सहकारी समझौतों” को नवीनीकृत न करने के अपने निर्णय को सार्वजनिक किया है।

यह कदम शरणार्थियों के पुनर्वास के कार्यक्रमों को निलंबित करने के सरकार के निर्णय के जवाब में उठाया गया है, जिससे धर्माध्यक्षों को “हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षित आश्रय की तलाश कर रहे हमारे भाइयों और बहनों की सेवा करने के सर्वोत्तम तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।”

निर्णय की घोषणा करते हुए एक बयान में, संयुक्त राज्य के काथलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष तिमोथी ब्रोलियो ने उल्लेख किया कि यूएससीसीबी ने नेशनल वॉर काउंसिल के रूप में अपनी स्थापना के शुरुआत से ही विस्थापित परिवारों को संयुक्त राज्य में पुनर्वास करने में मदद की है।

महाधर्माध्यक्ष ब्रोलियो ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में, संघीय सरकार के साथ साझेदारी ने जीवन रक्षक कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद की है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों से हमारे बहनों और भाइयों को लाभ हुआ है।”

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों की अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिकी सरकार द्वारा जांच की गई थी।

"हमारे प्रयास प्रेरितिक देखभाल और दान के कार्य थे," महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "जब सरकार से प्राप्त धन पूरी लागत को कवर नहीं कर पाया तो ख्रीस्तियों द्वारा उदारतापूर्वक समर्थन किया गया, "

हालांकि, उन्होंने आगे कहा, "एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में, हम वर्तमान स्तरों या वर्तमान स्वरूप में अपने दम पर काम को जारी नहीं रख सकते।" महाधर्माध्यक्ष ब्रोलियो ने कहा कि संघीय सरकार के साथ मौजूदा समझौतों के अंत के साथ, यूएससीसीबी उन लोगों के लिए "समर्थन के वैकल्पिक साधनों" की तलाश करेगा, जिन्हें सरकार ने पहले ही पुनर्वास कार्यक्रमों में भर्ती कर लिया है और परिवर्तनों से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया।

महाधर्माध्यक्ष ब्रोलियो ने कहा, "हालांकि यह हमारी सरकार के साथ जीवन-निर्वाह साझेदारी का एक दर्दनाक अंत है... यह हर काथलिक को सहायता करने के नए तरीकों के लिए अपने दिलों की खोज करने का अवसर प्रदान करता है।" उन्होंने आव्रजन नीति सुधार के लिए धर्माध्यक्षों की निरंतर वकालत का वचन दिया और "मानव तस्करी के अभिशाप" के पीड़ितों के लिए वकालत करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

शरणार्थियों के पुनर्वास में सरकार के साथ आधी सदी के सहयोग को एक बार फिर याद करने के बाद, महाधर्माध्यक्ष ब्रोलियो ने इस बात पर जोर दिया कि "हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करने के लिए सुसमाचार का आह्वान हमारा मार्गदर्शक बना हुआ है।" उन्होंने विश्वासियों को धर्माध्यक्षों के साथ मिलकर "जहां सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां आशा लाने के नए तरीके खोजने में ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करने" हेतु आमंत्रित किया।

