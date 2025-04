कलीसियाओं ने कीव में युद्धबंदियों और शांति के लिए विशेष क्रूस मार्ग की प्रार्थना की

वाटिकन न्यूज

कीव, सोमवार 14 अप्रैल 2025 : युद्धग्रस्त यूक्रेन के मध्य में, शुक्रवार, 11 अप्रैल को राजधानी कीव में ऐतिहासिक संत सोफिया महागिरजाघऱ के सामने क्रूस रास्ता धर्मविधि संपन्न की गई।

"कैदियों के लिए क्रूस का मार्ग और यूक्रेन में शांति की वापसी" शीर्षक वाले इस धर्मविधि में युद्ध के पूर्व कैदियों, युद्ध में विकलांग हुए लोगों, शोक संतप्त रिश्तेदारों और लापता प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे लोगों ने भाग लिया और विभिन्न ख्रीस्तीय संप्रदायों - ग्रीक कीथलिक, रोमन काथलिक, ऑर्थोडोक्स और प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया।

इस पहल का आयोजन पारिवारिक मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन द्वारा किया गया था।

यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष विस्वालदास कुलबोकास ने इस अनुष्ठान की अध्यक्षता की और वाटिकन न्यूज के साथ इस पहल के महत्व पर विचार व्यक्त किए, जिसे उन्होंने भावनात्मक रूप से अभिभूत करने वाला और आध्यात्मिक रूप से सार्थक बताया।

प्रार्थना का यह क्षण कैसे आया और इस ऐतिहासिक संदर्भ में इसका क्या अर्थ था?

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : यह एक बहुत ही मार्मिक पहल थी, जिसे “पारिवारिक मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन” द्वारा आयोजित किया गया था। युद्ध के इस समय में लगभग हर परिवार ने किसी को खोया है, या उनका कोई युद्ध का कैदी है, या कोई पूर्व कैदी है, या कोई घायल है, या कोई मोर्चे पर है। इसलिए अधिकांश परिवार खुद को युद्ध में पाते हैं। इस आंदोलन ने क्रूस मार्ग प्रार्थना आयोजित किया, जो मेरे लिए एक खूबसूरत क्षण था। खूबसूरत से भी बढ़कर, यह सार्थक था क्योंकि कीव में प्राचीन संत सोफिया महागिरजाघऱ के आसपास - यूक्रेन का राष्ट्रीय तीर्थालय - विभिन्न कलीसियाओं के प्रतिनिधि एकत्र हुए: ग्रीक काथलिक, रोमन काथलिक, ऑर्थोडोक्स कलीसियाओं के पुरोहित, प्रोटेस्टेंट और अन्य कलीसियाओं के प्रतिनिधि। इस कार्यक्रम में ऐसे लोग एक साथ आए जो मोर्चे पर शहीद हुए अपने प्रियजनों के लिए शोक मना रही माताओं और पत्नियों का साथ देना चाहते थे या घायल और कैद रिश्तेदारों से एकजुटता दिखाना चाहते थे। वे पवित्र सप्ताह की शुरुआत येसु के साथ प्रार्थना करके करना चाहते थे, अपने दर्द भरे अनुभव को मुक्तिदाता येसु के साथ जोड़ना चाहते थे, तथा साथ मिलकर विश्वव्यापी प्रार्थना करना चाहते थे।

किस मकसद से आपने इस प्रार्थना का नेतृत्व किया?

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : मेरे लिए, यह जानना पहले से ही बहुत ही भावुक करने वाला था कि यह पहल हो रही है, लेकिन जब यह हुआ, तो मैं भावुक हो गया क्योंकि क्रूस मार्ग के सभी स्थानों के पाठ उन लोगों द्वारा पढ़े गए थे जो व्यक्तिगत रूप से ऐसे अनुभवों को जीते हैं जो येसु की पीड़ा को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, क्रूस रास्ता के पहले स्थान “येसु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है”। इस स्थान पर एक पूर्व युद्ध बंदी द्वारा, क्रूस को ले जाया गया और चिंतन पढ़ा गया, जिसका एक पैर और एक हाथ काटा गया था।

दूसरा स्थानः “येसु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है” चितन, एक पूर्व कैदी की पत्नी द्वारा पढ़ा गया, क्योंकि हर पत्नी, हर माँ के लिए यह क्रूस एक पीड़ा है।

येसु की मृत्यु के स्थान पर एक सैन्य चिकित्सक था जो अक्सर मोर्चे पर शहीदों को देखता था। मैंने अपने दिल में सोचा: जब हमारे जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं, जो पहले से ही येसु के दुख से मिलते-जुलते हैं, और हम उन्हें येसु के साथ प्रार्थना में जोड़ते हैं - या कम से कम कोशिश करते हैं - यह सबसे बड़ी बात है। यह मानवीय और आध्यात्मिक आयाम वास्तव में दिल को छू लेने वाला था। मुझे लगता है कि क्रूस के रास्ते को देखना दुर्लभ है जहाँ न केवल पाठक बल्कि सभी उपस्थित लोग - और शायद 200-300 लोग थे - आँसू में थे। इसलिए युद्ध के लिए ये आँसू येसु के आँसुओं के साथ जुड़ गए और यही हमारी एक साथ प्रार्थना थी: शांति के लिए, सभी कैदियों की रिहाई के लिए, और उनके परिवारों के आराम के लिए।

इस तथ्य पर आपका क्या विचार है कि इस वर्ष सभी संप्रदाय पवित्र सप्ताह और ईस्टर एक ही दिन मना रहे हैं?

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : तथ्य यह है कि इस वर्ष ईस्टर, दोनों मुख्य कैलेंडर - ग्रेगोरियन और जूलियन - के अनुसार एक ही तिथि पर पड़ता है, जिससे चीजें बहुत आसान हो गईं। यह मेरे लिए खुशी की बात है, और मैं इसे कई काथलिक भाइयों, ऑर्थोडोक्स और प्रोटेस्टेंट भाइयों के चेहरों पर भी देखता हूँ। ईस्टर को एक साथ जीना एक खुशी है। और वास्तव में, क्रूस के रास्ते की उस प्रार्थना के दौरान, कैदियों और शांति के मतलब के अलावा, मेरे दिल में यह भी था: मैं संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना कर रहा था और कि प्रभु हमें जल्द से जल्द सभी ख्रीस्तीय कलीसियाओं और समुदायों के बीच ईस्टर के उत्सव को एकजुट करने का तरीका खोजने की कृपा प्रदान करें।

