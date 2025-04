युगांडा के धर्माध्यक्षों की चेतावनीः ‘राष्ट्र संकट के कगार पर है

वाटिकन न्यूज

कम्पाला, बुधवार 9 अप्रैल 2025 : युगांडा के काथलिक धर्माध्यक्षों ने बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का सामना करने के लिए राष्ट्र से अपील जारी की है, चेतावनी दी है कि देश "कगार पर" है और उन्होंने न्याय, संवाद और नैतिक अखंडता के मूल्यों की ओर लौटने का आग्रह किया है।

3 जून को युगांडा शहीद दिवस से पहले जारी किए गए "सत्य आपको मुक्त करेगा" शीर्षक 15-पृष्ठ के प्रेरितिक पत्र में धर्माध्यक्षों ने बढ़ती यातना, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और बढ़ती असमानता सहित "हमारे समय की दर्दनाक वास्तविकताओं" के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है।

युगांडा धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष जोसेफ अंतोनी ज़िवा ने कहा, "राष्ट्र कगार पर है। दिशा में बदलाव की तत्काल आवश्यकता है।" "हम अपने देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण में हैं। यदि हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम उस तरह की उथल-पुथल में वापस जाने का जोखिम उठाते हैं जिसकी हमें उम्मीद थी कि वह हमारे पीछे रह गई है।"

पत्र में राष्ट्रीय स्थिरता के लिए विभिन्न खतरों की पहचान की गई है, जिसमें आदिवासीवाद, बढ़ती गरीबी, युवा बेरोजगारी और सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी शामिल है। इसमें राजनीतिक नेताओं से आग्रह किया गया है कि वे किसी भी कीमत पर सत्ता पाने के प्रलोभन का विरोध करें तथा इसके बजाय आम जनता की भलाई पर ध्यान केन्द्रित करें।

धर्माध्यक्ष मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों का हवाला देते हुए लिखते हैं, "किसी भी जगह अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है।" "सत्ता का दुरुपयोग, कलीसिया की चुप्पी और नागरिकों की आत्मसंतुष्टि सभी हमारे नैतिक और सामाजिक ताने-बाने को खराब करने में योगदान करते हैं।"

पत्र में हिंसा और यातना की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई गई है, खासकर 2026 के आम चुनावों से पहले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। कंपाला के महाधर्माध्यक्ष पॉल सेमोगेरेरे ने राजनीतिक क्षेत्र में पहले से ही उभर रही "क्रूरता और बदनामी" की निंदा की।

कासना-लुवेरो धर्मप्रांत की 28वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "हाल ही में नामांकन के दौरान कावेम्पे नॉर्थ में जो कुछ हुआ, वह सिर्फ़ एक राजनीतिक दुर्घटना नहीं है - यह एक चेतावनी संकेत है। हम यातना, धमकी और दुर्व्यवहार को अनदेखा नहीं कर सकते।"

महाधर्माध्यक्ष पॉल ने नेताओं और नागरिकों को युगांडा के अशांत अतीत, खासकर ग्रेटर लुवेरो जैसे क्षेत्रों में हुई पीड़ा की याद दिलाई और निवासियों से सभी तरह की राजनीतिक हिंसा को नकारने का आह्वान किया। "हमें इस भूमि पर बहाए गए खून को नहीं भूलना चाहिए। हिंसा को फिर से जड़ जमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here