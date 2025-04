गरिमा को मजबूत करना, जर्मनी में शरणार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करना

सिस्टर सांद्रा फ्रेडरिक, एसजेई और ख्रिस्टीन सीस

जब उन्होंने जर्मनी के कई हिस्सों में अलगाव के डर में वृद्धि देखी, तो पवित्र यूखरिस्त में येस की दासियों ने शरणार्थियों के बीच अपने करिश्मे को फैलाने का फैसला किया।

शरणार्थियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अनिश्चित भविष्य, भय, अस्वीकृति, अत्यधिक मांग, काम से वंचित होने का बोझ, खराब शिक्षा, अलगाव, आघात, भाषा, सांस्कृतिक गलतफहमी और स्पष्ट मनमानी शामिल है।

इनमें से कोई एक चुनौती भी किसी के आत्मविश्वास को हिला देने के लिए पर्याप्त होगी। कुछ लोग निराशा में डूबकर प्रतिक्रिया करते हैं, खासकर जब उन्हें 'रहने के अधिकार' से वंचित किया जाता है और ऐसे देश में निर्वासित किया जाता है जहाँ उन्हें निकटस्थ मृत्यु का डर होता है।

ऐसे लोग सिस्टर सांद्रा की ओर रुख करते हैं। "ऐसी कई जगहें हैं जहाँ कोई सरल प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन अगर ये प्रश्न वास्तव में कठिन हैं, तो मैं उन्हें आपके पास भेजती हूँ," एक माँ ने कहा, जिसकी निर्वासन तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन जो अंततः वहाँ रहने में कामयाब रही।

इस बीच, एक मुस्लिम शरणार्थी जो अपने परिवार के लिए बहुत डरा हुआ था, ने कहा, "जब कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, तो आपको अल्लाह की ज़रूरत होती है और वह आपके साथ है।"

हर कोई मृत्यु के अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद करता है, लेकिन उम्मीद की गई राह हमेशा मौजूद नहीं होती है। यहां तक​​कि जब कोई स्थिति बदली नहीं जा सकती, तब भी सलाह लेने वाले लोग परामर्श कक्ष से आश्वस्त और कृतज्ञता से भरे हुए निकलते हैं। वे जानते हैं कि उनकी स्थिति सुनी गई है और यह अब वे ईश्वर के हाथों में है।

ऐसी स्थितियों में, सिस्टर सांद्रा, जो एक 'आशा की तीर्थयात्री' हैं, उन लोगों को सशक्त और प्रबुद्ध करने के लिए डर के रास्ते पर चलने की कोशिश करती हैं जो उनसे सलाह मांगते हैं, उनका दृष्टिकोण बदलता हैं और उन्हें अपनी स्थिति की गहरी समझ के माध्यम से कार्रवाई करने में मदद करती हैं।

अन्य संस्कृतियों और सोचने के विभिन्न तरीकों के प्रति खुले होने के अलावा, इसके लिए कानूनी ज्ञान और आधिकारिक जिम्मेदारियों की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। बड़ी संवेदनशीलता के साथ, शरणार्थियों की दुनिया, जर्मनी की समग्र विशिष्टताओं और सत्तावादी आवश्यकताओं के बीच ध्यान करना संभव है। जैसा कि सिस्टर साद्रा ने नोट किया है, पवित्र आत्मा कभी-कभी सबसे अच्छा अनुवादक होता है।

उनकी समझ अंतरराष्ट्रीय है, जो यूखरिस्त में येसु की दासियों के धर्मसमाज के संस्थापक धर्माध्यक्ष जॉर्ज मटुलैटिस के उदाहरण पर आधारित है। 20वीं सदी की शुरुआत में युद्धग्रस्त पूर्वी यूरोप में उनके सहायता कार्यक्रम हमेशा जरूरतमंद लोगों के लिए थे, चाहे उनका मूल कोई भी हो।

उन्होंने लोगों की विविधता में एकता को संजोया और अपने धर्मप्रांत में सभी भाषाओं और परंपराओं को महत्व दिया। इस तरह, उन्होंने शांति और सुलह के रास्तों की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

शरणार्थियों की मदद करने में अपने योगदान के साथ, सिस्टर सैंड्रा हिंसा और घृणा के जन्म स्थल का मुकाबला करने की उम्मीद करती हैं। जो लोग समझ पाते हैं वे घृणा में नहीं पड़ते। जो लोग अच्छा अनुभव करते हैं वे अच्छा करने के लिए तैयार रहते हैं। जो लोग भविष्य देखते हैं वे जी सकते हैं। क्षमा और सुलह का मार्ग परामर्श बैठकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ईश्वर को अपने पास रखने की बहुत इच्छा होती है। जर्मनी में, अक्सर ऐसा लगता है कि ईश्वर बहुत दूर है, एक शरणार्थी ने कहा, "क्योंकि जर्मन कभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं।"

इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि ईश्वर येसु मसीह में और उन लोगों में दिखाई दें जो प्रतिदिन यूखरिस्त में उन्हें ग्रहण करते हैं। इस प्रकार, सिस्टर सांद्रा के साथ परामर्श बैठकें हमेशा शरणार्थियों को मिली आशा की उत्पत्ति पर एक प्रश्न के साथ समाप्त होती हैं।

एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम, जो अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित था, सिस्टर के कार्यालय में दया के सात कार्यों की पेंटिंग को देखकर कहा: "यह जिहाद है, पवित्र युद्ध जो ईश्वर चाहता है: प्यासे को पानी देना, बीमारों से मिलना, मृतकों को दफनाना..."

सिस्टर सांद्रा ने इन छवियों को इस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा था। परामर्श सत्र से पहले, वह इस बात को लेकर थोड़ी घबराई हुई थी कि क्या उम्मीद की जाए क्योंकि एस्टेट ने इस बहुत आभारी और भरोसेमंद व्यक्ति के बारे में अपनी शंकाएँ व्यक्त की थीं।

बाद में, वह भरोसे के उपहार और दीवारें खड़ी करने के बजाय बिना किसी डर के दूसरे से संपर्क करने और सुनने की क्षमता के लिए बहुत खुश थी। इस तरह से दुनिया में शांति आती है।

यूखरिस्त में येसु की दासियों की यह प्रतिबद्धता समाज के हाशिये पर जाकर विश्वास की रोशनी फैलाने के कलीसिया के मिशन में एक योगदान है।

केंद्र का मुख्यालय हॉफ जिले में शहर के कारितास एसोसिएशन में स्थित है और इसे बवेरियन आंतरिक मंत्रालय और कारितास फंड द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

सरकार के मितव्ययिता उपायों के कारण, जर्मनी की सामाजिक कल्याण प्रणाली के सभी क्षेत्रों में इस तरह के परामर्श केंद्र खतरे में हैं। इसका परिणाम यह है कि बहुत से लोग खुद को आपातकालीन स्थितियों और उसके बाद आने वाले सामाजिक संकट में पाते हैं। भविष्य ईश्वर के हाथों में है और हम उनके काम में भाग लेते हैं। यूखरिस्तक में येसु की दासियों के रूप में, उनका हाथ हमें जहाँ भी उनका बलिदान मौजूद है, वहाँ ले जाता है और हमें एक नई एकता बहाल करने में मदद करता है। यह जीवित यूखरिस्त है, जो यूखरिस्त के बलिदान समारोह से शुरू होता है और हमारे पूरे जीवन में व्याप्त हो जाता है, चाहे हम कहीं भी काम करें।

