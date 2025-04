बेनिन: काथलिक मिशनरियों को यह बताना चाहिए कि वे क्या करते हैं, ताकि और अधिक काम किया जा सके

वाटिकन न्यूज़

बेनिन, शुक्रवार 04 अप्रैल 2025 : क्रोएशिया में जन्मी और पली-बढ़ी सिस्टर इवानचिका फुलिर ने बचपन से ही मिशनरी बनने का सपना देखा करती थी।

"जब मैं सिर्फ़ सात साल की थी, तो मैंने एक दिन अफ्रीका जाने और वहाँ के बच्चों की मदद करने की इच्छा जताई। लेकिन मैं एक बीमार बच्ची थी और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं अफ्रीका में दो दिन भी नहीं रह पाऊँगी," वे याद करती हैं।

अपने परिवार की शंकाओं के बावजूद, एक धार्मिक बहन ने उन्हें आश्वस्त किया कि ईश्वर अपने भेजे हुए लोगों की रक्षा करते हैं, और कहा कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसी दिन, सिस्टर इवानचिका ने संकल्प लिया कि ईश्वर की मदद से, वह अपना जीवन मिशन के लिए समर्पित कर देंगी।

सिस्टर इवानचिका ने अर्थशास्त्र में डिग्री पूरी की और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करते हुए बेनिन में एक अनाथालय के निर्माण के लिए धन जुटाने में मदद की।

उस अवसर ने उन्हें बेनिन में नौ महीने तक स्वयंसेवा करने के लिए प्रेरित किया, जहाँ वे मेरी ऑफ़ द मिराकलस मेडल की धर्मबहनों के साथ रहीं।

यह जीवन बदलने वाला अनुभव था। क्रोएशिया लौटने पर, वह उस धर्मसंघ में शामिल हो गईं, लेकिन उनका दिल अफ्रीका में ही रहा। बार-बार अनुरोध करने के बाद, उनके वरिष्ठों ने आखिरकार 2020 में उन्हें बेनिन लौटने की अनुमति दे दी।

अब पोर्टो नोवो में स्थित, सिस्टर इवानचिका एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करती हैं जो धन जुटाता है, भोजन खरीदता और वितरित करता है, और पाँच प्राथमिक विद्यालयों में 3,800 बच्चों के लिए गर्म भोजन की तैयारी और वितरण की देखरेख करता है।

उन्होंने बेनिन में धर्मबहनों के साथ अपने मूल क्रोएशिया के लाभार्थियों को भी जोड़ा ताकि बनिगबे-गारे गाँव में तीसरा चिकित्सा क्लिनिक बनाने में मदद मिल सके। उनके अन्य धर्मप्रचार कार्यों में धर्मबहनों द्वारा संचालित अफ़ामे गाँव में लड़कियों के लिए एक अनाथालय में सहायता करना शामिल है।

वे कहती हैं, "मिशन में काम की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन जब हमारा दिल बच्चों और हमारे आस-पास के लोगों के लिए खुला रहता है, तो ईश्वर हमें वह सब करने की अविश्वसनीय शक्ति देता है जिसे करने की ज़रूरत है।"

बेनिन में स्वयंसेवा करते समय ही सिस्टर इवानचिका ने मिशनरियों के लिए संचार के महत्व को समझ लिया था।

"मैं यह देखकर हैरान रह गई कि क्रोएशिया में लोग अपने मिशनरियों के बारे में कितना कम जानते हैं। बहुत से अच्छे काम छिपे रहते हैं और अगर लोग उनके बारे में जानते, तो वे और अधिक मदद करने के लिए प्रेरित होते। जैसा कि एक मिशनरी ने एक बार कहा था, 'जो नहीं बताया जाता वह अज्ञात ही रहता है।'"

उनका मानना ​​है कि मिशनरियों को अपने दिल में जो अनुभव और भावनाएँ हैं, उन्हें साझा करना चाहिए। "ये कहानियाँ लोगों को हमारा हाथ बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं क्योंकि हम यह अकेले नहीं कर सकते। जैसा कि एक अफ़्रीकी कहावत है: 'अगर आप तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अकेले चलें। अगर आप दूर जाना चाहते हैं, तो साथ चलें।'"

इन सब बातों ने सिस्टर इवानचिका को मिशनरी जीवन के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया, पहले एक काथलिक पत्रिका के लिए और फिर सोशल मीडिया पर अपने दैनिक जीवन को साझा किया।

वे बताती हैं, "जब मैं एक मिशनरी के रूप में यूक्रेन गई तो मैंने देखा कि कितने स्वयंसेवक सिर्फ़ इसलिए आने और मदद करने के लिए प्रेरित हुए क्योंकि उन्होंने कहानियाँ पढ़ी थीं।"

सिस्टर इवानचिका के अनुसार, मिशनरियों द्वारा साझा की जाने वाली कहानियाँ मीडिया में अत्यधिक नकारात्मक समाचारों के लिए एक बहुत ही आवश्यक संतुलन प्रदान करती हैं। "सुसमाचार उदासी, निराशा और नकारात्मकता का प्रतिकार है। मैं अपने दैनिक जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से साझा करने का प्रयास करती हूँ, जिससे हमारे मुलाकातों और अनुभवों में ईश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है।"

हालाँकि मिशनरी जीवन की कहानियाँ अक्सर पीड़ा को उजागर करती हैं, लेकिन वे एक अलग दृष्टिकोण अपनाती हैं। "हर बच्चे, हर बीमार व्यक्ति में मसीह मौजूद है, और अक्सर यह एक पीड़ित मसीह होता है, लेकिन ध्यान पीड़ा पर नहीं, बल्कि यात्रा पर होना चाहिए - येसु के साथ - कठिनाई से बाहर निकलकर पुनरुत्थान के आनंद में।"

सोशल मीडिया हजारों लोगों को मिशनरियों से जुड़े रहने और उनके लिए और उनके द्वारा सेवा किए जाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने का मौका देता है: "यह जानना कि इतने सारे लोग प्रार्थना में हमारा समर्थन कर रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ।"

सिस्टर इवानचिका कहती हैं कि मिशनरियों के लिए संचार कोई आसान काम नहीं है। "इसमें बहुत समय लगता है और कभी-कभी लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे इसे सार्थक बनाते हैं।"

इसकी शुरुआत जलवायु परिस्थितियों, बिजली की कटौती और अविश्वसनीय इंटरनेट अक्सेस के कारण बार-बार उपकरण खराब होने जैसी तकनीकी चुनौतियों से होती है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौतियाँ अफ्रीका और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक और पारंपरिक मतभेदों से पैदा होती हैं।

सिस्टर इवानचिका बताती हैं, "कभी-कभी, जब मैं अफ्रीका में रोज़मर्रा की ज़िंदगी की झलकियाँ साझा करती हूँ, तो मैं कुछ ऐसा पोस्ट करती हूँ जिसे पश्चिमी दर्शक नहीं समझ पाते - और वे इसे कठोरता से आंक सकते हैं। यहाँ काम करने, पालन-पोषण करने और जश्न मनाने के तरीके अलग-अलग हैं। अगर उन अंतरों को ध्यान से नहीं समझाया जाता है, तो उन्हें गलत समझा जा सकता है और यहाँ तक कि उनका उल्टा असर भी हो सकता है।"

इन चुनौतियों के बावजूद, सिस्टर इवानचिका ‘अपने अफ्रीका’ के बारे में कहानियाँ साझा करना जारी रखती हैं, जिससे दुनिया भर में मिशनरियों की रोज़मर्रा की वास्तविकता सामने आती है।

वे निष्कर्ष निकालती हैं, "अगर मिशनरी जीवन के बारे में मेरे द्वारा साझा की गई कहानियों के माध्यम से किसी का दिल छू जाता है, तो यह ईश्वर की ओर से एक उपहार है।"

