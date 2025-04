भाइयों के रुप में नाइसिया लौटें

आंद्रेया तोरनेल्ली

1700 वर्षों के बाद, 2025 की जयंती के दौरान नाइसिया में वापस लौटने का मतलब है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण इस बात की पुनः खोज करना कि हम दुनिया के सभी ख्रीस्तीय भाई-बहनें हैं: पहली विश्वव्यापी परिषद से उत्पन्न हुआ विश्वास का धर्मसार न केवल पूर्वी कलीसियाओं, अर्थोडोक्स कलीसियाओं और काथलिक कलीसिया द्वारा साझा की जाती है, बल्कि यह सुधार से उत्पन्न होने वाले कलीसियाई समुदायों के लिए भी आम है। इसका मतलब है, भाई-बहनों के रूप में, हमारा एक साथ उस तथ्य की ओर आना है जो हमारे लिए सचमुच में जरूरी है, क्योंकि वे चीजें जो हमें जोड़ती हैं वे विभाजित करने वाली चीजों से अधिक मजबूत हैं- “हम एक साथ, त्रियेक ईश्वर में, सच्चे ईश्वर और सच्चे मनुष्य मसीह में, येसु ख्रीस्त में मिलने वाली मुक्ति में, जो कलीसियाई शास्त्रों के अनुसार घोषित की जाती और पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, विश्वास करते हैं। एक साथ, हम कलीसिया, बपतिस्मा, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं।” यह दस्तावेज़ का “येसु मसीह, ईश्वर के पुत्र, मुक्तिदाता” एक केद्र बिंदु है, जो अंतरराष्ट्रीय धर्मशास्त्रीय आयोग द्वारा नाइसिया के स्मरण में प्रकाशित किया गया है।

अन्य उद्देश्यों के अलावा, प्रथम विश्वव्यापी परिषद का उद्देश्य पस्का के उत्सव के लिए एक आम तिथि निर्धारित करना था, जो पहली शताब्दियों की कलीसिया में पहले से ही एक विवादास्पद मुद्दा था: कुछ लोग इसे निसान महीने की 14 तारीख को यहूदी पास्का (पासओवर) के साथ मनाते थे, जबकि अन्य इसे यहूदी पास्का के बाद आने वाले रविवार को मनाते थे। नाइसिया ने वसंत की पहली पूर्णिमा के बाद आने वाले रविवार को पास्का समारोह की तिथि निर्धारित करते हुए एक आम तिथि खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

16वीं शताब्दी में ग्रेगरी 13वें के कैलेंडर में सुधार के साथ स्थिति बदल गई: पश्चिमी कलीसिया अब इस कैलेंडर के अनुसार तिथि की गणना करते हैं, जबकि पूर्व में ग्रेगोरियन सुधार से पहले पूरे कलीसिया में इस्तेमाल किए जाने वाले जूलियन कैलेंडर का पालन करना जारी रखती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण और भविष्यसूचक है कि नाइसिया के लिए इस वर्षगांठ वर्ष के दौरान, सभी ख्रीस्तीय कलीसिया एक ही दिन, रविवार, 20 अप्रैल को पास्का मनाएंगे। यह एक संकेत और उम्मीद है कि जल्द से जल्द, सभी एक स्वीकृत तिथि पर पहुंचेंगे।

विश्वव्यापी पहलू के अलावा, एक दूसरा पहलू भी है जो नाइसिया की इस वापसी को इतना सामयिक बनाता है। पिछली सदी के आखिरी दशक में ही, तत्कालीन कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर ने ख्रीस्तीय धर्म के लिए एक वास्तविक चुनौती के रूप में "एक नए एरियनवाद" की ओर इशारा किया था: यानी, कलीसियाई विश्वास में येसु ख्रीस्त की दिव्यता को पहचानने में बढ़ती कठिनाई: जहाँ उन्हें एक महान व्यक्ति, एक क्रांतिकारी, एक असाधारण शिक्षक माना जाता है, लेकिन ईश्वर नहीं।

हालांकि, नया दस्तावेज़ एक और जोखिम पर भी जोर देता है, जो पहले के बिल्कुल विपरीत और पहले का दर्पण है: अर्थात्, मसीह की पूर्ण मानवता को स्वीकारने में कठिनाई; एक ऐसे येसु की जो थकान और उदासी और परित्याग की भावनाओं के साथ-साथ क्रोध का भी अनुभव कर सकता है। वास्तव में, पुत्र ने हमारी मानवता को पूरी तरह से जीने का चुनाव किया है। उनमें, हर क्षण मानवता अभिव्यक्त होती है, वे वास्तविकता रुप में अपने को “घायल” होने देते हैं, वे अपने मिलने वालों की पीड़ा से द्रवित होते, सहायता मांगने वाले गरीबों के अनुरोधों को “हाँ” कहते, हम उनमें शक्ति को प्रतिबिंबित होते देखते हैं कि मानव होने का क्या अर्थ है; और साथ ही, हम उस दिव्य शक्ति को प्रतिबिंबित होते देखते हैं जिसने हमारा साथ देने और हमें बचाने हेतु स्वयं को नम्र और सबकुछ में दीन होने का चुनाव किया।

