संत पापा का दफन स्थान परमाध्यक्षीय काल की एक ठोस निशानी

रोम, सोमवार 28 अप्रैल 2025 : इतिहासकार डोनाल्ड प्रुडलो, तुलसा विश्वविद्यालय में काथलिक अध्ययन के वॉरेन प्रोफेसर ने वाटिकन न्यूज़ को बताया, कि "266 परमाध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान, कई दफन स्थान रहे हैं। जब कोई काथलिक संत पापा की मृत्यु के बारे में सोचता है, तो वह संत पेत्रुस महागिरजाघर की ओर आकर्षित होता है। और यह सच है कि पहले ख्रीस्तीय सम्राट कॉन्स्टांटीन द्वारा निर्मित मूल गिरजाघऱ संरचना से पहले, कलीसिया के इतिहास में आधे से अधिक परमाध्यक्ष संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के भीतर दफनाए गए हैं।"

प्रुडलो ने कहा। लेकिन अगर संत पापा फ्राँसिस का संत पेत्रुस और अब वाटिकन सिटी के बाहर दफन होने का विकल्प "आश्चर्यजनक है ... तो यह निश्चित रूप से नया नहीं है।"

पिछले 200 वर्षों में, दो परमाध्यक्ष -संत पापा पियुस नवें संत लौरेंस गिरजाघर में और उनके तत्काल उत्तराधिकारी लियो तेरहवें संत जॉन लातेरन महागिरजाघऱ में दफनाये गये थे। और सदियों से, विभिन्न परमाध्यक्षों को विभिन्न इतालवी शहरों में, फ्रांस में (उस अवधि के दौरान जब पोरमाध्यक्ष एविग्नन में रहते थे), और यहां तक ​​कि जर्मनी और यूक्रेन जैसे दूरदराज के स्थानों में भी दफनाया गया। प्रुडलो ने उल्लेख किया कि संत पापा फ्राँसिस आठवें रोमन परमाध्यक्ष हैं जिनका अंतिम विश्राम स्थल संत मरिया मेजर महागिरजाघऱ की दीवारों के भीतर स्थित है। उन्होंने कहा, "16वीं शताब्दी में संत पापा दफन का एक विशेष स्थान बनने से पहले, मध्य युग में संत पापा होनोरियस तृतीय और संत पापा निकोलस चतुर्थ को संत मरिया मेजर महागिरजाघऱ में दफनाया गया।"

प्रुडलो ने कहा कि दो परमाध्यक्षों में विशेष रूप से - डोमिनिकन पियुस पंचम; और फ्रांसिस्कन सिक्सतुस पंचम - के साथ पहले जेसुइट परमाध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। "तो कई मायनों में," यह धर्मसमाजों के लिए विशेष रूप से अनुकूल जगह है।" हालांकि, उन्होंने आगे कहा, धन्य कुंवारी मरिया को समर्पित रोम का सबसे बड़ा और सबसे पुराना महागिरजाघऱ, एक विशेष मरियम भक्ति से भी चिह्नित है, "भक्ति, जिसे संत पापा फ्राँसिस और रोमन लोगों द्वारा "सालुस पोपुली रोमानी" के शीर्षक के तहत माता मरियम के प्रतीक को बहुत प्यार और महत्व दिया जाता है।" संत पापा फ्राँसिस को "सालुस पोपुली रोमानी" आइकन वाले पौलीन चैपल के ठीक बगल में दफनाया गया है।

प्रुडलो कहते हैं, “अंत्येष्टि स्थल परमाध्यक्षीय काल की एक ठोस निशानी हो सकती है।” “संत पापा फ्राँसिस द्वारा यह विशेष विकल्प बहुत शक्तिशाली है। यह काथलिक कलीसिया को कुंवारी मरियम के प्रति समर्पण के साथ फिर से जोड़ता है। यह सालुस पॉपुली रोमानी आइकन के प्रति उनकी भक्ति में रोमन लोगों के प्रति उनकी निकटता को दर्शाता है और यह इस विचार को पुष्ट करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि परमाध्यक्ष को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में ही दफनाया जाए।”

साथ ही, उन्होंने कहा, पहले संत पापा को समर्पित महागिरजाघऱ में दफनाए जाने के इतने सारे पिछले परमाध्यक्षों का निर्णय, एक “डिपोसिटियो एद सांक्टुस, संत पेत्रुस की हड्डियों के पास दफन किया जाना, भी एक बहुत मजबूत बयान है, परमाध्यक्षीय लाइन की एकता और शाश्वतता का बयान है।”

