फादर रोमानेली: शांति के लिए संत पापा फ्राँसिस की अपील सुनी जाए

गाजा, शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 : गाजा के पवित्र परिवार पल्ली में शरण लिए हुए छोटे से ख्रीस्तीय समुदाय के लिए संत पापा फ्राँसिस एक पिता की तरह थे, जो 18 महीने से ज़्यादा समय तक अपने बच्चों के साथ रहे। उन्होंने लगभग हर रात अपनी आवाज़ से उन्हें सांत्वना देकर अपनी निकटता दिखाई - यहाँ तक कि जेमेली अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहने के दौरान भी। संत पापा ने बच्चों से पूछा कि वे कैसे हैं, उन्होंने खाना खाया या नहीं, और कहा कि वे बच्चों को - इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष के निर्दोष पीड़ितों को - अपने दिल में रखते हैं। ये फ़ोन कॉल हमेशा युद्ध के माहौल में सबसे सुरक्षित शरण प्रार्थना के निमंत्रण के साथ समाप्त होते थे।

संत पापा की मृत्यु की घोषणा के बाद, वाटिकन मीडिया ने गाजा के पवित्र परिवार पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर गाब्रियल रोमानेली से संपर्क किया तो वे उस समय ग्रीक धर्माध्यक्ष एलेक्सियोस और पल्ली पुरोहित को पास्का पर्व की बधाई देने के लिए संत पोर्फिरियस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स गिरजाघऱ का दौरा कर रहे थे, क्योंकि इस साल पास्का महोत्सव एक साथ मनाया था। उन्होंने कहा " संत पापा की मृत्यु की खबर सुनकर तुरंत, हम प्रार्थना में एकत्र हुए, गाजा से उठने वाली एक साझा प्रार्थना - शायद संत पापा फ्राँसिस द्वारा सबसे अधिक पोषित उपहार।

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पल्ली परिसर में, हम दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के लिए प्रार्थना करना जारी रखते हैं और उनके व्यक्तित्व के महान उपहार के लिए ईश्वर की स्तुति करते हैं। संत पापा फ्राँसिस एक चरवाहे थे, जो हमारे छोटे समुदाय से प्यार करते थे और उसका अनुसरण करते थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं - शांति के लिए प्रार्थना करना और काम करना। हमें उम्मीद है कि उनके द्वारा की गई अपीलें, जिसमें उनके निधन से कुछ घंटे पहले की गई आखिरी अपील भी शामिल है, सुनी जाएंगी: कि बम बंद हो जाएं, यह युद्ध समाप्त हो जाए, बंधकों और कैदियों को रिहा किया जाए और आबादी को मानवीय सहायता फिर से शुरू हो सके और लगातार दी जा सके।"

फादर गाब्रियल रोमानेली ने कहा, "संत पापा ने हमें आखिरी बार शनिवार शाम को फोन किया, पास्का जागरण शुरू होने से ठीक पहले, जब हम रोज़री की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि वे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमारी प्रार्थनाओं के लिए हमें धन्यवाद दिया।” फादर रोमानेली ने अपने संदेश को समाप्त करते हुए कहा, “आइए, हम प्रभु से संत पापा को अनंत विश्राम प्रदान करने के लिए कहें और आइए, हम प्रार्थना करें कि दुनिया भर के उदार पुरुष और महिलाएं गाजा और दुनिया में शांति के लिए उनकी निरंतर और तत्काल अपीलों पर ध्यान दें।"

