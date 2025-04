जेसुइट सुपीरियर जनरल ने दिवंगत संत पापा फ्राँसिस को ‘ईश्वर के व्यक्ति’ के रूप में याद किया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 : "लंबे जीवन और जिम्मेदारियों वाले व्यक्ति के कई पहलुओं में से, मैं संत पापा फ्राँसिस के 'ईश्वर के व्यक्ति' के आयाम को उजागर करना चाहूंगा।" जेसुइट सुपीरियर जनरल, फादर आर्तुरो सोसा, एसजे ने गुरुवार, 24 अप्रैल को वाटिकन के पास जेसुइट कूरिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिवंगत संत पापा के जीवन का सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्जेंटीना में जन्मे जेसुइट संत पापा के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस की "कृतज्ञ स्मृति" व्यक्त की। फादर सोसा ने कहा, "लोगों के प्रति उनका दृष्टिकोण और प्रत्येक संदर्भ में स्थिति जिसमें वे रहते थे, उसकी गहराई को उनके आध्यात्मिक अनुभव की मान्यता से ही समझा जा सकता है।" उन्होंने कहा कि दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने हमेशा ईश्वर की इच्छा को अमल में लाने की कोशिश की, ताकि वे "मानवता के परिवर्तन में योगदान दे सकें और इस दुनिया को सभी मनुष्यों के लिए एक योग्य घर बना सकें।"

फादर सोसा ने कहा कि संत पापा ने अपने प्रदर्शन को अन्य लोगों के मानकों से मापने की कोशिश नहीं की, बल्कि केवल येसु के सुसमाचार को आत्मसात करने और सभी लोगों को संत बनने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, "महत्वपूर्ण बात एक-दूसरे को सुनना, वास्तविकता की जटिलता के साथ संवाद करना, समय के संकेतों की जांच करना और प्रार्थना में, अपने प्रभु के साथ परिचित होना, किसी भी क्षण में सबसे उपयुक्त क्या है, यह समझना है।"

दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने सपना देखा था कि सभी लोग एक सम्मानजनक जीवन जी सकें और दुनिया वास्तव में एक "आम घर हो, जिसमें हम सभी भाई-बहनों की तरह रह सकें।"

फादर सोसा ने कहा कि संत पापा "एक ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे कि मानवीय जटिलता पर ईश्वर की दयालु दृष्टि कैसे प्राप्त की जाए और उन्होंने आम जीवन हेतु अधिक से अधिक स्थान खोलने के लिए अपना जीवन दिया।"

अंत में, जेसुइट सुपीरियर जनरल ने याद दिलाया कि संत पापा फ्राँसिस के उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी चुना जाए, येसु समाजी संत पापा के प्रति आज्ञाकारिता के अपने चौथे व्रत को ईमानदारी से पूरा करेंगे।

फादर सोसा ने कहा, "जैसे ही नए परमाध्यक्ष का चुनाव होगा, हम उनके लिए स्वयं को उपलब्ध करा देंगे, जैसा कि हम 450 से अधिक वर्षों से करते आ रहे हैं।"

