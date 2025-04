म्यांमार में कलीसिया मलबे के बीच पवित्र सप्ताह मना रही है

वाटिकन न्यूज

यांगून, बुधवार 16 अप्रैल 2025 : फीदेस के अनुसार, भले ही म्यांमार 2021 के तख्तापलट के बाद से चल रहे गृहयुद्ध से चिह्नित एक गहराते संकट का सामना कर रहा हो, जो 28 मार्च को आए भूकंप से और भी तनावपूर्ण हो गया, जिसमें 3,000 से अधिक लोगों की जान चली गई, लेकिन देश में कलीसिया इस पवित्र सप्ताह में विश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ रही है।

यांगून के महाधर्माध्यक्ष और म्यांमार के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स मौंग बो ने महागिरजाघऱ में खजूर रविवार के पवित्र मिस्सा समारोह के दौरान याद किया कि यह उत्सव शांति, आनंद और आशा का उत्सव है, जिसके लिए सभी को आनन्दित होना चाहिए।'

"हमारे देश को प्रभावित करने वाले 'बहुसंकट' के संदर्भ में," जहाँ "हम ईश्वर से पुकारते हैं और पूछते हैं: यह पीड़ा क्यों?" उन्होंने स्वीकार किया, हम अभी भी "विश्वास से जानते हैं कि हमारे लिए ईश्वर का उत्तर पुनरुत्थान है।"

कार्डिनल ने विश्वासियों से कठिनाइयों और अनिश्चितता के बीच उनसे चिपके रहने का आग्रह किया, यह सुझाव देते हुए कि केवल वे ही एकता का निर्माण कर सकते हैं और "प्रकाश से भरा भविष्य" प्रदान कर सकते हैं।

मांडले के धर्मप्रांत में, विश्वास और आशा के प्रतीक के रूप में मलबे के बीच खजूर रविवार का मिस्सा समारोह मनाया गया। पूरी तरह से नष्ट हो चुके धर्मप्रांत के लूर्द की माता मरियम के ऐतिहासिक गिरजाघऱ के पल्ली पुरोहित फादर जॉन क्याव थू या ने समुदाय को तबाह हो चुके गिरजाघर के मलबे के सामने इकट्ठा किया।

उन्होंने जोर देकर कहा, "गिरजाघऱ नष्ट हो गया है, लेकिन बपतिस्मा लेने वालों का विश्वास दृढ़ है," उन्होंने रेखांकित किया, "यह चट्टान पर स्थापित घर की तरह है"।

मांडले के पुरोहितों ने फ़ीदेस को बताया कि पवित्र सप्ताह के सभी पूजन धर्मविधियों का अनुष्ठान गिरजाघरों के बाहर किये जायेंगे।

काचिन राज्य की राजधानी मायितकीना के धर्माध्यक्ष जॉन मुंग न्गॉन ला सैम ने संत कोलंबन गिरजाघर में खजूर रविवार का मिस्सा समारोह मनाया, जहाँ उन्होंने विश्वासियों को "निराश न होने" के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने आग्रह किया, "जब भी हम क्रूस को देखें और उसे उठाएँ, तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु येसु क्रूस पर हैं और हमारे दुखों के बीच, प्रभु येसु हमेशा हमारे साथ हैं।

धर्माध्यक्ष जॉन ने आश्वस्त किया कि मसीह "हमारे साथ हैं" और "आज आंतरिक रूप से विस्थापित पीड़ित व्यक्तियों के साथ हैं।"

