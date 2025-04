काथलिक विश्वविद्यालय भेद्यता एवं स्वास्थ्य सेवा पर गोलमेज सम्मेलनआयोजित करेंगे

वाटिकन न्यूज़

रोम, मंगलवार 01 अप्रैल 2025 : काथलिक विश्वविद्यालयों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, (एसएसीएआरयू) ‘भेद्यता और स्वास्थ्य सेवा’ पर एक गोलमेज चर्चा आयोजित कर रहा है, जो एक अंतःविषय, सहयोगी परियोजना है जिसमें सात अलग-अलग संस्थानों के डॉक्टरेट छात्र और सहायक संकाय शामिल हैं।

यह बैठक सोमवार, 7 अप्रैल को शाम 4:30 से 7 बजे तक रोम के ऑस्ट्रेलियाई काथलिक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी।

आभासी बैठकों की एक श्रृंखला के दौरान, डॉक्टरेट छात्र अपने संबंधित शोध परियोजनाओं के लेंस के माध्यम से भेद्यता और स्वास्थ्य सेवा के विषय की खोज कर रहे हैं, जो विकासशील देशों में वैक्सीन परीक्षण, चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या, प्रसवपूर्व आनुवंशिक परीक्षण, संघर्ष क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पर अंतरधार्मिक संवाद, पर्यावरण नैतिकता में सीमाएँ, मठवासी चिकित्सा का इतिहास, अरिस्टोटेलियन और थॉमिस्टिक गुण और बुजुर्ग आवासीय देखभाल में सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय जैसे विषयों को संबोधित करते हैं।

बैठक की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई काथलिक विश्वविद्यालय में क्वींसलैंड बायोएथिक्स सेंटर के निदेशक और भेद्यता पर एसएसीएआरयू कार्य समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर डेविड जी. किर्चहोफ़र द्वारा की जाएगी। इसके बाद बोस्टन कॉलेज में ग्लोबल एंगेजमेंट के वाइस प्रोवोस्ट प्रोफेसर जेम्स कीनन, एसजे द्वारा मुख्य भाषण "भेद्यता की अवधारणा: धार्मिक नैतिकता में हालिया विकास" दिया जाएगा।

भेद्यता और स्वास्थ्य सेवा पर गोलमेज़ का नेतृत्व एसएसीआरयू सदस्य विश्वविद्यालयों के डॉक्टरेट छात्रों द्वारा किया जाएगा: लाचलान ग्रीन (ऑस्ट्रेलियाई काथलिक विश्वविद्यालय), डोरोथी गोह्रिंग (बोस्टन कॉलेज), गाब्रियल विडाल (पोंटिफिचिया यूनिवर्सिडैड कतोलिका दी चिली), जेफरसन दा सिल्वा बेलार्मिनो (पोंटिफिचिया यूनिवर्सिडेड कतोलिका डो रियो डी जनेरियो), जोआना रामोस (यूनिवर्सिडेड कतोलिका) पोर्टुगुसा), एनरिको फ्रोसियो (यूनिवर्सिटा कैटोलिका डेल सैक्रो कुओर), ऐटाना जुआन ग्रेनर (यूनिवर्सिटैट रेमन लुल) और गीतांजलि रोजर्स (ऑस्ट्रेलियाई कैथोलिक विश्वविद्यालय) के योगदान के साथ।

प्रश्नोत्तर सत्र और खुली चर्चा के बाद, अंतिम भाषण “भेद्यता और स्वास्थ्य सेवा पर विचार: पैनल के लिए एक प्रतिक्रिया” करोलिना मोंटेरो ऑर्फ़नोपोलोस (यूनिवर्सिडाड कैटॉलिका सिल्वा हेनरिकेज़) द्वारा दिया जाएगा, जो “भेद्यता: अधिक मानवीय नैतिकता की ओर” नामक अपने शोध के लिए “अर्थव्यवस्था और समाज” में 2024 चेंटेसिमुस आनुस प्रो पोंटिफ़िस फाउंडेशन पुरस्कार की विजेता हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here