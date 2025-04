लूर्द तीर्थालय ने महागिरजाघऱ के दरवाज़ों पर रूपनिक मोज़ाइक को ढक दिया

वाटिकन न्यूज़

लूर्द, मंगलवार 01 अप्रैल 2025 : लूर्द की मरियम तीर्थस्थल पर फ्रांसीसी धर्माध्यक्षों की आम सभा की पूर्व संध्या पर, धर्माध्यक्ष जीन-मार्क मीकास ने घोषणा की कि महागिरजाघर के प्रवेश द्वारों को, जिन पर पूर्व जेसुइट मार्को रूपनिक द्वारा बनाए गए मोज़ाइक से सुसज्जित किया गया है, एल्युमिनियम पैनलों से ढका जाएगा, जिन पर कई धार्मिक महिलाओं द्वारा मानसिक और यौन शोषण का आरोप लगाया गया है।

लूर्द के धर्माध्यक्ष के अनुसार, इस उपाय का उद्देश्य "उन लोगों के लिए महागिरजाघर तक पहुँच को सुगम बनाना है जो वर्तमान में इसकी दहलीज को पार करने में असमर्थ महसूस करते हैं।" इसे "एक नया प्रतीकात्मक कदम" बताते हुए, धर्माध्यक्ष मीकास ने सोमवार, 31 मार्च को तीर्थालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान के माध्यम से घोषणा साझा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि, पवित्र वर्ष के हिस्से के रूप में, उन्होंने लूर्द की मरियम तीर्थस्थल को धर्मप्रांत (टारबेस के महागिरजाघऱ के साथ) में दो स्थानों में से एक के रूप में नामित करने का आदेश जारी किया है, जहाँ जयंती वर्ष मनाया जा सकता है और पूर्ण अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। इसे देखते हुए, उन्होंने यह आवश्यक माना कि "महागिरजाघऱ के प्रवेश द्वारों से गुजरना इस क्षण के प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाता है।"

सोमवार, 31 मार्च से, रोजरी के महागिरजाघर के दो साइड दरवाज़ों पर लगे मोज़ाइक को एल्युमिनियम के पैनल से ढक दिया गया है। धर्माध्यक्ष ने आगे कहा कि "लूर्द में तीर्थयात्रा के मौसम की शुरुआत से पहले, आने वाले दिनों में दो बड़े केंद्रीय दरवाज़ों को ढक दिया जाएगा।"

धर्माध्यक्ष मीकास ने इसे "दूसरा कदम" बताया, उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को रात के जुलूसों के दौरान मोज़ाइक को रोशन करना बंद करने का पहले ही निर्णय लिया जा चुका था। अभी के लिए, श्राइन के प्रवक्ता डेविड टोर्चाला के अनुसार, महागिरजाघर में अन्य मोज़ाइक के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इस बीच, धर्माध्यक्ष को उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए एक कार्य समूह की स्थापना की गई है। धर्माध्यक्ष मीकास ने कहा, "हम बाहरी दबावों के आगे झुकने के बजाय सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। हमारा दृष्टिकोण पीड़ितों के लिए, कलीसिया के लिए, लूर्द के लिए और दुनिया के लिए दीर्घकालिक है।"

