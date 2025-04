SACRU: स्वास्थ्य सेवा और नैतिकता में भेद्यता को अपनाना

वाटिकन न्यूज

रोम, बुधवार 9 अप्रैल 2025 : “भेद्यता कोई सीमा नहीं है, बल्कि एक ताकत है जो हमें एकजुट करती है और हमें जिम्मेदारी लेने का आह्वान करती है” यह संदेश SACRU- कैथोलिक अनुसंधान विश्वविद्यालयों के रणनीतिक गठबंधन द्वारा आयोजित एक शोध संगोष्ठी के मूल में है।

ऑस्ट्रेलियाई काथलिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रचारित और बीमार एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की दुनिया की जयंती के संयोजन में, सोमवार को रोम विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित संगोष्ठी में दुनिया भर के युवा विद्वानों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भेद्यता के नैतिक और सामाजिक आयामों का विश्लेषण करना और संस्थानों से आग्रह करना था कि वे कमज़ोरी को कमज़ोरी के रूप में न पहचानें, बल्कि मानवीय अनुभव और प्रामाणिक देखभाल के अभिन्न अंग के रूप में पहचानें।

गोलमेज सम्मेलन ने 2024 में शुरू हुई एक यात्रा की परिणति को चिह्नित किया, जिसमें SACRU के वैश्विक नेटवर्क से डॉक्टरेट छात्रों को अपने अंतःविषय अनुसंधान को साझा करने के लिए एक साथ लाया गया। आनुवंशिक परीक्षण से लेकर जीवन के अंत तक की देखभाल तक, संघर्ष क्षेत्रों में अंतरधार्मिक स्वास्थ्य देखभाल नैतिकता से लेकर सद्गुण और न्याय की दार्शनिक जड़ों तक, उनके अध्ययन एक सामान्य विषय पर केंद्रित हैं: भेद्यता की परिवर्तनकारी क्षमता।

सत्र की शुरुआत करते हुए, क्वींसलैंड बायोएथिक्स सेंटर के निदेशक और एसएसीआरयू के भेद्यता पर कार्य समूह के अध्यक्ष डेविड किर्चहोफर ने महामारी के बाद अवधारणा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता पर विचार किया।

उन्होंने कहा, "कोविड-19 महामारी और इस कार्य समूह की स्थापना के बाद से, हमने काथलिक विश्वविद्यालयों के रूप में किए गए शोध के ढांचे के भीतर, भेद्यता को अपने चिंतन के केंद्र में रखने के महत्व को पहचाना है।" "डॉक्टरेट छात्रों के बीच यह सहयोग इस प्रतिबद्धता की मूर्त अभिव्यक्ति है।"

इस सेमिनार में वाटिकन में नामित ऑस्ट्रेलियाई राजदूत कीथ पिट, संस्थागत नेताओं और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के साथ मौजूद थे।

ऑस्ट्रेलियाई काथलिक विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर और मर्सी हेल्थ ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड के अध्यक्ष वर्जीनिया बॉर्के ने आज के खंडित नियामक परिदृश्य में, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और वृद्ध देखभाल क्षेत्रों में नैतिक स्पष्टता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "SACRU पहल एक साझा अभिविन्यास और भाषा प्रदान करती है, जो एक सुसंगत नैतिक ढांचे में योगदान देती है जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को ठोस अतिरिक्त मूल्य प्रदान कर सकती है।"

गोलमेज चर्चा में सात देशों और विविध शैक्षणिक विषयों से आवाज़ें एक साथ आईं। डॉक्टरेट छात्रों ने अपने-अपने क्षेत्रों से प्राप्त अंतर्दृष्टि साझा की, जो देखभाल के एक साझा दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित थी जो आपसी विकास के लिए एक स्थान के रूप में भेद्यता को गले लगाती है।

"हम में से कई लोगों के लिए, भेद्यता को कुछ ऐसा माना जाता है जिस पर काबू पाना है," यूनिवर्सिडेड कतोलिका पोर्टुगुसा की जोआना रामोस ने कहा। "लेकिन इस संवाद के माध्यम से, हमने इसे एक सामान्य आधार के रूप में देखना शुरू किया - एक ऐसा स्थान जहाँ नैतिकता, विज्ञान और मानवीय गरिमा एक दूसरे से मिलती हैं।"

पवित्र हृदय काथलिक विश्वविद्यालय में आर्थिक नीति की प्रोफेसर और कार्य समूह की सदस्य सिमोना बेरेटा ने इस पुनर्कल्पित अवधारणा की धार्मिक और नागरिक प्रतिध्वनि पर जोर दिया: "छात्रों ने भेद्यता को न केवल नाजुकता के रूप में, बल्कि दूसरों के प्रति जिम्मेदारी के रूप में भी व्याख्या किया। यह अच्छे सह-अस्तित्व का सिद्धांत है, जो भले समारी के चरित्र और संत पापा फ्राँसिस के विश्वव्यापी पत्र फ्रातेल्ली तुत्ती में प्रतिध्वनित होता है।"

सत्र का समापन करते हुए, बोस्टन कॉलेज में धर्मशास्त्री और वैश्विक जुड़ाव के लिए वाइस प्रोवोस्ट, फादर जेम्स कीनन, एसजे ने नैतिक जुड़ाव के रूप में भेद्यता पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया।

“स्वास्थ्य सेवा नैतिकता के लिए भेद्यता एक मजबूत अवधारणा है। यह अनिश्चितता में रहने वालों की पहचान करता है, साथ में उन लोगों की भी, जो उत्तरदायी हैं। नर्स, चिकित्सक, देखभाल करने वाले: उन्हें खुद को उन लोगों के प्रति भेद्य होने देना चाहिए जिनकी वे सेवा करते हैं। यह मौलिक खुलापन ही है जो हमारे समय में भेद्यता को उसकी शक्ति देता है।”

इस भावना को प्रतिध्वनित करते हुए, SACRU के महासचिव, पियर सांद्रो कोकोन्सेली ने अकादमिक सहयोग के माध्यम से संवाद और नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

उन्होंने कहा, “गहरी असमानताओं और विज्ञान में बढ़ते अविश्वास से चिह्नित वैश्विक संदर्भ में, यह पैनल दर्शाता है कि कैसे अकादमिक शोध एक बार फिर मानवीय गरिमा को केंद्र में रख सकता है और आम भलाई के लिए ठोस रूप से योगदान दे सकता है।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here