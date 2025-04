डीआरसी धर्माध्यक्षों ने उथल-पुथल के बीच निकटता प्रदान की

वाटिकन न्यूज

बुकावु, बुधवार 16 अप्रैल 2025 : कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी प्रांतों में हिंसा के बढ़ने के साथ ही बुटेम्बो-बेनी के धर्माध्यक्ष मेलकिसेदेक सिकुली पलुकु ने विश्वासियों से उम्मीद न खोने का आह्वान किया है। खजूर रविवार मिस्सा के दौरान, उन्होंने उपस्थित लोगों को याद दिलाया कि "हमें कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। जब ​​सब कुछ अंधकारमय लगता है, तब भी ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे।"

धर्माध्यक्ष मेलकिसेदेक ने उत्तरी किवु क्षेत्र में संघर्ष के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की - जिनमें से कई, अक्सर व्यापक दुनिया द्वारा भुला दिए जाते हैं। उन्होंने ख्रीस्तियों को आशा के साक्षी बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात की पुष्टि करते हुए कि "इतिहास में बुराई का अंत नहीं होगा।"

यह क्षेत्र गंभीर तनाव में है। जबकि बुटेम्बो शहर और बेनी का इलाका अभी भी सरकारी नियंत्रण में हैं, एम23 विद्रोही समूह ने प्रांतीय राजधानी गोमा पर नियंत्रण कर लिया है। गोमा में 11 और 12 अप्रैल की रात को, शहर के पश्चिमी क्षेत्रों में हुए झड़पों के दौरान कम से कम 50 लोग मारे गए। कांगो सेना (एफएआरडीसी) और एम23 विद्रोहियों दोनों ने हिंसा के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, लड़ाई तब शुरू हुई जब सरकार समर्थक वज़ालेंडो मिलिशिया के सदस्यों ने शहर के कुछ हिस्सों पर फिर से कब्ज़ा करने की कोशिश की। इन सशस्त्र समूहों, विशेष रूप से वज़ालेंडो का नियंत्रण उत्तर और दक्षिण किवु दोनों में चिंता का विषय बना हुआ है।

दक्षिण किवु में, जहाँ फरवरी के मध्य में एम23 ने बुकावु पर कब्ज़ा कर लिया था, आस-पास के इलाकों में रहने वाले नागरिक चिंतित हैं। स्थानीय नागरिक समाज संगठन एसीएमईजे (बुराई के खिलाफ़ और युवाओं के समर्थन के लिए संघ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंधाधुंध गोलीबारी के मामलों के कारण, अभी भी सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग वज़ालेंडो मिलिशिया और सरकारी सैनिकों दोनों की मौजूदगी से डरते हैं।

संघर्ष की जटिलता और इसके कारण होने वाली पीड़ा के बावजूद, धर्माध्यक्ष सिकुली का संदेश उन लोगों को याद दिलाता है, जहाँ कई लोग खुद को परित्यक्त महसूस करते हैं, कि कलीसिया अपने समुदायों के साथ खड़ी है, न केवल शब्दों की पेशकश कर रही है, बल्कि समर्थन और प्रोत्साहन की निरंतर उपस्थिति भी दे रही है।

