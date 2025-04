सिस्टर वेरोनिका दोनातेलो ने ‘संबद्धता की संस्कृति’ का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, मंगलवार 29 अप्रैल 2025 : खुशी, उम्मीद, आंसू, मुस्कुराहट: ये कुछ भावनाएं थीं जो रोम में "अगुस्टिनियानुम" कांग्रेस सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदर्शित हुईं, जो विकलांग लोगों और उनके देखभाल करने वालों के साथ-साथ कई चारिटी के प्रमुखों से खचाखच भरा हुआ था।

वे इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीईआई) द्वारा आयोजित "हम: आशा के तीर्थयात्री" नामक एक सम्मेलन को जीवंत करने के लिए एक साथ आए थे, जिसने आधिकारिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों की जयंती का उद्घाटन किया।

पैरालिंपिक एथलीट बेबे वियो और ओनी तापिया ने दर्शकों के साथ अपनी कहानियां साझा कीं, उन्हें हर मुश्किल परिस्थिति का नए जोश और बिना किसी डर के सामना करने के लिए प्रेरित किया, यह जानते हुए कि, अंत में, विकलांगता पूरे समाज के लिए एक संपत्ति है।

इससे पहले, सम्मेलन के काम की शुरुआत करते हुए, इतालवी धर्माध्यक्षों के लिए विकलांगता आउटरीच की प्रमुख, सिस्टर वेरोनिका दोनातेलो ने याद किया कि कैसे यह जयंती संत पापा फ्राँसिस की मुलाकात की विरासत से प्रेरित थी।

उन्होंने कहा, "हर भाषा और राष्ट्र के पुरुषों और महिलाओं को ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक साथ आते देखना सुंदर है।" "हाल के वर्षों में, हमने अपनेपन की संस्कृति पर बहुत काम किया है: विकलांग व्यक्ति को उनकी सीमाओं से परे देखना।"

एक वीडियो संदेश में, इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के महासचिव, धर्माध्यक्ष जुसेप्पे बटुरी ने समझाया कि जयंती स्वयं "हमें ईश्वर के प्रेम की ओर एक कदम और आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करती है।"

अपने स्वागत भाषण में, वाटिकन संचार विभाग के सचिव, मोनसिन्योर लुसियो रुइज़ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "संपूर्ण विभाग समावेशी समुदायों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि कलीसिया की सच्ची संपत्ति विश्वास, आशा और दान के बंधन में निहित है।"

सम्मेलन में सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया - जिसमें दो गोलमेज बैठकें हुईं, जिनमें से एक का संचालन संचार विभाग के उप संपादकीय निदेशक अलेसांद्रो जिसोत्ती ने किया, तथा दूसरी विकलांगता के संबंध में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नैतिकता की चुनौतियों पर केंद्रित थी, जिसका संचालन पत्रकार पावला सेवेरिनी मेलोग्रानी ने किया - और इसका समापन संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार की एक भावपूर्ण तीर्थयात्रा के साथ हुआ।

