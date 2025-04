फादर फ्रीदेल: अकुतिस ने दूसरों के लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया

वाटिकन न्यूज

असीसी, मंगलवार 15 अप्रैल 2025 : "धन्य कार्लो अकुतिस ने सही मायने में समझा कि पूर्ण अर्थ में ख्रीस्तीय होने का क्या मतलब है। सबसे पहले, ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक झुकाव, जिसे हम पारंपरिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं, जो प्रार्थना, यूखरिस्त, मिस्सा समारोह और रोज़री प्रार्थना से बना है और दूसरा, दूसरों के लिए गवाही देना और गरीबों और ज़रूरतमंदों की देखभाल करना।" यह कार्लो अकुतिस की पवित्रता का नुस्खा है - वह युवा धन्य, जिसकी मृत्यु पंद्रह वर्ष की आयु में फुलमिनेंट ल्यूकेमिया से हुई थी, जिसे अगले 27 अप्रैल को किशोरों की जयंती के दौरान संत घोषित किया जाएगा।” यह बात असीसी में संत फ्रांसिस महागिरजाघर के ट्रेजरी संग्रहालय के निदेशक फादर थॉमस फ्रीडेल,ओएफएम कोन्व ने कही।

धन्य युवा अकुतिस ने सचेत रूप से यूखरिस्त को अपने “स्वर्ग के राजमार्ग” के रूप में जीया। "जब कोई व्यक्ति कम उम्र में मर जाता है, तो वह लिखित सामग्री नहीं छोड़ता है, लेकिन कार्लो एकुतिस के मामले में, उनके ये शब्द बहुत ही प्रभावित करते हैं। उनका मतलब था कि यूखरिस्त, ईश्वर से मुलाक़ात, मसीह को प्राप्त करना, वह मार्ग है जो जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है, जो ईश्वर के साथ पूर्णता की ओर ले जाता है। वास्तव में स्वर्ग का राजमार्ग है। इसलिए, इस मार्ग पर बने रहना जीवन की पूर्णता की गारंटी देता है।"

धन्य कार्लो एकुतिस की आध्यात्मिकता में यह बहुत स्पष्ट है कि "पूर्णता" और "पुनरुत्थान जीवन" का अनुभव इस जीवन में पहले से ही किया जा सकता है। फादर थॉमस फ्रीडेल वाटिकन मीडिया को बताते हैं, "हमारा विश्वास, मृत्यु के बाद के जीवन में बेहतर समय के लिए सांत्वना नहीं है। और कार्लो एकुतिस इसका एक अच्छा उदाहरण है। वह जानता था कि ईश्वर के साथ रिश्ते में रहना मुझे यहीं और अभी, खुशी, उम्मीद और भरोसे के साथ संतुष्ट करता है। विश्वास के मार्ग पर चलना, जिसका अंतिम लक्ष्य वह है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, यानी ईश्वर के साथ पूर्णता। ईसा मसीह के साथ संबंध, पवित्र मिस्सा समारोह, वहाँ पहुँचने का एक निश्चित तरीका है। इस प्रकार, इस उद्धरण में, राजमार्ग की आधुनिक छवि के साथ भी, कार्लो अकुतिस के विश्वास की व्यक्तिगत समझ अच्छी तरह से व्यक्त की गई है।"

फिर भी वह कोई "बेवकूफ" नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति था। "यह वही है जो उसे जानने वाले सभी लोग कहते हैं। वह बिल्कुल भी बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि अपने दोस्तों के समूह में अच्छी तरह से घुलमिल गया था। वह यहाँ असीसी में और मिलान में स्कूल में फुटबॉल खेलता था। वह बस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग पसंद करते थे। वह अपने सहपाठियों या दोस्तों द्वारा भी पसंद किया जाता था जो विश्वास की ओर उन्मुख नहीं थे।

फादर फ्रीडेल ने निष्कर्ष निकाला - यही वह बात है जो हर कोई उसके बारे में गवाही देता है, यानी उसने बहुत कुछ हासिल किया, बस अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से: इस तरह उसने कई लोगों के दिलों को छुआ।"

