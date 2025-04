CAFOD: गाजा में जारी युद्ध से सुरक्षा या शांति नहीं आएगी

वाटिकन न्यूज

गाजा, शनिवार 05 अप्रैल 2025 : शुक्रवार को गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 112 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे थे, जो गाजा शहर में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले स्कूलों पर तीन अलग-अलग हमलों के शिकार हुए।

इस बीच, इजरायल ने दक्षिणी गाजा से और ज़्यादा लोगों को जबरन बाहर निकालने का आदेश दिया है, जिससे 18 मार्च को गाजा में इजरायल द्वारा युद्धविराम तोड़ने के बाद से विस्थापित फिलिस्तीनियों की संख्या 280,000 हो गई है।

अक्टूबर 2023 में गाजा में इजरायली/हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से, और हाल ही में, अस्पताल में भर्ती होने और निमोनिया के लिए चिकित्सा उपचार के बावजूद, संत पापा फ्राँसिस ने युद्ध के समाधान के लिए अथक प्रयास किए हैं और गाजा में नागरिकों पर बमबारी रोकने की अपील की है।

मध्य पूर्व देश के CAFOD की प्रतिनिधि एलिजाबेथ फनेल ने युद्ध को समाप्त करने हेतु दया की अपील और संकट के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया के बारे में वाटिकन रेडियो से बात की।

फनेल ने कहा, "हम नहीं मानते कि युद्ध इजरायलियों या फिलिस्तीनियों के लिए सुरक्षा या शांति लाएगा। लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि इससे और अधिक पीड़ा और जानमाल का नुकसान होगा और यह संभवतः शेष बंधकों की रिहाई में देरी या रोक लगाएगा।"

पिछले महीने इजरायली हमलों के फिर से शुरू होने के बाद से, 1,100 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे हैं। चिकित्सा कर्मियों, आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं और पत्रकारों ने भी अपनी जान गंवाई है। पिछले दो हफ्तों में, तीव्र हवाई हमलों के परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए हैं, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मारे गए लोगों में से 300 से अधिक बच्चे थे।

"सिर्फ एक दिन, 18 मार्च, शायद संघर्ष में फिलिस्तीनियों के लिए अब तक का सबसे घातक दिन है," उन्होंने आगे कहा, "हवाई हमलों में 400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। और जानमाल के इस बड़े नुकसान के साथ-साथ, दुख और निराशा की भावना बढ़ी है।"

हाल ही में हुए युद्ध विराम के दौरान, उम्मीद की एक किरण दिखी, फनेल ने कहा, "गाजा में लोग अक्सर युद्ध के शोर-ड्रोन, हवाई हमले, गोलाबारी के बारे में बात करते हैं।" उन्होंने आगे कहा, इससे लगातार डर बना रहता है, जिससे ठीक से सो पाना असंभव हो जाता है।

युद्ध विराम ने थोड़ी राहत दी: "कई महीनों में पहली बार, लोग अपने घरों को लौटने लगे, पुनर्निर्माण या मरम्मत के बारे में सोचने लगे।" गाजा में अधिक सहायता पहुंचने के साथ ही बाजार फिर से काम करने लगे।

फनेल ने कहा, कि, मार्च की शुरुआत से स्थिति उलट गई है। "कोई आपूर्ति नहीं आई है- कोई भोजन नहीं, कोई ईंधन नहीं। आश्रय की मरम्मत के लिए जितनी भी आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता है, उसे रोक दिया गया है," और मानवीय प्रतिक्रिया बहुत सीमित हो गई है।

इज़रायली रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्ज़ ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि "इज़रायल गाजा के बड़े क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने का इरादा रखता है," और प्रधान मंत्री नेतन्याहू "कह रहे थे कि इज़राइली सेना गाजा पट्टी के दक्षिण में भूमि के एक और गलियारे पर कब्ज़ा करेगी।"

उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से ही, इज़राइली सेना ने गाजा के आस-पास तथाकथित बफर ज़ोन पर नियंत्रण कर लिया है, जो भूमि का लगभग 17% हिस्सा है। फ़नेल ने कहा कि गाजा के छोटे आकार और उच्च जनसंख्या घनत्व को देखते हुए यह एक ख़तरनाक प्रतिशत है।

"यह बहुत चिंताजनक है क्योंकि हम अभी तत्काल और बड़े पैमाने पर विस्थापन होते देख रहे हैं।"

युद्धविराम की समाप्ति के बाद से, लगभग 140,000 लोग फिर से विस्थापित हो गए हैं, और अब बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है, विशेष रूप से दक्षिणी गाजा के राफ़ा में, जहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग जा रहे हैं।

इन कार्रवाइयों के दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए, CAFOD अधिकारी ने कहा, "हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव की कड़ी निंदा करते हैं जो स्थायी विस्थापन का कारण बने या फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से हटाने का प्रयास करे। हम दूसरों के साथ मिलकर हमारी सरकार और अन्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि वे इसकी निंदा करने के लिए निर्णायक कदम उठाएं और इसे जारी रहने से रोकने के लिए कार्रवाई करें।"

अपने स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों के बावजूद, संत पापा फ्राँसिस शांति के सबसे मुखर समर्थक बने हुए हैं। अस्पताल से भी, उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा और गाजा में भारी बमबारी को रोकने का आह्वान किया।

फुनेल ने कहा, "हम संत पापा फ्राँसिस के ये शब्द सुनकर बेहद खुश हैं,कि उन्होंने बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए साहस की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि सभी बंधकों को रिहा किया जा सके और युद्धविराम पर सहमति बन सके।"

उन्होंने कहा कि हम इस आह्वान का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और "गाजा में आगे की सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए और अधिक किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।"

उन्होंने गाजा में पीड़ित लोगों पर ऐसे संदेशों के गहरे प्रभाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "वहां के लोगों से बात करने से, हम जानते हैं कि एकजुटता के संदेशों से उन्हें कितनी ताकत मिलती है।"

उन्होंने याद किया कि कार्डिनल पियरबत्तिस्ता पिज़्ज़ाबल्ला ने दिसंबर में इस बारे में बात की थी कि कैसे गाजा के पवित्र परिवार पल्ली में लगभग पूरा समुदाय एक-दूसरे का समर्थन करने में शामिल है।

अत्यधिक जोखिम के बावजूद, CAFOD का भागीदार, कारितास येरूसालेम, गाजा में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना जारी रखा है।

फ़नेल ने कहा, "एक सहायता कर्मी के लिए गाजा दुनिया में सबसे खतरनाक जगह बनी हुई है।" उन्होंने कहा, "हमने इस सप्ताह ही कुछ बहुत ही भयानक रिपोर्ट पढ़ी हैं कि इज़राइली सेना द्वारा गाजा में ड्यूटी पर फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के आठ चिकित्सकों की हत्या कर दी गई है।"

उन्होंने बताया कि कारितास येरूसालेम अपने काम को जारी रखते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने संचालन को अनुकूलित कर रहा है और उसने गाजा में 10 अलग-अलग चिकित्सा केंद्र स्थापित किए हैं जो चिकित्सा कर्मियों को उनके रहने के स्थान के करीब काम करने की अनुमति देते हैं, जिससे उनका जोखिम कम होता है और साथ ही आवश्यक देखभाल भी मिलती है।

फनेल ने कहा कि गाजा के स्वास्थ्य सेवा ढांचे के विनाश को देखते हुए, यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, चिकित्सा देखभाल के अलावा, कारितास परिवारों को नकद सहायता भी प्रदान करता है।

बड़े पैमाने पर विस्थापन और आसमान छूती लागतों के कारण, अधिकांश लोग काम करने में असमर्थ हैं, उन्होंने आगे कहा, "इसलिए परिवारों को नकद राशि प्रदान करने से उन्हें यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि उन्हें अपनी विशेष ज़रूरतों के आधार पर भोजन, दवा या ईंधन खरीदना है।"

गाजा की संघर्षरत आबादी का समर्थन करने के तरीके तलाशने वालों के लिए, फ़नेल ने CAFOD की चल रही अपील की ओर इशारा किया: "हमारी अपील अक्टूबर 2023 से चल रही है। कोई भी दान हमें कारितास येरूसालेम जैसे संगठनों का समर्थन करने में मदद करता है जो अपने समुदायों की मदद करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।"

"कृपया शांति के लिए प्रार्थना करना जारी रखें," उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "स्थिति बहुत निराशाजनक लगती है, लेकिन हमारे भागीदारों और उनके महत्वपूर्ण काम का समर्थन करना आशा को बनाए रखने का एक सार्थक तरीका है।"

"प्रार्थना करना जारी रखें और यदि आप कर सकते हैं तो दान करें।"

