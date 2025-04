संत इजीदियो की मदद से इटली में 700 अफ़गान शरणार्थियों का स्वागत किया जाएगा

वाटिकन न्यूज़

रोम, मंगलवार 8 अप्रैल 2025 : बड़ी पीड़ा के बाद, 700 अफगान शरणार्थियों का इटली में स्वागत किया जाएगा, जिसका श्रेय इतालवी सरकार और विभिन्न इतालवी और इतालवी-आधारित अंतर्राष्ट्रीय संघों के सहयोग से, संत इजीदियो समुदाय के दीर्घकालिक 'मानवीय गलियारे' कार्यक्रम के एक नए समझौते को जाता है।

समुदाय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, इसके अध्यक्ष, मार्को इम्पालियाज़ो ने कहा, "अगस्त 2021 में काबुल से बड़े पैमाने पर पलायन के बाद बड़ी मुसीबत में अपने देश से भागने के लिए मजबूर हुए अफगानों के लिए, और जिन्हें पुनर्वास के इंतज़ार में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भुला दिया गया है, यह आखिरकार उम्मीद की किरण है।"

कुल मिलाकर, संत इजीदियो द्वारा विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर प्रवर्तित 'मानवीय गलियारा' पहल ने 8,200 शरणार्थियों को सुरक्षित रूप से यूरोप पहुंचने में मदद की है।

यह परियोजना, पूरी तरह से स्व-वित्तपोषित है, आतिथ्य के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से संचालित की जाती है, जिसे कई इतालवी नागरिकों की उदारता द्वारा समर्थित किया जाता है और यह एक सफल मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है जो सुरक्षा के साथ एकजुटता को जोड़ती है।

इसके अलावा, श्री इम्पालियाज़ो ने सुझाव दिया कि अफ़गान शरणार्थियों के लिए आसान प्रवेश में मदद करने के लिए यह समझौता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह "ऐसे समय में आया है जब हम राष्ट्रों के बीच युद्धों और तनावों में चिंताजनक वृद्धि देख रहे हैं" और "शरणार्थियों का स्वागत करने और उन्हें एकीकृत करने के लिए एक मॉडल के रूप में मानवीय गलियारों के महत्व को उजागर करता है।"

समुदाय के अध्यक्ष की टिप्पणियाँ सोमवार दोपहर इटली के आंतरिक मंत्रालय में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आईं। यह समझौता इटली और विशेष रूप से इसके आंतरिक और विदेश मामलों के मंत्रालयों के साथ-साथ इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन, संत इजीदियो, साथ ही कलीसिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित विभिन्न संघों के बीच है।

यह समझौता नवंबर 2021 में पहले से हस्ताक्षरित समझौते का एक परिशिष्ट है, जिसके तहत 812 अफगान नागरिकों का आगमन संभव हुआ, जिनका बाद में संघों द्वारा स्वागत किया गया और उन्हें एकीकृत किया गया। इटली ने पहले ही 338 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दे दी है, और अतिरिक्त 362 शरणार्थियों को अब समझौते के आधिकारिक हो जाने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख और जुलाई के बीच आने की अनुमति दी जाएगी।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here