यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष : यूक्रेन का संघर्ष ‘यूरोप और दुनिया के भाग्य के लिए निर्णायक होगा’

संत गाल्लेन सिटी, बुधवार 05 मार्च 2025 : यूरोप के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ द्वारा 4 मार्च को जारी एक बयान में जोर दिया गया है कि शांति के लिए यूक्रेन का संघर्ष "यूरोप और दुनिया के भाग्य के लिए भी निर्णायक होगा।" यह संदेश यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों द्वारा यूक्रेन और उसके लोगों के लिए निरंतर समर्थन की पुष्टि करता है, "जो तीन साल से अधिक समय से रूस के अनुचित पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पीड़ित हैं।"

आयोग के अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में उन लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना की है जो मर गए हैं, जो घायल हैं या अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, और जो युद्ध के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए हैं।

वक्तव्य में यूरोपीय संघ के निर्णयकर्ताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया है, जिन्होंने पिछले वर्षों में यूक्रेन और उसके लोगों को अभूतपूर्व मानवीय, राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और साथ ही सैन्य सहायता प्रदान की है।

अपनी भावनाओं का वर्णन करने से कहीं अधिक, धर्माध्यक्ष इस वक्तव्य का उपयोग यह उजागर करने के लिए करते हैं कि यूक्रेन का भाग्य उसकी सीमाओं से बहुत आगे तक फैलेगा और पूरे विश्व को प्रभावित करेगा।

कुछ देशों की "भू-राजनीतिक जटिलताओं और कार्यों की अप्रत्याशितता" को पहचानते हुए, धर्माध्यक्ष यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों से "यूक्रेन और उसके लोगों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट रहने" का आह्वान करते हैं।

रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की तीसरी वर्षगांठ के बाद, आयोग ने हमले को "अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन" करार दिया और बताया कि इस दौरान नागरिकों के खिलाफ किए गए कृत्य "न्याय और जवाबदेही की मांग करते हैं।"

यह जवाबदेही यूक्रेन में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के रूप में आएगी। बयान में बताया गया है कि यह केवल वैश्विक एकजुटता द्वारा समर्थित वार्ता के माध्यम से और चर्चाओं में यूक्रेन को शामिल करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष "इस आक्रामकता की वास्तविकता को विकृत करने के किसी भी प्रयास को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं।"

शांति अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होनी चाहिए और यूक्रेनी परिवारों को फिर से एकजुट होने और "अपनी संप्रभु एवं स्वतंत्र मातृभूमि में सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता में जीवन जीने" की अनुमति देने के लिए आवश्यक वातावरण बनाना चाहिए।

फिर भी, धर्माध्यक्ष "रूसी भाषी अल्पसंख्यकों" सहित सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के महत्व पर भी जोर देते हैं। यह यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण का हिस्सा होना चाहिए और "आक्रामक रूस को इस प्रयास में पर्याप्त रूप से भाग लेना चाहिए।" यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता के माध्यम से बनाई गई शांति होनी चाहिए।

धर्माध्यक्ष यूरोपीय संघ को यूक्रेन को सदस्य राज्य के रूप में “समय पर और निष्पक्ष तरीके से” जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने से पीछे नहीं हटते। यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों का आयोग अपनी आशा व्यक्त करता है कि यूरोपीय संघ अपने पड़ोस और दुनिया के लिए “शांति और स्थिरता के एक संवाहक” के रूप में अपने कर्तव्य को जारी रखेगा।

जैसा कि ख्रीस्तीय 5 मार्च को चालीसा शुरू कर रहे हैं, धर्माध्यक्ष शांति की रानी माता मरियम की मध्यस्थता में यूक्रेन और यूरोप को येसु को सौंपते हैं।

