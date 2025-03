यूएन स्वास्थ्य एजेंसियाँ सूडान में हैजा के प्रकोप को रोकने के लिए साझेदारी कर रही हैं

वाटिकन न्यूज

सूडान, शनिवार 1 मार्च 2025 : हज़ारों लोगों की जान को ख़तरा पैदा करने वाले हैजा के तेज़ी से बढ़ते प्रकोप के जवाब में, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और सूडानी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर इस बीमारी के प्रसार को रोकने और कमज़ोर बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि "व्हाइट नाइल स्टेट, सूडान में 292,000 से ज़्यादा बच्चे हैजा के जोखिम में हैं," और 1 जनवरी से 24 फ़रवरी 2025 के बीच रिपोर्ट किए गए 2,700 हैजा मामलों में 500 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं।

इस कारण, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने प्रकोप को रोकने के लिए हस्तक्षेप बढ़ा दिया है और 21 फ़रवरी को, उन्होंने "व्हाइट नाइल के कोस्टी और रबाक इलाकों में छह दिवसीय हैजा टीकाकरण अभियान शुरू किया।"

इसके अतिरिक्त, यूनिसेफ ने हैजा उपचार किट उपलब्ध कराए हैं और देखभाल को मजबूत करने के लिए हैजा उपचार केंद्रों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की तैनाती का समर्थन कर रहा है। वे संक्रमण की रोकथाम की निगरानी में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी करने के लिए समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण का भी समर्थन कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अभियान का लक्ष्य मौखिक हैजा के टीके को दस लाख से अधिक लोगों तक पहुंचना है।

सूडान के प्रभावित क्षेत्रों में हैजा के मामलों में वृद्धि के साथ, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय और मानवीय भागीदारों ने पाया कि "16 फरवरी को बिजली संयंत्रों पर हमलों के बाद एक बड़ी बिजली कटौती ने व्हाइट नाइल राज्य के कोस्टी और रबाक के इलाकों में पानी की आपूर्ति काट दी, जिससे कई परिवारों को व्हाइट नाइल नदी से गंदा पानी इकट्ठा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।"

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सुरक्षित पेयजल तक सीमित या कोई पहुँच नहीं होने के साथ-साथ टीकाकरण दरों में भारी गिरावट के कारण संकट और भी बदतर हो रहा है और हैजा का खतरा बढ़ रहा है, खासकर विस्थापन शिविरों और भीड़भाड़ वाले शहरी केंद्रों में।

आम तौर पर, व्हाइट नाइल राज्य में अनुमानित 650,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (आईडीपी) और साथ ही 400,000 शरणार्थी रहते हैं। इस मामले में, दक्षिण सूडान के साथ सीमा पर जनसंख्या की आवाजाही प्रकोप को नियंत्रित करने में चुनौतियों को बढ़ा देती है।

सूडान में यूनिसेफ के प्रतिनिधि शेल्डन येट के अनुसार, हैजा बच्चों के जीवन के लिए गंभीर खतरा है और अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। उन्होंने कहा, "महत्वपूर्ण मानवीय बुनियादी ढांचे के निरंतर विनाश ने इस युद्ध में किसी भी बच्चे को सुरक्षित नहीं छोड़ा है।" "अगर बच्चों को स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सफाई तथा हैजा के प्रसार को रोकने के लिए जानकारी से वंचित रखा जाता है, तो महामारी दुखद रूप से जारी रहेगी।" महामारी से कोस्टी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है, जहां अनुमानित 292,000 बच्चे संभावित रूप से जोखिम में हैं, इसलिए यूनिसेफ ने "प्राथमिक जल उपचार संयंत्र के संचालन का समर्थन करने के लिए ईंधन और जल उपचार रसायन प्रदान किए हैं, जिससे लगभग 150,000 लोगों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।"

इसके बाद, "यूनिसेफ और साझेदार सुरक्षित पानी तक पहुंच सुनिश्चित करने और अच्छे व्यवहारों को मजबूत करने के लिए प्रभावित स्थानों में जीवन रक्षक पानी, स्वच्छता और सफाई आपूर्ति भी वितरित कर रहे हैं।" साथ ही, वे "चर्चा और सोशल मीडिया के माध्यम से समुदायों को शामिल कर रहे हैं, ताकि हैजा के कारणों, लक्षणों और रोकथाम पर महत्वपूर्ण संदेश फैलाया जा सके।"

श्री येट ने चेतावनी दी कि इस हैजा संकट जैसी बीमारी के प्रकोप से कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है और पहले से ही कमजोर स्वच्छता ढांचे पर दबाव पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि तत्काल आपातकाल को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, "हमें उन प्रणालियों को मजबूत करने में निवेश करना चाहिए जो बच्चों को आवश्यक सेवाओं का आधार बनाती हैं।"

