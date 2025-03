सिस्टर दोरोथी स्टैंग : बीस साल पहले उनके 'जीवन का बीज' मृत्यु मे

करोले कोलर- वाटिकन सिटी

इसका नतीजा यह हुआ कि धर्मबहन स्वार्थ के टकराव की आग में फंस गईं और उन्हें बार-बार धमकियाँ दी जाने लगी। 12 फरवरी 2005 को जब एक हत्यारे ने उनकी हत्या की, तब वे 73 साल की थीं। उनके हाथ में एक बाइबिल थी और उनकी मृत्यु हो गई।

सिस्टर जेन डूयर ने सिस्टर दोरोथी के साथ अमेजन क्षेत्र में कई सालों तक काम किया और अब 84 साल की उम्र में भी वही काम कर रही हैं, वे कहती हैं, सिस्टर "दोरोथी की थैली हमेशा बीजों से भरी रहती थीं।” वे कहती हैं, “आजकल, मैं जहाँ भी जाती हूँ, लोगों को यह कहते हुए सुनती हूँ: 'मुझे यह कोको का पौधा सिस्टर दोरोथी से मिला है। ये सिस्टर दोरोथी का खजूर है।' गरीबों ने उन्हें अपने दिलों में संजोकर रखा है।"

एस.एन.डी.ई.एन. की धर्मबहन सिस्टर कतिया वेबस्टर की थैली में भी बीज है।

लोगों के प्रति अपने प्यार के अलावा, प्रकृति के प्रति प्यार भी सिस्टर दोरोथी के जीवन में हमेशा बना रहा।

सिस्टर कतिया कहती हैं, “प्रकृति की रक्षा करना और सभी प्राणियों से जुड़ना उनकी आध्यात्मिकता का मुख्य केंद्र था।” “जब हम जमीन जोतते हैं, तो फसल पहले से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। हम जीवन के मालिक नहीं हैं।”

सिस्टर दोरोथी 1966 में ब्राजील पहुँचीं जब वे 35 साल की थीं ताकि लोगों और प्रकृति की सेवा कर सकें। सबसे पहले उस अमरीकी धर्मबहन ने अमेजन बेसिन के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक छोटे शहर में काम किया।

सिस्टर कतिया याद करती है कि "उन्होंने उन किसानों के लिए ग्रामीण इलाकों को तैयार किया जिनके पास जमीन नहीं थी। जब सैन्य तानाशाही ने जमीन के वादे के साथ लाखों लोगों को वर्षावन के अदूषित क्षेत्रों में खींचा, तो सिस्टर दोरोथी ने प्रवासी मजदूरों का पीछा करने का फैसला किया।"

यह पलायन 10 सालों तक चला और 1982 में रियो जिंगू के निकट एक छोटी बस्ती अनापू का रूप ले लिया। पूर्व किसान जिन्हें सरकार ने एक बड़ी परियोजना में काम करने के बाद छोड़ दिया वहाँ रहने लगे।

सिस्टर दोरोथी पहले एक अत्यन्त गरीब परिवार में रहीं। सिस्टर डूयर समझाती हैं, “यह हमारे धर्मसंघ का कैरिज्म है कि हम गरीबों के साथ गरीबों के बीच रहें।”

अपनी धर्मबहनों के साथ मिलकर सिस्टर दोरोथी ने अनापु में एक छोटा मिशन स्टेशन स्थापित किया और लोगों को सरकार से उन चीजों को मांगने में सहायता की जो सरकार ने उनसे वादा किया था: स्कूल, स्वास्थ्य सहायता और खेती के लिए जमीन।

जमीन के लिए उनकी मांग अनसुनी कर दी गई, क्योंकि सरकार बड़े जमीन मालिकों को प्राथमिकता देती थी। जरूरत के समय छोटे किसानों ने बंजर जमीन पर खेती करना शुरू किया और झोपड़ियाँ बनाईं। लेकिन बड़े जमीन मालिकों और लकड़हारों ने जमीन पर अपना दावा ठोंक दिया।

सिस्टर डूयर बतलाती हैं कि "वे उन पर गोली चलाते थे और उनके घरों को नष्ट कर देते थे। यहाँ तक कि पुलिस भी हमारे खिलाफ थी। लेकिन लोग डटे रहे और सिस्टर दोरोथी की मदद से उन्होंने अधिकारियों को अपनी संपत्ति के अधिकारों को मान्यता देने के लिए मजबूर किया।”

सिस्टर दोरोथी से प्रेरित होकर, परिवारों ने जैविक खेती की और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया। अवैध वनों की कटाई को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र घोषित करना पड़ा। 2004 में राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की गई, जिससे बहुत खुशी हुई। हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप स्थिति और बिगड़ गई।

सिस्टर डूयर बतलाती हैं कि “बड़े जमीन मालिकों ने खोने से इंकार कर दिया। वे हार को स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि सिस्टर दोरोथी की हत्या से लोग भाग जायेंगे।”

12 फरवरी 2005 को, जब सिस्टर दोरोथी एक नई बस्ती की ओर जा रही थीं, तभी कई बंदूकधारियों ने उन्हें रोका और उनपर गोली दाग दी।

एक गवाह के अनुसार, सिस्टर दोरोथी ने अपने हत्यारों के लिए पर्वत प्रवचन का एक अंश पढ़ा था: "धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।"

सिस्टर डूयर ने बतलाया कि “सिस्टर दोरोथी की मृत्यु सुबह हुई थी। लेकिन पुलिस केवल शाम को उनका शव लेने आयी। इस बीच लोग उन्हें घेरे रहे, उन्हें नहीं छोड़ा। वे झाड़ियों में छिपकर, उष्णकटिबंधीय बारिश में भीगते हुए पहरा करते रहे। कोई भी भागा नहीं।”

दफन के बाद लोगों ने कहा, “हम सिस्टर दोरोथी को दफना नहीं रहे हैं। हम उन्हें रोप रहे हैं।” बीस साल बाद, बीज अंकुरित हो चुका है। अब और कई बस्तियाँ बस गई हैं, जहाँ परिवार प्रकृति के साथ सद्भाव में जीते हैं। लेकिन लड़ाई जारी है।”

"जमीन पर कब्जा करना बहुत कठिन था: घरों में आग लगा दी गई, स्कूल को नष्ट कर दिया गया। रात में गोलीबारी होती थी। जब ये सब खत्म हुआ, तो निवासियों ने अपनी बस्ती का नाम 'दोरोथी स्टैंग' के नाम पर रखने का फैसला किया। वे कहते हैं कि सिस्टर दोरोथी उन्हें उम्मीद देती हैं," सिस्टर डूयर कहती हैं कि "यहाँ के लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि उन्होंने उनके लिए अपनी जान दे दी।"

सिस्टर दोरोथी के हत्यारे और मुवक्किलों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें दण्ड भरना पड़ा, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें छोड़ दिय गया। उनकी हत्या के बाद जमीन के लिए, केवल अनापू में 19 लोगों की हत्याएँ हो चुकी हैं। उनके मामले की आगे कभी जांच नहीं की गई।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here