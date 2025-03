स्नेहदीप होली क्रॉस आवासीय विद्यालय, बनहप्पा, भारत में एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए आशा का चिराग

सिस्टर माग्रेट सुनीता मिंज, होली क्रॉस- वाटिकन सिटी,

हजारीबाग, 11 मार्च 2025 : हजारीबाग के बनहप्पा में स्नेहदीप होली क्रॉस आवासीय विद्यालय की संस्थापिका प्रेरणादायी सिस्टर ब्रिटो, स्टाफ और बच्चों के साथ के साक्षात्कार के अंश। सिस्टर ब्रिटो पेशे से नर्स हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल का उपयोग एड्स से पीड़ित बच्चों की सेवा के लिए किया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बच्चे बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आए, मेरे पास बैठे और मेरे बारे में, रोम के बारे में कई सवाल पूछे। मुझे अभी भी याद है कि जब हमने सालों पहले इस स्कूल को शुरू किया था, तो बच्चे आगंतुकों को देखकर खंभों और दरवाजों के पीछे छिप जाते थे और उन्हें बहला फुसलाकर उनके सामने लाया जाता था। स्कूल में होली क्रॉस धर्मबहनों द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षित वातावरण में बच्चों के आत्मविश्वास को प्यार से पोषित किया गया है।

स्नेहदीप होली क्रॉस आवासीय विद्यालय एड्स से पीड़ित बच्चों और एचआईवी/एड्स से संक्रमित माता-पिता के बच्चों को समग्र विकास के अवसर प्रदान करता है। स्कूल उन्हें एक सुरक्षित स्थान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। समाज में उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने और शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आय सृजन कार्यक्रमों और चरित्र निर्माण के माध्यम से एक लंबा उत्पादक जीवन जीने के लिए अथक प्रयास करता है।

स्नेहदीप होली क्रॉस आवासीय विद्यालय खोलने की यात्रा मई 2014 में शुरू हुई। एड्स से संक्रमित परिवारों से मुलाकात करने के दौरान, सिस्टर ब्रिटो और धर्मबहनों ने महसूस किया कि एचआईवी/एड्स से संक्रमित या प्रभावित कई बच्चे प्रेरणा, वित्त की कमी, कलंक और भेदभाव के कारण स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य या उनकी एआरटी दवाओं के बारे में निगरानी नहीं की जाती थी। परिणामस्वरूप, चिकित्सा कारणों से स्कूल छोड़ने के मामले आम थे। अभिभावक बच्चों या विधवा महिलाओं को आवश्यक सहायता देने में कम रुचि रखते थे। इन जमीनी हकीकतों ने धर्मबहनों को इस मामले को देखने और बच्चों के सर्वांगीण विकास का समर्थन करने के लिए जो कुछ भी वे कर सकती थी, करने हेतु प्रेरित किया। स्थानीय एचआईवी लोगों के नेटवर्क एवं संक्रमित और प्रभावित माता-पिता के साथ परामर्श बैठकों के बाद, उन्होंने सबसे जरूरतमंद सीएलएचआईवी और एचआईवी संक्रमित माता-पिता के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला किया। धर्मबहनों ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) से संपर्क किया, जिन्होंने उनकी मदद करने पर सहमति जताई। 9 जुलाई 2014 को धर्मबहनों ने सीएलएचआईवी माता-पिता और बच्चों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए। अभिभावकों के साथ यह एक दिवसीय परामर्श सत्र झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद और स्नेहदीप होली क्रॉस कम्युनिटी केयर सेंटर हजारीबाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। 23 सितंबर 2014 को, स्नेहदीप होली क्रॉस आवासीय विद्यालय की स्थापना संत माइकेल श्रवण-बाधित स्कूल, हजारीबाग में दो कमरों, पैंतालीस छात्रों, दो शिक्षकों, एक काउंसलर और एक खेल शिक्षक, एक रसोइया और एक गार्ड और एक वार्डन के साथ की गई थी। विभिन्न कारणों से, पिछले वर्षों में स्कूल परिसर को कई बार स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः 1 मई 2017 को विद्यालय को हजारीबाग के बनहाप्पा में स्थायी स्थान उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में विद्यालय में दो सौ तीस विद्यार्थी हैं।

स्नेहदीप होली क्रॉस आवासीय विद्यालय की संस्थापिका सिस्टर ब्रिटो के साथ कॉफी पर मेरी बातचीत के अंश

स्नेहादीप होली क्रॉस आवासीय विद्यालय आपके अथक प्रयासों और समर्पित मिशन का फल है। इसे शुरू करने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया? क्या आप शुरुआती संघर्षों और दूसरों से मिले समर्थन के बारे में बता सकती हैं?

एचआईवी/एड्स मिशन में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद।

मैंने अखबार में पढ़ा कि एचआईवी से पीड़ित लोगों को कलंकित माना जाता है और उनके परिवार के सदस्यों सहित अन्य लोग उन्हें नीची नज़र से देखते हैं। एक मामले में, माता-पिता अपने संक्रमित बेटे को छोड़कर कलंक से बचने के लिए दूसरे देश चले गए। बेटे को जेल में डाल दिया गया ताकि वह बीमारी न फैलाए। इस घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे लगा कि एचआईवी संक्रमित लोगों का भी जीवन है, मैं कौन होती हूँ उन पर सवाल उठाने और उन्हें अस्वीकार करने वाली।

समाज के सम्मानित लोग वेश्यागृहों में हमेशा जाते रहते हैं। वहां के लोग उनके जीवन या चिकित्सा इतिहास को जाने बिना ही उन्हें सेवाएं देते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन यापन और परिवार का भरण-पोषण करने के लिए धन की आवश्यकता है। उनके पास कोई दूसरा काम या आय नहीं है। जब हम उन पर उंगली उठाते हैं तो क्या हम उन्हें नौकरी देने के लिए तैयार हैं? मैं दूसरों को क्यों जज कर रही हूं? ये सारे प्रश्न मेरे मन में आते रहते थे। एक रात मैं नींद से उठी और अपने बिस्तर पर बैठ गयी और मैंने कहा, "मैं आपके पास आ रही हूँ।"

एक बार चैपल में पवित्र संस्कार की आराधना के दौरान मुझे एक दर्शन मिला। मैंने देखा कि एक अफ्रीकी महिला आंगन में बैठी है। एक बच्चा मां के चारों ओर दौड़ रहा था और बहुत उछल कूद कर रहा था। अगली सुबह, जब मैं अस्पताल गयी, तो मैंने देखा कि एक अफ्रीकी महिला रोगी बिस्तर पर लेटी हुई थी और ठीक उसी तरह उसका छोटा बेटा भी खेल रहा था। वह उल्टी कर रही थी और बहुत बीमार थी। मैंने उन दोनों की देखभाल की।

एक और स्वप्न -जिसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला - वह था जब कलकत्ता की मदर तेरेसा मेरे पास आईं। मैंने उनसे पूछा कि वे पैदल क्यों आई हैं, मैं उन्हें लाने के लिए वाहन भेज देती। उन्होंने जवाब दिया कि वे अलविदा कहने आई हैं और मुझे अब उनका काम संभाल लेना चाहिए। इतना कहकर वह चली गई। एचआईवी/एड्स मिशन 2005 में 15 फरवरी को शुरू हुआ। जब मैं प्रोविंशियल काउंसिलर थी, तब से ही मेरे मन में इस मिशन को आगे बढ़ाने की इच्छा थी। जब मैंने अपनी इच्छा हमारी जनरल सिस्टर गेटरुड से जाहिर की तो उन्होंने कहा, “आप अपना मिशन पूरा करें जो हमने आपको दिया है और उसके बाद आप जो चाहें कर सकती हैं।” जब मैंने काउंसिलर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया तो मैंने एक बार फिर पूछा लेकिन उस बार उन्होंने मुझे प्रोविंसियल नियुक्त कर दिया। इसलिए मैंने अपना कार्यकाल खत्म होने का इंतजार किया और फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करता रही।

जब मैंने प्रोविंसियल के रुप में अपना नेतृत्व समाप्त किया, तो मैंने एचआईवी/एड्स रोगियों की देखभाल में पर्याप्त ज्ञान और कौशल प्राप्त करके, तथा कमिलियन पुरोहितों द्वारा बैंगलोर में संचालित "स्नेह दान" में 18 महीने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करके, इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए खुद को तैयार किया।

शुरू में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। धर्मसंघियों सहित सभी लोग मुझे नीची नज़र से देखते थे। मेरी एक सहेली ने मुझसे कहा कि वह मुझे अपने कमरे में आने की अनुमति नहीं देगी! वे कहते थे “देखो एड्स सिस्टर जा रही है! वह भोजन माँगने आ रही है!” आदि।

स्कूल के लिए ज़मीन हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं कई सरकारी अधिकारियों से मिली, लेकिन यह कहते हुए मना कर दिया गया कि ये लोग अपने परिवार या समाज के लिए किसी काम के नहीं हैं। मैंने किराए पर कमरा लिया और स्कूल शुरू किया। बच्चों की संख्या बढ़ने पर हमने स्कूल को छह से सात बार स्थानांतरित किया।

लेकिन ईश्वर बहुत दयालु हैं! वर्तमान में जिस एक एकड़ ज़मीन पर हमारा स्कूल स्थित है, उसका वित्तपोषण एक हिंदू स्वामी ने किया। उन्होंने कहा कि वे मुझे अकेले संघर्ष करते हुए देख रहे थे। छात्रावास की इमारत का खर्च ऑस्ट्रेलियाई जेसुइट फादर क्रॉटी ने उठाया और स्कूल की इमारत का खर्च मज़नोस यूनिदास ने उठाया। दिल्ली से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) की टीम निगरानी के लिए आई और चिकित्सा व्यय सहित सभी सहायता देने के लिए सहमत हुई। स्कूल स्टाफ के वेतन, मेस और यूनिफॉर्म का खर्च भारत सरकार उठाती है। सीआरएस मरीजों के मेडिकल खर्च में मदद करता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब हम ईश्वर का काम करते हैं, तो वे हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं।

सिस्टर ब्रिटो, मैं आपके साहस की प्रशंसा करती हूँ। यह सच है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब हम ईश्वर का काम करते हैं, तो वे हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। स्नेहदीप स्कूल 8वीं कक्षा तक है। उसके बाद छात्र अपनी शिक्षा कैसे जारी रखते हैं?

खुशी की बात है कि हमारा स्कूल 10वी कक्षा तक होगा। इसके लिए आवश्यक पत्राचार हो रहे हैं। कक्षा 8वीं के बाद हमारे छात्र पास के सरकारी स्कूल में जाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं।

हमारा स्कूल अपने सफल, संपन्न और आगे बढ़ने वाले माहौल के लिए जाना जाता है जहाँ बच्चे एक खुश, सहायक वातावरण में सीखने का आनंद लेते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई बच्चों के विकास के लिए सकारात्मक योगदान देता है चाहे वह स्कूल, समाज या समुदाय में हो। हमारे स्कूल का लक्ष्य बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति है - उनके गुणों और क्षमताओं को विकसित करना। उदाहरण के लिए, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं जबकि अन्य कला में अच्छे हैं, कुछ बागवानी में और कुछ खेल में। हम उनकी क्षमताओं पर नज़र रखते हैं और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे स्कूल में झारखंड के 17 जिलों के बच्चे हैं।

"सस्टेनेबिलिटी ऑफ़ मिशन एंड मिनिस्ट्री" (मिशन और मंत्रालय की स्थिरता) पुरस्कार के लिए सिस्टर ब्रिटो आपको हार्दिक बधाई। यह धर्मसमाज के लिए भी बहुत खुशी और सम्मान की बात है। आप इसके बारे में कैसा महसूस करती हैं?

सितंबर, 2024 में संत जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु में 81वीं वार्षिक आम सभा की बैठक (एजीबीएम) के दौरान एचआईवी/एड्स से संक्रमित और प्रभावित बच्चों की शिक्षा में मेरे योगदान के लिए मुझे "सस्टेनेबिलिटी ऑफ़ मिशन एंड मिनिस्ट्री" पुरस्कार मिला। मैं अपने धर्मसमाज और अपने प्रोविंस के लिए मान्यता पाकर खुश हूँ।

हज़ारीबाग में, मीडिया ने भी मुझे एक पुरस्कार दिया और स्थानीय समाचार पत्र में हमारे काम के बारे में प्रकाशित किया। इस कार्य में संलग्न होली क्रॉस के सभी धर्मबहनों की प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारी सभी धर्मबहनें हमारे करिश्मे को जीएँ।

सिस्टर ब्रिटो पवित्र क्रूस की दया की धर्मबहनों के धर्मसमाज, इंगनबोल, स्विटज़रलैंड की सदस्य हैं। इंगनबोल से धर्मबहनें 1894 में भारत आईं। वर्तमान में धर्मबहनें भारत के पाँच प्रोविंस में विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ सेवा दे रही हैं। धर्मसमाज का विज़न और मिशन है, "प्रभु के करुणामय प्रेम से प्रेरित होकर, समय की आवश्यकता को देखते हुए और मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य में सहभागी होते हुए, हम, भारत में होली क्रॉस की दया की धर्मबहनें सुसमाचार का प्रचार करने और व्यक्तियों, परिवारों और स्वस्थ समुदायों, विशेष रूप से वंचितों के एक नए समाज के निर्माण के प्रयास में खुद को प्रतिबद्ध करती हैं।"

