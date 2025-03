घाना: अमानक्वाक्रोम में बीमार और गर्भवती महिलाओं को राहत पहुँचाती धर्मबहनें

सिस्टर सिल्वी लुम चो, एमएसएचआर

घाना, डोनकोरक्रोम मंगलवार 18 मार्च 2025 (वाटिकन न्यूज) : घाना के डोनकोरक्रोम में होली रोज़री हेल्थ सेंटर, अमानक्वाक्रोम, गरीब, उपेक्षित और हाशिए पर पड़े लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। पवित्र रोज़री की मिशनरी धर्मबहनों द्वारा संचालित, यह केंद्र अक्सर जिले और उससे आगे के कई ग्रामीणों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का आश्वासन देता है और उन्हें पता है कि उन्हें हमेशा अच्छी देखभाल मिलेगी, चाहे वे भुगतान करने में सक्षम हों या नहीं।

अफ़्राम प्लेन्स के बाकी हिस्सों की तरह अमानक्वाक्रोम में भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। कई मरीज़ घर पर ही मर जाते हैं क्योंकि वे इलाज के लिए विशेषज्ञ अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते।

कुछ गर्भवती महिलाएँ मेडिकल बिल के डर से घर पर ही बच्चे को जन्म देना पसंद करती हैं और कई महिलाएँ जटिलताओं के कारण मोटरबाइक, जो कि मुख्य परिवहन साधन है, पर स्वास्थ्य केंद्र पहुँचती हैं। खराब सड़क के कारण, कुछ सड़कों पर जाने का जोखिम उठाना पसंद नहीं करती हैं। वे डरती हैं कि कहीं वे अपने बच्चे या अपनी जान न गँवा दें।

निवासियों को पानी की कमी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अमानक्वाक्रोम जैसे बड़े समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केवल दो बोरवेल हैं।

इस क्षेत्र में कोई स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं, जिससे व्यापक स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं। अमानक्वाक्रोम में कोई बाज़ार भी नहीं है और निवासियों को दूसरे शहर, डोनकोरक्रोम पहुँचने के लिए लगभग 11.2 किमी की यात्रा करनी पड़ती है।

पवित्र रोज़री की धर्मबहनें, जिन लोगों की सेवा करती हैं, उनके करीब रहने की ज़रूरत से प्रेरित होकर, डोनकोरक्रोम में अपने कॉन्वेंट के आराम को छोड़कर पवित्र रोज़री स्वास्थ्य केंद्र में नर्सों के पुराने क्वार्टर में रहने लगीं, जहाँ से वे रोगियों तक पहुँचती हैं और स्वास्थ्य केंद्र के दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन करती हैं।

अपनी नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के अलावा, धर्मबहनों ने परियोजना लेखन के माध्यम से धन जुटाने का सहारा लिया है। इसने स्वास्थ्य सुविधा के विकास में बहुत योगदान दिया है।

2016 में जब धर्मबहनों ने प्रबंधन संभाला, तब से दो ब्लॉक की एक साधारण स्वास्थ्य केंद्र ने जबरदस्त विकास और विस्तार देखा है।

दो अग्रणी धर्मबहनें, जिन्होंने अमानक्वाक्रोम में गरीबों की पुकार सुनी, वे थीं सिस्टर रोज़ फ़ारेन, एक मेडिकल डॉक्टर और सिस्टर नेकेची ओरेबोसी कैरोलीन, एक स्टाफ़ मिड-वाइफ़, बाद में एक नर्स मिड-वाइफ़ सिस्टर सेसिलिया डाइक उनके साथ जुड़ गईं।

2020 में, एक नए आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) ब्लॉक का निर्माण किया गया, जिसमें एक फ़ार्मेसी, प्रयोगशाला, स्कैन रूम, इंजेक्शन रूम और एक पुरुष वार्ड शामिल है। यह ब्लॉक एक उल्लेखनीय विकास का प्रतिनिधित्व करता है।

तीन साल बाद, आधुनिक प्रसूति ब्लॉक साथ ही समकालीन शौचालय की सुविधा का अनावरण किया गया। इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूती मिली।

2016 में स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत 2 कर्मचारियों से हुई थी जो वर्तमान में बढ़कर 42 हो गयी है, जिसमें तीन दाइयाँ शामिल हैं। औसतन, 105 मरीज़ हर सप्ताह ओपीडी में आते हैं, जिनमें से लगभग 25 प्रसूति ब्लॉक का उपयोग करती हैं।

उपरोक्त सभी विकास दानदाताओं के सहयोग और धर्मबहनों के अथक प्रयासों के कारण संभव हो पाया।

केंद्र में अपने काम के अलावा, पवित्र रोज़री की धर्मबहनें समय-समय पर स्वास्थ्य और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में अमानक्वाक्रोम के भीतर अन्य समुदायों और स्कूलों में जागरुकता प्रशिक्षण भी देती हैं।

वे लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी आयोजित करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण संकेतों की जांच, खून की जांच, प्रयोगशाला परीक्षण, आंख और दांत की जांच शामिल है।

स्थानीय कलीसिया के नेताओं ने अमानक्वाक्रोम में धर्मबहनों के मिशन को बहुत प्रोत्साहन और समर्थन दिया है।

स्थानीय मुखिया भी पीछे नहीं हैं। भले ही उनके पास धर्मबहनों को आर्थिक रूप से सहायता करने के साधन नहीं हैं, लेकिन वे मिशनरी प्रयासों की बदौलत अपने समुदाय के बनने पर खुशी और संतुष्टि व्यक्त करते हैं।

सिस्टर नकेची ने कहा, “गरीब होने के बावजूद मुखिया हमेशा हमारे साथ होते हैं। हम जो भी काम करते हैं, वे हमें उन्हें बुलाने के लिए कहते हैं। जब भी बुलाया जाता है, वे अपने लोगों को सामुदायिक श्रम के लिए बुलाते हैं।”

सुविधा प्रभारी के अनुसार स्वास्थ्य बीमा योजना भी बहुत मददगार रही है।

सबसे बढ़कर “स्वास्थ्य केंद्र काफी हद तक ईश्वरीय कृपा से जीवित है; लोगों की सद्भावना से,” सिस्टर नकेची ने गवाही दी। उनका मानना ​​है कि “बस मिशन करते जाओ और मिशन का ईश्वर इसे बनाए रखेगा।”

सिस्टर फैरेन ने कहा, “अगर हम उस विश्वास पर कायम रहें जिसके साथ हमने अमानक्वा में शुरुआत की थी, तो हमें कभी भी कुछ चीज की कमी नहीं होगी।”

