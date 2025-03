‘बड़ा सपना देखें, सच सपना देखें’: एक भारतीय धर्मबहन की किताब साबित करती है कि आशा कालातीत है

सिस्टर जसिंता एंटोनेट ओकोथ, एफएसएसए

मुम्बई, मंगलवार 25 मार्च 2025 (वाटिकन न्यूज) : महान कार्यों को हमेशा तत्काल मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन उनका प्रभाव स्थायी होता है। एक प्रेरणादायक पुस्तक जिसका शीर्षक है: ड्रीम बिग ड्रीम ट्रू - 35 टिप्स टू मेक द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, (बड़े सपने देखें, सच सपने देखें - अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 35 टिप्स) के प्रकाशन के लगभग दो दशक बाद, सिस्टर तेरेसा जोसेफ, एफएमए को आखिरकार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो साबित करता है कि सच्ची प्रेरणा समय की कसौटी पर खरी उतरती है। जब भारत के मुम्बई प्रोविंस की डॉन बॉस्को की सलेसियन सिस्टर ने पुस्तक के लिए शुरुआती शब्द लिखे, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके शब्द प्रोत्साहन, आशा और उद्देश्य के माध्यम से चुपचाप कई लोगों के जीवन को छू लेंगे और अंततः व्यापक मान्यता प्राप्त करेंगे।

संत पॉल इंडिया एडिशन द्वारा 2004 में पहली बार प्रकाशित की गई इस पुस्तक को विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल की पहल के माध्यम से 31 जनवरी, 2025 को “व्यक्तिगत और पारस्परिक विकास” श्रेणी के अंतर्गत गोल्डन बुक अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ।

वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में सिस्टर तेरेसा ने कहा, “मैं इस पुरस्कार को ईश्वर की ओर से एक आश्चर्यजनक यात्रा तथा मेरे लिए उनके बिना शर्त प्रेम का संकेत मानती हूँ। मुझे लगता है कि यह उनके अपने समय में सभी चीजों को सुंदर बनाने का उनका तरीका है और मुझे ईश्वर को उनके समय और उनके अपने तरीके से काम करने देने के विचार से प्यार हो गया है।”

भारतीय मूल की धर्मबहन ने कहा, "जीवन की पाठशाला में, मैंने प्रतीक्षा की सुंदरता को सीखा। उतार-चढ़ाव, खुशियाँ और दुख, बातचीत और दोस्ती के बीच, अनुभव ने मुझे आश्वस्त किया है: अपने समय में वह सभी चीजों को सुंदर बनाता है।" रोम में पोंटिफ़िकल ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा ने पुरस्कार देने वाले समूह से ईमेल प्राप्त करने पर अपने आश्चर्य का खुलासा किया। उनके नोट में व्यक्त किया गया कि पुरस्कार देने वाली समिति "यह घोषणा करते हुए बेहद खुश है कि आपकी पुस्तक को प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया है! यह उपलब्धि आपकी असाधारण कहानी कहने की कला, समर्पण और पाठकों पर आपके शब्दों के शक्तिशाली प्रभाव का प्रतिबिंब है।" उसने कहा, "इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, सच कहूँ तो, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। आज मैं उन लोगों से कहती हूँ जो मेरी राय चाहते हैं कि वे धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें और कभी भी ईश्वर के समय की गति को बढ़ाने की कोशिश न करें।"

सिस्टर तेरेसा के अनुसार, पुरस्कार अलग-अलग तरीकों से मिलते हैं। यह किताब, जो अभी अपने 10वें संस्करण में है, दुनिया भर के पाठकों के दिलों और दिमागों पर कब्ज़ा कर लिया है। यह आत्मविश्वास, आत्म-प्रेम, आशावाद, क्षमा और दोस्ती जैसे विषयों पर एक शक्तिशाली संदेश प्रदान करती है, साथ ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक सलाह भी देती है।

ड्रीम बिग ड्रीम ट्रू का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिसमें अंग्रेजी, मराठी, हिंदी और खासी में ब्रेल भी शामिल हैं, और इसकी 25,000 से ज़्यादा प्रतियाँ बिक चुकी हैं। सिस्टर तेरेसा की किताब की सफलता सिर्फ़ संख्याओं और प्रतिष्ठित पुरस्कार से कहीं बढ़कर है। यह अपने पाठकों के साथ एक गहरा संबंध बनाती है और उम्मीद जगाती है, जिससे यह न सिर्फ़ एक बेस्टसेलर बन जाती है, बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा की किरण बनती है, जिन्होंने इसके पन्नों में अपने संघर्ष और जीत को देखा है। उन्होंने कहा, "मुझे यह भी एहसास हुआ है कि किताब पढ़ने वाले कई लोगों को यह पसंद आई है।"

सिस्टर तेरेसा के लिए, ड्रीम बिग ड्रीम ट्रू लिखने की प्रेरणा एक अप्रत्याशित स्रोत से आई: युवा लोग। उनके संघर्षों और आज की दुनिया में युवा लोगों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों का अवलोकन उन शब्दों के पीछे प्रेरक शक्ति बन गया, जो बाद में पाठकों को आकर्षित किया।

सिस्टर तेरेसा रोम में एक छात्रा के रूप में अपने समय को याद करती हैं और प्रोफेसर उनसे कहते थे: "प्रकाशित करो या नष्ट करो।"

उन्होंने खुलासा किया, "मेरे छोटे से अनुभव ने मुझे सिखाया है कि बहुत से लोगों में साहस की कमी होती है, वे आसानी से हार मान लेते हैं, उन्हें जीवन के बारे में कैसे और क्या पता नहीं होता है। इसलिए, जब वे पुस्तक की 35 युक्तियों, 'आप जो उम्मीद करते हैं उसे कैसे प्राप्त करें', को पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें यह कहते हुए सुनती हूँ कि आप जो उम्मीद करते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान चमक उठती है, फिर वे ऊंची उड़ान भरते हैं और मुझे संतुष्टि मिलती है।"

सिस्टर तेरेसा का मानना ​​है कि समय ही सब कुछ है, जैसा कि उन्हें साहित्यिक पुरस्कार मिलने में देरी से पता चलता है।

उन्होंने कहा कि आशा उनकी पुस्तक के मूल में है, और उन्हें इस बात की जानकारी है कि यह पुरस्कारआशा की जयंती 2025 के दौरान मिला है। "हर कोई जानता है कि आशा क्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति के दिल में, आशा भविष्य में अच्छी चीज़ों की इच्छा और उम्मीद के रूप में बसती है।"

"मैंने देखा है, और दूसरों ने भी मेरे साथ साझा किया है, कि पुस्तक की बदौलत उनमें बदलाव आ रहे हैं," सिस्टर तेरेसा ने निष्कर्ष निकाला। "मेरा विश्वास करें कि हर चीज़ का अपना समय होता है। यह अनुग्रह का वर्ष है जिसमें ड्रीम बिग ड्रीम ट्रू पुस्तक पुरस्कार जीतने हेतु व्यापक प्रकाश में आया।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here