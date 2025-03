नाईजिरिया में राख बुध के दिन काथलिक पुरोहित की हत्या

वाटिकन सिटी

नाईजियरिया, शुक्रवार, 7 मार्च 2025 (वाटिकन न्यूज़): नाईजिरिया में कफानचन धर्मप्रांत ने बताया है कि कादुना राज्य में सेंट मैरी ताचिरा गिरजाघर के पुरोहित फादर सिल्वेस्टर ओकेचुकु को 5 मार्च की सुबह उनके अपहर्ताओं ने “क्रूरतापूर्वक” मार डाला। वे एक रात पहले अपहरण के शिकार हुए थे।

वाटिकन की प्रेस एजेन्सी फीदेस समाचार के अनुसार, कफानचन धर्मप्रान्त ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 5 मार्च की सुबह फादर सिल्वेस्टर ओकेचुकु की उनके अपहरणकर्ताओं ने क्रूरतापूर्वक हत्या कर डाली, चार मार्च की सन्ध्या उनका अपहरण किया गया था।

धर्मप्रान्त की विज्ञप्ति में लिखा गया, "यह निर्धारित किया जाना बाकी है कि उनकी हत्या क्यों की गई।" इसमें बताया गया है कि 2021 में नियुक्त फादर सिल्वेस्टर "ईश्वर के एक समर्पित सेवक थे, जिन्होंने प्रभु की दाखबारी में निस्वार्थ भाव से काम किया तथा शांति, प्रेम और आशा का संदेश फैलाया": ऐसे पुरोहित जिन्होंने "ईश्वर और मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया", और एक "अमिट छाप" छोड़ गए।"

धर्मप्रांत ने युवाओं और समुदाय के सदस्यों को प्रार्थना दृढ़ बने रहने और शांति बनाये रखने के लिये आमंत्रित किया है।

फादर सिल्वेस्टर का अपहरण नाइजीरिया के एडो राज्य में हथियारबंद लोगों के एक समूह द्वारा एक अन्य पुरोहित और एक गुरुकुल छात्र को जबरन अगवा किए जाने के दो दिन बाद हुआ है। दरअसल, पिछले रविवार को एक नाटकीय हमले में फादर फिलिप एकेली और गुरुकुल छात्र पीटर एंड्रयू को इविउक्वा समुदाय के सेंट पीटर गिरजाघर से अगवा कर लिया गया था।

हमले में काथलिक आराधना स्थल पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा गोलीबारी के दौरान एक अपहरणकर्ता को मार गिराया गया। सुरक्षा बल अभी भी अपहृत लोगों को बचाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं।

एक बयान में, एड टू द चर्च इन नीड काथलिक समुदाय ने याद दिलाया कि फादर सिल्वेस्टर की हत्या और फादर एकेली तथा गुरुकल छात्र एंड्रयू का अपहरण ऐसे समय में हुआ, जब दो अन्य नाइजीरियाई पुरोहित अभी भी लापता हैं, जिनका 22 फरवरी को योला धर्मप्रांत में अपहरण कर लिया गया था। एड टू द चर्च इन नीड की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में, व्यापक असुरक्षा के माहौल में नाईजिरिया में 13 पुरोहितों का अपहरण कर लिया गया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया, तथा एक की हत्या कर दी गई।

