मंगोलियाई लोगों ने आशा की जयन्ती मनायी

वाटिकन न्यूज

मंगोलिया, मंगलवार, 4 मार्च 2025 (रेई) : कड़ाके की सर्दी के बीच, जब तापमान शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, लोगों की असाधारण भागीदारी दिल और आत्मा को ऊष्मा प्रदान करती है। 29 दिसंबर 2024 को मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में, जयंती वर्ष 2025 का उद्घाटन एक ऐसे भव्य समारोह के साथ हुआ, जिसे दुनिया के सबसे दूर के इलाकों में भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था।

उस दिन की यादें इस छोटे से कलीसियाई समुदाय के प्रेरितिक प्रीफेक्ट कार्डिनल जॉर्जॉ मारेंगो के दिमाग में अभी भी ताजा हैं, जिसकी आबादी 3.2 मिलियन है और जो 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें लगभग 1,600 बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति हैं।

वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में साझा की गई उनकी विस्तृत यादें उस दिन को फिर से याद करने में मदद करती हैं, जिसकी शुरुआत संत पेत्रुस को समर्पित महागिरजाघर के बाहर एक भव्य जुलूस के साथ हुई थी।

उन्होंने कहा, "हमने सितंबर 2023 में पोप फ्राँसिस की प्रेरितिक यात्रा के दौरान पोप द्वारा इस्तेमाल किए गए पवित्र क्रूस से शुरु की।" "रोजरी के एक हिस्से की प्रार्थना बाहर करने के बाद, हमने महागिरजाघर में प्रवेश किया, वेदी के ऊपर खड़े दूसरे क्रूस की ओर देखते हुए, हमने अपनी नज़र और प्रार्थनाएँ केंद्रित कीं। यह एक बहुत ही गहन उत्सव था जिसने हमारे लोगों को सार्वभौमिक चर्च के साथ संवाद महसूस करने की अनुमति दी।"

यह उत्सव उलानबतर प्रेरितिक धर्मप्रदेश के विश्वासियों द्वारा की गई तैयारियों का समापन था। प्रशिक्षण और गहन चिंतन के कई अवसर रहे हैं, जिनमें से एक ने पवित्र वर्ष के मुख्य विषयवस्तु, आशा का अभ्यास करने की आवश्यकता व्यक्त की।

"जेन रोसो जो कलाकारों का एक अंतरराष्ट्रीय दल है और जो नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत के बीच मिलने आया था, सहभागिता और उत्साह का अनुभव कराया। एक साथ मिलकर सभी ने कार्यशालाएँ और एक संगीत कार्यक्रम तैयार किया। इन कार्यक्रमों का सामान्य सूत्र वह अवधारणा थी जिसे हम 'एक साथ आशा करना' कहते थे, जो लगभग दो साल पहले पोप की यात्रा की विषयवस्तु भी थी।"

जयंती के लिए अच्छी तैयारी करने का अर्थ है स्थानीय कलीसिया के इतिहास को फिर से खोजना, जिसकी जड़ें प्राचीन ख्रीस्तीय धर्म में हैं, लेकिन समकालीन समय में, इसका अस्तित्व केवल तैंतीस साल पुराना है।

उन्होंने कहा, "यह भी आशा का अभ्यास है, जयंती के निमंत्रण को स्वीकार करने की इच्छा, विश्वास से भरी आँखों से भविष्य की ओर देखना, कभी निराश नहीं होना है।"

पवित्र वर्ष के दौरान, विश्वासियों का प्रशिक्षण गतिविधियों का केंद्र बिंदु होगा। सभी को जानकारी और धर्मशिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जयंती की कृपा के गहरे अर्थ को सही मायने में समझा जा सके।

उन्होंने कहा, "इसके लिए हम एक पुस्तिका तैयार करने की सोच रहे हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि दण्डमोचन कैसे प्राप्त किया जाए, जो मन-परिवर्तन यात्रा के सही अर्थ को उजागर करेगा जिसे हम सभी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक नवीनीकरण जो हमारे हृदय की निरंतर शुद्धि से शुरू होना चाहिए।"

विश्वास के इस संदर्भ में कार्डिनल मारेन्गो जिस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं, वह है उदारता का आयाम, जो जुबली अनुग्रह प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त है।

उन्होंने कहा, "दया के कार्य, अपने संघर्षों और कष्टों को प्रभु को अर्पित करना, महत्वहीन नहीं हैं। न ही वे कष्ट महत्वहीन हैं जिन्हें हर कोई प्रशिक्षण बैठकों में भाग लेने के लिए करता है, जैसे कि मई में होनेवाला प्रेरितिक सप्ताह।"

प्रेरितिक प्रीफेकिट बतलाते हैं कि मंगोलिया से रोम तक तीर्थयात्रा पर जाना श्रद्धालुओं के लिए मुश्किल, लगभग असंभव होगा - न केवल अत्याधिक दूरी के कारण बल्कि उच्च यात्रा खर्च के कारण भी - "जयंती की कृपा हम तक वहीं पहुँचती है जहाँ हम हैं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े प्रयासों में प्रकट होती है: प्रार्थना, दूसरों की देखभाल, आशा को जीने के लिए एक ठोस तरीके के रूप में दया को बढ़ाना।"

लेकिन उलानबातर महागिरजाघर में विश्वासियों द्वारा की जानेवाली तीर्थयात्रा के अलावा, एक और तीर्थयात्रा है जो कार्डिनल के दिल के बहुत करीब है: जो खासकर युवाओं के लिए लक्षित है, जो प्रीफेक्चर के नौ पल्लियों में होगी।

"उनमें से पाँच राजधानी में हैं, चार पूरे देश में फैले हुए हैं। हमने महसूस किया कि, कई मामलों में, एक पल्ली के विश्वासी दूसरे समुदायों को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इसलिए हमने सोचा कि, जब अच्छा मौसम आएगा, तो हम आपसी यात्राओं का आयोजन कर सकते हैं।"

और चूंकि एक पल्ली और दूसरे के बीच की दूरी सैकड़ों किलोमीटर हो सकती है, इसलिए कार्डिनल मारेंगो ने "जुबली पासपोर्ट" के बारे में सोचा है, खासकर युवा लोगों के लिए।

"यह एक तरह का पहचान पत्र होगा जिसमें व्यक्तिगत परिचय होगा, जिस पर हर बार जब कोई पैरिश में जाता है, तो मुहर लगाई जायेगी। मेरा मानना ​​है कि इतने विशाल क्षेत्र में फैले इन समुदायों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का सचमुच एक सुंदर तरीका है।"

उलानबातर में, जुबली स्वर्ग की माता की प्रेमपूर्ण निगाह से सामने आ रही है, यह नाम पोप फ्राँसिस ने माता मरियम की प्रतिमा को दिया था, जिसे कुछ साल पहले एक गैर-काथलिक महिला ने चमत्कारिक रूप से उत्तरी शहर के लैंडफिल में पाया था और फिर महागिरजाघर में स्थापित किया था।

"यही कारण है कि महागिरजाघर विश्वासियों के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बन गया है, जो इस छोटी लकड़ी की प्रतिमा के सामने जा सकते हैं और अपने जीवन को कुँवारी मरियम को सौंप सकते हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here