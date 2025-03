एफएबीसी ने सामाजिक संचार कार्यालय के नए कार्यकारी सचिव का स्वागत किया

वाटिकन न्यूज

मनिला, सोमवार 24 मार्च 2025 : रेडियो वेरितास एशिया की रिपोर्ट के अनुसार फादर जॉन मी शेन को एशिया के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ (एफएबीसी) के सामाजिक संचार कार्यालय का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। एफएबीसी की केंद्रीय समिति ने 12 मार्च को फादर मी शेन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। फादर मी शेन ने तुरंत अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगा, जिसमें दूसरे कार्यकाल की संभावना भी है।

फादर मी शेन, जो अगस्त 2024 से रेडियो वेरितास एशिया के कार्यक्रम निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, फादर जॉर्ज प्लाथोडाम, एसडीबी का स्थान लिया, जिनके प्रति एफएबीसी के धर्माध्यक्षों ने हाल के वर्षों में उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया।

25 जनवरी 1980 को जन्मे फादर जॉन मी शेन का पुरोहिताभिषेक 18 जून 2010 को किया गया। चीनी झाओक्सियन धर्मप्रांत के फादर जॉन ने 2024 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में संत थोमस विश्वविद्यालय से सामाजिक और प्रेरितिक संचार में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

रेडियो वेरिटास के अनुसार, फादर जॉन ने 2010 से 2012 तक अपने धर्मप्रांत में सेवा की, इस दौरान उन्होंने मुख्य भूमि चीन में 'लिटिल रॉक स्क्रिप्चर स्टडी प्रोग्राम' नामक एक बाइबिल अध्ययन आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 2012 से 2018 तक, वे मनीला में रेडियो वेरिटास एशिया में मंदारिन सेवा के समन्वयक थे। इसके अलावा, अब एफएबीसी के कार्यकारी सचिव ने लगभग एक दशक तक संत थोमस विश्वविद्यालय में सामाजिक और प्रेरितिक संचार कार्यक्रम के लिए एसोसिएट लेक्चरर के रूप में भी काम किया है।

एफएबीसी एशिया में धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों का एक स्वैच्छिक संघ है, जिसे परमधर्मपीठ की स्वीकृति से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य एशिया में कलीसिया और समाज के कल्याण के लिए अपने सदस्यों के बीच एकजुटता और सह-जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। संघ के निर्णय बिना न्यायिक बाध्यकारी बल के हैं; उनकी स्वीकृति कॉलेजियम जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति है।

